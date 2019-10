RENZIST CARPET - PER LA PRIMA DI “THE IRISHMAN” ALLA FESTA DEL CINEMA DI ROMA GRAN SFILATA DI RENZIANI, CON LA BOSCHI IN TUTA-PANTALONE CON TRASPARENZE, VEZZOSISSIMI BORDI DI PIZZO E ROSSETTO – SUL TAPPETO ROSSO C’ERANO ANCHE LUCIANO NOBILI E FRANCESCO BONIFAZI, MOLTO MENO FOTOGRAFATI DELLA BELLA "MEB"...

maria elena boschi alla festa del cinema di roma

Da www.liberoquotidiano.it

Maria Elena Boschi era una delizia al Festival del cinema di Roma. Con una tuta con pantalone e bordi di pizzo, la capogruppo di Italia Viva ha incantato il pubblico che le chiedeva i selfie e gli addetti ai lavori, che alla pari volevano tutti scattare una foto con lei. Maria Elena era all'evento per il red carpet di The Irishman, che vantava non poche presenze politiche. Con l'ex ministro erano infatti presenti altri esponenti come i fedelissimi Luciano Nobili e Francesco Bonifazi.

maria elena boschi alla festa del cinema di roma 1 francesco bonifazi foto di bacco

Il film in effetti si annuncia esplosivo. Diretto da Martin Scorsese, presentato alla Festa del Cinema di Roma, si preannuncia già come un successo: nel cast Robert De Niro, Al Pacino e Joe Pesci. The Irishman sarà su Netflix a partire dal 27 novembre. Si tratta di una saga sulla criminalità organizzata nell'America del dopoguerra, raccontata attraverso gli occhi del veterano della Seconda Guerra Mondiale, Frank Sheeran - imbroglione e sicario - che ha lavorato al fianco di alcune delle figure più importanti del 20° secolo.

