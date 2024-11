VIDEO-CAFONAL! IN ALTO I CALICI! DA BRUNO VESPA A AL BANO, ALL’HILTON DI ROMA I PRODUTTORI DI VINI E DISTILLATI SI SONO RITROVATI PER LA SERATONA “BIBENDA 2025” – IL TIFOSO GIALLOROSSO MASSIMO D’ALEMA VEDE CLAUDIO RANIERI E GLI ESPRIME SOLIDARIETA’ PER ESSERSI PRESO IN CARICO “UN MACIGNO DI RESPONSABILITÀ” – INSIEME AL MINISTRO LOLLOBRIGIDA, AVVISTATA ANCHE GIORGIA (LA CANTANTE). A LEI E AL BANO IL PRESIDENTE DELLA FONDAZIONE SOMMELIER FRANCO MARIA RICCI HA STRAPPATO UNA PROMESSA DI UN... – IL VIDEO DI FULVIO ABBATE

Da ansa.it

fulvio abbate claudio ranieri

La fanfara dell'ottavo Reggimento "Lancieri di Montebello" ha suonato l'Inno d'Italia e dato la carica ad una serata di premiazione dei 747 vini, e 52 grappe, selezionati dalla guida Bibenda 2025 colma di sorprese.

In una rituale cena, la 27/a edizione della Fondazione italiana sommelier (Fis), per 1200 persone presenti, tra cui il ministro dell'Agricoltura Francesco Lollobrigida, con 9.156 bottiglie in degustazione in un banco di assaggio dal valore di 650mila euro, Franco Maria Ricci, presidente della Fis, ha designato come "Sommelier d'onore" Claudio Ranieri, in questi giorni tornato ad allenare la Roma Calcio.

franco maria ricci claudio ranieri

Standing ovation per il ct del team giallorosso che, sul palco, ha detto ai 645 produttori di vino e distillati presenti: "Sono stato chiamato alla Roma dopo una grande grandinata. Ora dovrò fare con ciascuno dei miei calciatori quello che fate voi con ogni grappolo d'uva: prenderne grande cura". Il mister ha poi confessato di "avere un rapporto di sobrietà col vino. A casa con mia moglie non lo beviamo nel quotidiano, ma con gli amici ci fa piacere condividere un buon rosso e talvolta le bollicine".

bruno vespa

Tra i tifosi giallorossi, uno storico e assiduo frequentatore dello stadio Olimpico è l'ex presidente del Consiglio Massimo D'Alema che all'ANSA ha detto: "Ranieri è una grande persona che si è preso in carico un macigno di responsabilità per la quale gli ho espresso tutta la mia solidarietà".

massimo d alema

Non meno festosa l'accoglienza per i cantanti Al Bano e Giorgia insieme al ballerino Emanuel Lo, al tavolo, tra gli altri, con lo scrittore Fulvio Abbate. Franco Maria Ricci ha strappato loro una promessa di un prossimo concerto esclusivo per il mondo del vino. E in veste di produttori, ma sempre di forte attrazione per il pubblico, anche il ciclista Francesco Moser e i politici Massimo D'Alema, appunto, e Dario Stefàno. Soddisfatto il ministro Lollobrigida secondo il quale "la cucina senza un buon vino è come se fosse afona. Il mondo del vino sa esprimere tanto e ovunque nel mondo c'è sete e fame di made in Italy".

massimo d alema 1 al bano giorgia