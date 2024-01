FUNERALINO "SANDROCCHIA" FOREVER – NELLA CHIESA DEGLI ARTISTI DI ROMA L’ULTIMO SALUTO A SANDRA MILO: ACCANTO ALLA BARA, RICOPERTA DI ROSE BIANCHE, C'ERANO I FIGLI DEBORA ERGAS, AZZURRA DE LOLLIS E CIRO, CHE RIVELA: “È MORTA MENTRE LE STRINGEVO LA MANO” – AVVISTATI MICHELE PLACIDO, VALERIA MARINI, MARIA GRAZIA CUCINOTTA, ALBERTO MATANO, STEFANIA ORLANDO – MARA VENIER: “HA INSEGNATO ALLA DONNE A ESSERE LIBERE”. VLADIMIR LUXURIA: "LIBERA HA SEMPRE COMBATTUTO CONTRO I PREGIUDIZI” – VIDEO + FOTO BY DI BACCO

SANDRA MILO: L'ULTIMO APPLAUSO E POI LA DIVA SE NE VA

(AGI) - Come ai tempi in cui era una delle dive piu' amate e apprezzate d'Italia, i fotografi si accalcano e sgomitano per poter fare gli ultimi scatti di Sandra Milo. La bara dell'attrice scomparsa due giorni fa esce trasportata a fatica tra la folla che si e' accalcata e si avvicina alla macchina mentre un lungo e commosso applauso risuona a Piazza del popolo. Il feretro entra nella macchina delle pompe funebri mentre i fotografi fanno i loro ultimi scatti. Poi l'auto si allontana e parte spontaneo un altro applauso. Da diva se ne va. Per sempre.

SANDRA MILO: FIGLIO CIRO, MORTA MENTRE LE STRINGEVO LA MANO

(AGI) - "E' stata una mamma meravigliosa, non ci ha fatto mai mancare niente: e' morta mentre le stringevo la mano". Lo dice Ciro De Lollis, figlio di Sandra Milo, arrivato insieme al feretro della madre presso la Chiesa degli artisti per il funerale della diva scomparsa due giorni fa. Con la voce rotta dal pianto il figlio della Milo ricorda: "Siamo andati a fare delle analisi per un problema all'anca e ha scoperto di avere un brutto male. E pensare che non aveva mai fumato in vita sua - dice Ciro - da quel momento sono iniziati tre mesi di calvario. Meno male che non l'ho fatta ricoverare perche' il giorno prima che morisse si era liberato un posto, ma ho preferito tenerla con me", racconta tra le lacrime.

= SANDRA MILO: FIGLIA RINGRAZIA MAURIZIO COSTANZO E EX AGENTE =

(AGI) - Al termine della cerimonia funebre, prima dell'estremo commiato, Debora Ergas, figlia di Sandra Milo, vuole fare due ringraziamenti particolari a due persone che sono stati vicini alla madre piu' di chiunque altro: Alessandro Lo Cascio e Maurizio Costanzo. "Ringrazio tutti quelli che sono venuti qui anche quelli che non sono riusciti a entrare perche' mia madre amava la gente la gente semplice - dice la giornalista - ma qui voglio ringraziare soprattutto due persone che hanno regalato a mamma amicizia e protezione. Uno e' Alessandro Lo Cascio scomparso da poco: per la mia mamma non era un semplice agente ma era un fratello, un figlio e persino un padre anche se era molto piu' giovane di lei. Poi voglio ringraziare un'altra persona che ha fatto parte delle nostre vite ed e' Maurizio Costanzo. Ha fatto parte della nostra vita da quando ero piccola. Con lui c'era una grandissima amicizia: bastava guardarci negli occhi. Maurizio e mamma si sono aiutati sempre, soprattutto quando come ogni artista hanno passato tempi difficili", conclude. (AGI)

VENIER, SANDRA MILO HA INSEGNATO ALLE DONNE LIBERE

(ANSA) - "Le volevo bene e lei voleva bene a me. I ricordi sono tantissimi, le volevamo bene. Era una donna gentile, generosa, molto presente nell'amicizia. Ogni tanto mi telefonava e mi diceva: è da tanto che non ci sentiamo, volevo dirti che ti voglio bene". A raccontarlo è Mara Venier, tra i primi ad arrivare ai funerali di Sandra Milo, in corso alla Chiesa degli artisti a piazza alle Popolo a Roma. "Noi siamo qua - dice tra la piccola folla di ammiratori radunati nella piazza - perché le vogliamo molto bene. Era una donna libera, ha insegnato ad essere libere anche ad altre donne. Questa è la cosa più importante".

LUXURIA, 'SANDRA MILO COMBATTEVA I PREGIUDIZI'

(ANSA) - "Una donna intelligentissima. Chi l'ha conosciuta sa quanto è stata dolce e rispettosa. Da donna libera ha sempre combattuto contro i pregiudizi, le veniva naturale". A dirlo, Vladimir Luxuria, tra i primi ad arrivare ai funerali di Sandra Milo, in corso alla Chiesa degli artisti a piazza alle Popolo a Roma. "È una grandissima sofferenza, ma lei da lassù ci guarderà e ci dirà 'che carini che siete - dice -. Ho avuto il privilegio di averla madrina al festival di cinema Lovers in festival dedicato ai diritti lgbt". (ANSA).

