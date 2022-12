“PAPÀ AVREBBE VOLUTO VEDERCI SORRIDERE” – AI FUNERALI DI LANDO BUZZANCA, ALLA CHIESA DEGLI ARTISTI DI ROMA, IL FIGLIO MASSIMILIANO REPLICA COSÌ A FRANCESCA DELLA VALLE, COMPAGNA DELL’ATTORE, CHE NON HA VOLUTO PARTECIPARE ALL’ULTIMO SALUTO – IL DURISSIMO POST DELLA DONNA SU FACEBOOK: “FUNERALE DELL’IPOCRISIA. IL MIO AMATO LANDO NON AVREBBE GRADITO. CHI L’AVREBBE POTUTO SALVARE NON È INTERVENUTO” – IL DISCORSO DI IGNAZIO LA RUSSA E LA COMMOZIONE DI NERI PARENTI E SEBASTIANO SOMMA - VIDEO

Alle 12 a Roma, nella Chiesa degli Artisti, si sono celebrati i funerali dell’attore Lando Buzzanca, morto lo scorso 18 dicembre. Aveva 87 anni e una lunghissima carriera alle spalle: si è spento dopo un anno trascorso in un Rsa, seguito da un ricovero in ospedale e poi in un centro di riabilitazione

Gerlando Buzzanca, detto Lando, nasce a Palermo il 24 agosto 1935 da una famiglia di attori. Studia recitazione alla celebre Accademia Sharoff tra un lavoro saltuario e l'altro

A 17 anni si trasferisce a Roma. L'esordio al cinema arriva nel 1959 in un film storico, non solo per l'ambientazione. Si tratta di Ben-Hur, dove l'attore appare nella piccola parte di uno schiavo.

Buzzanca aveva due figli, Massimiliano e Mario. Dopo la morte della moglie, avvenuta nel 2010, aveva perso la forza e la voglia di vivere tanto che nel 2013 tentò anche di togliersi la vita, non riuscendoci. A salvarlo dal baratro fu l'incontro con la sua nuova compagna Francesca Della Valle di 35 anni più giovane

L'ultima fase della sua vita è stata segnata da ricoveri e polemiche. Dopo un anno in Rsa, la compagna Francesca Della Valle e il medico Fulvio Tomaselli avevano denunciato lo scorso novembre il declino dell'attore avvenuto nei mesi del ricovero in Rsa. Il figlio Massimiliano aveva quindi detto di voler denunciare entrambi "per tutelare il padre e la sua privacy"

"Papà avrebbe voluto vederci sorridere, non avrebbe voluto vederci troppo tristi”, ha detto il figlio Massimiliano poco prima dei funerali. “Vi avrebbe abbracciato tutti. Avrebbe fatto un selfie con ognuno di voi. Noi siamo fieri di quello che ci ha insegnato papà e di come siamo diventati. Ci ha insegnato a essere delle persone per bene"

Francesca Della Valle, compagna di Lando Buzzanca, ha disertato il funerale ma ha scritto un duro post su Facebook. "Chi avrebbe potuto salvare Lando, non è intervenuto. Bisogna amare da vivi, non fingere dopo la morte. Ora si che si apre il sipario della #verità. La ricerca della #giustizia sarà la mia forza", ha scritto Della Valle impegnata da tempo in una diatriba col figlio dell'attore Massimiliano

"Ho preferito non partecipare al 'funerale dell'ipocrisia'. Il mio amato Lando non avrebbe gradito -scrive nel post Della Valle- Chi avrebbe potuto salvare Lando, non è intervenuto. Bisogna amare da vivi, non fingere dopo la morte. Ora si che si apre il sipario della #verità. Mi scuso con le Tv e con la Stampa che mi ha cercato ma ho preferito rimandare ogni mia dichiarazione perché il dolore è immenso, mi spezza la voce. La ricerca della #giustizia sarà la mia forza. Per sempre, amor mio"

Il presidente del Senato, Ignazio La Russa ha ricordato e "omaggiato con un applauso" l'attore Lando Buzzanca, scomparso pochi giorni fa. Lo ha fatto in occasione degli auguri di Natale con la stampa parlamentare. Ai funerali presente tra gli altri il senatore Maurizio Gasparri

