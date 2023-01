STORIES DI MARA VENIER - COMPLEANNO SANDRA CARRARO

Tenetevi saldi. Trattenete il respiro. Governate lo shock. Roma godona esiste e resiste. E si sollazza senza di noi. La ricreazione mondana è tornata a imperversare sui fatali sette colli. E Totò direbbe: eravamo in ansia, si aspettava solo voi. Quel "totalitarismo ludico" ricciolone e grassone, un po' insensato (come dev'essere), che si abbandona ai Ricchi e Poveri di “Sarà perché ti amo” e al Pupo di “Su di noi” dando piedi e braccia al famigerato “trenino” dell’era analogica, ha trovato la sua epifania ieri sera al festone di compleanno di Sandra Carraro, nata Alecce, moglie di Franco il “Poltronissimo” (da sindaco craxiano di Roma alla Lega Calcio).

bruno vespa pupo compleanno sandra carraro

Da consumata donna dei salotti de’ noantri, la nostra Sandra conosce bene la battuta di Federico Fellini: "Roma è un cimitero che scoppia di salute". Quindi un po' di Truce Vita ripassata in padella ci sta benissimo. Del resto, in un universo dove miti e certezze vanno in frantumi, dove si scivola da Draghi a Meloni, da Grillo a Conte, da Berlusconi a Berlusconi, niente può sbigottire una Capitale che ha saputo deglutire e metabolizzare tutto e il contrario di tutto: Centro, Sinistra, Destra e tipini intermedi.

pupo mara venier compleanno sandra carraro

Dotata com'è di disincanto cinico, di volgarità strafottente, di vocazione ai "circenses", Roma Godona mantiene la… festa sulle spalle. Ribollendo e accavallandosi come anguille festose che tentano di sopraffarsi, nel dovizioso appartamento di Jean Paul Troili a Palazzo Colonna, scutrettola senza una curva fuori posto Maria Elena Boschi, bella e solitaria senza il suo Giulio (rottura?), scortata dal fido Salvo Nastasi.

Toccata e fuga per lo smontezemolato Montezemolo, stretto al guinzaglio di Ilaria Fendi. Ma quella coppia di maschietti in calore non sono Matano e marito? Massì! Guarda chi c'è: Pupo che gorgheggia con Mara Venier seconda voce e Bru-neo Vespa che trilla il ritornello di “Gelato al cioccolato, dolce e un salato…”, mentre Nicolino Porro, che sembra sfuggito a un barbecue, agita i piedini.

compleanno sandra carraro2

Non fa ridere, fa impressione l’ottuagenario Adriano Aragozzini. Intorno bolgia e pigia pigia di party-giani: Augusta Iannini, Alvise Casellati, Nicola Porro, Berta Zezza, Andrea Ruggeri, Daniela Memmo, Alessandro Onorato, Francesca Ferrone e Loredana, Luca Josi e Allegra, la bisturizzata Mariastella Giorlandino, eccetera.

adriano aragozzini compleanno di sandra carraro

Certo, un festone ultra-cafonal, molto anni Ottanta, spensierato e gaudente, ma privo della ciliegina che fa oggi di un party un evento: un collegamento con Zelensky da Kiev sotto le bombe. E qui Vespa, nella sua onnipotenza, poteva intercedere col presidente ucraino e regalare alla festeggiata Sandra Carraro due minuti di sano “brivido di guerra”.

