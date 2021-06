GUARDA COME DONDOLO (CON PUPO E MICHETTI) – AL PARTY PER I SUOI 83 ANNI, EDOARDO VIANELLO LANCIA IL CANDIDATO SINDACO DEL CAMPIDOGLIO DEL CENTRODESTRA ENRICO MICHETTI (CHE SI PRESENTA CON UN OCCHIO NERO): “ECCO L’UOMO CHE SPERIAMO SALVI ROMA” – CON MUGHINI E BERTINOTTI, ANCHE MAGALLI E PUPO CHE SI È SCATENATO A BALLARE SULLA SEDIA. DARIO SALVATORI HA PORTATO IN DONO A VIANELLO UNO DEI SUO PRIMI 45 GIRI, “UMILMENTE TI CHIEDO PERDONO (“MA VORREI SAPERE DI CHE COSA CHIEDEVI PERDONO!”) - IL VIDEO BY FULVIO ABBATE

Foto di Luciano Di Bacco per Dagospia

Gabriella Sassone per Dagospia

enrico michetti edoardo vianello foto di bacco

Quando arriva Enrico Michetti, candidato Sindaco di Roma dal centrodestra alle elezioni comunali del prossimo ottobre, lui lo accoglie così: “Ecco l’uomo che speriamo salvi Roma!”. Il professore universitario di diritto, avvocato amministrativista, “tribuno” di “Radio Radio”, sorride contento e abbraccia l’amico.

Michetti, che ha subito dichiarato di voler far tornare la sempre più disastrata Città Eterna al suo ruolo di Caput Mundi, stasera non è qui per fare un comizio, né per parlare di politica, dei problemi di Roma o della Raggi: Michetti vuole solo festeggiare le 83 primavere di Edoardo Vianello, suo grande amico, di cui è stato avvocato durante la sua presidenza all’Imaie. E di cui conosce tutta la carriera e la discografia a memoria. Cascasse il mondo, il cantante che ha venduto il record di 60 milioni di dischi, che ha lanciato con la sua casa discografica “Apollo Record” insieme a Franco Califano miti come Renato Zero e i Ricchi e Poveri, ama brindare ogni anno con tutti i crismi al suo genetliaco.

edoardo vianello fausto e lella bertinotti con la nipotina foto di bacco

enrico michetti ringrazia edoardo vianello foto di bacco (3)

Complice, ca va sans dire, la bella terza moglie Frida Ismolli, da 24 anni al suo fianco anche come manager. Se lo scorso anno gli invitati erano stati pochi a causa del Covid, brillavano Renato Zero e Paolo Berlusconi, stavolta Edo si è potuto allargare: un centinaio gli amici invitati nel giardino di Palazzo Brancaccio, chez Andrea Azzarone, allestito con candelabri e tavoli da quattro persone sparsi intorno alla fontana.

edoardo vianello e pupo cantano insieme foto di bacco (3)

fausto bertinotti giancarlo magalli foto di bacco

Quasi tutti vaccinati e tamponati prima dell’evento, gli ospiti, che ormai è pure superfluo dirlo. La serata, partita come un “AperiEdo”, si è trasformata ben presto in un happening musicale, un mini Sanremo casareccio. Tavoli denominati con le hit più famose di Vianello: “Abbronzatissima”, “I Watussi”, “Hully Gully”, “Pinne fucile e occhiali”, “Guarda come dondolo”, “La partita di pallone”, “Semo gente de borgata” (dove si è seduto il festeggiato con Michetti , la moglie e Adriano Aragozzini), con tanto di cover di ogni disco a far da segnaposto.

edoardo vianello e pupo cantano insieme foto di bacco (2)

Tra i primi ad arrivare, immancabili, Fausto e Lella Bertinotti e Andrea Vianello, nipote di Edoardo, con la moglie Francesca. Ecco il direttor cortese di Raiuno Stefano Coletta, omaggiato da tutti, lo scrittore Erri De Luca, Giampiero Mughini con la moglie Daniela, Giancarlo Magalli e Mary Segneri, Rosanna Lambertucci col compagno Mario, il prof. Pierpaolo Mariani. Da Milano timbra il cartellino l’ex Presidente dell’Inter Ernesto Pellegrini con la moglie Ivana. Da Milano arriva anche la cantante Syria scortata dal padre discografico Elio Cipri.

pupo balla foto di bacco (9)

Non manca Vittoria Schisano col suo amore Donato, alla sua prima uscita mondana da quando è tornata dalla Spagna dove ha subito un intervento per ridurre il seno. Fulvio Abbate, reduce dal “GfVip”, si è portato dietro Pupo - Enzo Ghinazzi e l’attore Paolo Ruffini. Dario Salvatori, grandissimo esperto di musica, dal suo archivio privato ha scovato, riprodotto e portato in dono a Edo un cimelio introvabile: uno dei suo primi 45 giri, “Umilmente ti chiedo perdono”, datato 1959/60 . E nel porgerlo al festeggiato gli fa: “Ma poi all’epoca c’avevi 20 anni: vorrei sapere di che cosa chiedevi perdono!”. Applausi!

giancarlo magalli dario salvatori foto di bacco

Ecco anche l’onnipresente Beppe Convertini con gli autori del nuovo programma del week-end di Raiuno che presenterà con Anna Falchi, il giornalista e conduttore radiofonico Francesco Vergovich, il direttore editoriale di “Radio Radio” Ilario di Giovambattista, Pascal Vicedomini con telecamere, lo chef Alessandro Circiello. Dopo il dinner a base di prelibatezze e mozzarelle arrivate da Napoli come gli 83 Roccobabà ricoperti di cioccolato che hanno composto la torta a piramide, via alla kermesse musicale, al concerto di Vianello, accompagnato dalla sua band di 10 musicisti e due coriste.

pupo balla foto di bacco (8)

pupo balla foto di bacco (10)

E già, molti degli ospiti sono saliti sul palco per duettare con Edoardo le sue hit più famose e amate che sono state la colonna sonora degli anni ’60. E allora vai con Magalli che ha gorgheggiato i “Watussi” (canzone riprodotta 10milavolte tanto da essere stata certificata dal Guiness dei Primati); Pupo che ha cantato “Abbronzatissima” e poi si è scatenato a ballare sulla sedia; Syria ha duettato in “Semo gente de borgata” e dulcis in fundo, Frida ha intonato il suo cavallo di battaglia, “Tu padre co tu madre”, brano scritto per Vianello dal Califfo. Insomma, la serata è proseguita con la voce di Vianello e il meglio del suo repertorio. E, nonostante il ballo sia ancora vietato causa Covid, nessuno ha resistito e tutti hanno iniziato ad ancheggiare intorno ai loro tavoli. Tanta è la voglia di tornare alla normalità e tanto la musica riesce a trascinare anche i meno arzilli e i più pigri. L’apoteosi? Quando nel giardino di Palazzo Brancaccio è risuonata “Guarda come dondolo”. Tutti, ma proprio tutti, hanno dondolato. Come nei mitici anni ’60. Auguri Vianello!

