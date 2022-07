A VOLTE RITORNANO! LA REDIVIVA LUCIA AZZOLINA ALLA SERATA ROMANA PER FESTEGGIARE I 7 ANNI DI FLIXBUS IN ITALIA – AVVISTATI ANCHE IL RENZIANO MIGLIORE (SENZA BONAZZE AL SEGUITO), IL MELONIANO MOLLICONE E L’EX LOTHAR DALEMIANO CLAUDIO VELARDI. TRA UNO SPRITZ E UNA BRUSCHETTONA SI E’ PARLATO ANCHE DEGLI AUTOBUS A BIOGAS…

FlixBus ha debuttato in Italia nel 2015, con un primo tragitto con destinazione Venezia. Su quell’autobus c’era anche Andrea Incondi, Manager Director per l’Italia, che lo ha ricordato l’altra sera a Roma in occasione dell’aperitivo con cui l’azienda ha festeggiato i 7 anni di attività. Nel frattempo, è diventata uno dei player principali della mobilità collettiva, scegliendo di puntare fin dalle proprie origini sul concetto di sostenibilità. Si stima infatti che un autobus tradizionale riesca a sostituire fino a 30 auto su strada.

Alla serata, introdotta da Roberto Calise (senior manager director public affairs), si è parlato anche delle soluzioni innovative adottate da FlixBus nel tempo, come gli autobus a biogas, gli autobus elettrici e per il progetto a idrogeno sulle lunghe tratte d’Europa da lanciare nel 2024. Stephanie Benke, Consigliere per gli Affari Economici ed Affari Europei dell’Ambasciata Tedesca, ha rimarcato come mobilità collettiva, innovazione tecnologica e tutela dell’ambiente sono i punti cardine della filosofia e della crescita di aziende che guardano al futuro.

