“VIVI” PER SEMPRE – ALL’AUDITORIUM DI ROMA, UNA SERATA PER RICORDARE VIVIEN “VIVI” BUARON, CO-PRESIDENTE DELLA “JERUSALEM FOUNDATION ITALIA”, SCOMPARSA LO SCORSO AGOSTO – SUL PALCO, ANNA FOGLIETTA BIANCOVESTITA STILE VESTALE. IN PLATEA L'AMBASCIATORE ISRAELIANO ALON BAR, UMBERTO VATTANI, MICHELA DI BIASE E DARIO FRANCESCHINI, LORENA BIANCHETTI, LUISA TODINI, NOVELLA CALLIGARIS, MAURIZIO CAPRARA, L'INTRAMONTABILE FASCINO DI GABRIELLA FARINON CON LA FIGLIA BARBARA MODESTI… – FOTO BY DI BACCO

Foto di Luciano Di Bacco per Dagospia

Estratto dell'articolo di Sarah Tagliacozzo per www.shalom.it

anna foglietta foto di bacco (2)

È un abbraccio ideale e collettivo attorno al ricordo di Vivien Buaron l’evento che ha visto centinaia di persone e tutte le care amiche di Vivien riempire la Sala Petrassi dell’Auditorium Parco della Musica giovedì sera. Un viaggio attraverso la musica, quella che Vivien amava, poi le testimonianze, le memorie di chi le è stato più vicino sino alla sua scomparsa, avvenuta il 10 agosto a causa di una malattia.

Le canzoni, i brani musicali che hanno costellato la sua vita e che in qualche modo raccontavano uno ad uno una parte della donna, della sua eleganza, intelligenza e sconfinata generosità, si sono alternati a stralci di memorie e riflessioni dei figli Daniel e Bettina Di Nepi, dei famigliari, degli amici e dei cari nipoti.

L’evento, ideato dai Maurizio Caprara e Berta Zezza, con l’aiuto di tutte le care amiche di Vivien con immagini e video di Vivi, ritratta nei momenti felici della sua vita si susseguivano sullo schermo. Applausi per Anna Foglietta voce recitante dell’evento che con generosa sensibilità ha accettato di partecipare alle celebrazioni. […]

michela di biase ricorda vivien buaron foto di bacco (1)

Vivien Buaron era arrivata a Roma dalla Libia, in seguito alla guerra dei 6 giorni del 1967. “Vivi era una cittadina del mondo” hanno sottolineato i suoi amici. La figlia Bettina ha ricordato che la madre cercava una esistenza migliore, non assoggettata ad una dittatura, metaforicamente una vita su Marte (come il titolo della canzone di Bowie). […]

Nonostante Roma fosse diventata la sua nuova casa, sempre con Israele nel cuore, Buaron era cresciuta in Libia e non dimenticava né la sua infanzia né la sua forte identità ebraica rintracciabile anche nei brani da lei amati. È il caso di ‘Dance me to the end of life’- la canzone di Leonard Cohen è considerata un inno all’amore e alla vita ma come ricordato dallo stesso cantante, l’ispirazione gli era venuta dopo aver letto dei gruppi di deportati costretti a suonare nei campi di sterminio nell’abisso dell’orrore. […]

noemi di segni dario franceschini alon bar foto di bacco

Buaron se n’è andata a causa di un tumore, lottando con forza ed eleganza anche durante le cure. […] La famiglia ha scelto un progetto di cura per aiutare altri in memoria della madre, perché “curare è donare empatia e attenzioni. È studiare soluzioni e rendere meno difficile il percorso di malattia” come ha spiegato Cartoni, che ha ricordato come la perdita dei capelli corrisponda per molte donne alla perdita della propria immagine.

