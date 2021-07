CAFONALINO - AL BANO STRINGE MANI QUA E LÀ DURANTE LA FESTA ROMANA AL PIGNETO PER LA FIGLIA VENTENNE JASMINE, CHE HA LANCIATO LA SUA NUOVA CANZONE. UNA GIORNALISTA TERRORIZZATA DAL COVID INDIETREGGIA SCIOCCATA - TRA I PRESENTI, L’ATTRICE MIRIAM GALANTI, GLI ATTORI MARCO ROSSETTI E LORENZO TIBERIA, LO STYLIST ANTONIO BARDINI, IL PRODUTTORE TELEVISIVO ALFONSO STAGNO, L’AUTORE TV TOMMASO MARTINELLI CON SASHA LUNATICI E THOMAS CARDINALI... FOTO

Foto di Luciano Di Bacco

Gabriella Sassone per Dagospia

mariastella giorlandino jasmine e al bano foto di bacco

Piccolo "dissing", per dirla nel gergo di Fedez e compari rapper, tra Al Bano Carrisi e una giornalista impaurita in modo esagerato dal Covid, nonostante fosse bardata con mascherina d’ordinanza e vaccinata.

Il cantante di Cellino San Marco amato nel mondo si avvicina sorridente alla cronista per presentarsi con il classico e educato "Piacere", le porge la mano per salutarla e ringraziarla di essere presente all’evento a cui tiene molto.

miriam galanti foto di bacco

La signora, per tutta risposta, invece di stringergli la mano indietreggia scioccata, manco avesse visto il diavolo in persona: “Ma c’è il Covid e lei mi vuole stringere la mano?”. “Io veramente ho fatto i vaccini e ho il green pass”, risponde lui. “Beh pure io, ma c’è la variante Delta, è pericoloso!”. E si allontana. Al Bano ci resta male e si vede. Borbotta qualcosa ma preferisce evitare di andare oltre: siamo pur sempre ad una festa, dove lui è la guest star per amore della figlia ventenne Jasmine.

“Posso capire temere un abbraccio stretto o un bacio, ma dare la mano per cortesia, su dai, basterebbe portarsi in borsetta un gel disinfettante o correre poi in bagno a lavarsi", bofonchiano i presenti.

un selfie con jasmine foto di bacco

Altro che strette di mano!, baci e braccia al collo ad Al Bano, invece, gliele avrebbero gettate volentieri le abitanti del Pigneto. Alcune signore affacciate a balconi e finestre quando lo vedono sfilare sul red carpet all’ingresso del locale cominciano a chiamarlo a gran voce: “Al Bano, Al Bano, oddio è proprio lui, che mi venga un colpo, salga qua da noi, salga che le prepariamo la cena”. Lui contento sorride e invia baci al vento.

Al Bano, l’uomo dall’ugola più potente del globo, mai così simpatico e disponibile come l’altra sera al risto-pub “Kram”, nel cuore del Pigneto, ci ha tenuto ad esserci per scortare e festeggiare l’adorata figlia Jasmine, bellissima come la mamma Loredana Lecciso di cui pare un clone.

mariastella giorlandino foto di bacco

Al Bano cuore di papà fa gli onori di casa alla presentazione mondiale in anteprima di un nuovo brano tutto da ballare, l’ennesimo tormentone estivo che si intitola "Stikide", firmato dal giovane Deny K con la collaborazione di El Crazy Loco (1,2 milioni di follower) e della bella Jasmine.

joe jasmine carrisi e deny k foto di bacco

I tre artisti, il domenicano El Crazy Loco in collegamento video, hanno spiegato la hit e rilasciato interviste prima presso lo “Spatium”, nuovo studio di registrazione della TechPro Record, etichetta italiana ma dal cuore albanese come i suoi proprietari, in via Gentile da Mogliano 16, che aspira a diventare un punto di riferimento musicale non solo per il quartiere Pigneto.

jasmine e al bano carrisi foto di bacco

Poi si sono spostati nel vicino “Kram”, dove è partita la fiesta con seguente dinner in terrazza per pochi intimi ed è stato mostrato il videoclip del brano, girato tra Roma e Miami, fuori quella sera alle 20 su Youtube (fatto partire simbolicamente da Al Bano con un pulsante rosso).

“Ho voluto fortemente questo brano cantato in spagnolo e italiano”, spiega Deny K. “Lo avevo in preparazione da un anno: è una vera figata e fa venire subito voglia di ballare, sarà un successo internazionale”. Poi spiega cosa vuol dire "Stikide", il titolo. “E' una parola inventata, che vuol dire divertirsi, diciamo che vuol dire sti cavoli”. “Io sono arrivata nel progetto più tardi, per registrare la mia parte, ma il reggaeton d’estate è un must, spacca tantissimo", aggiunge Jasmine, jeans e toppino, unghie laccate lunghissime e chiome sciolte.

jasmine carrisi col suo amico pierangelo foto di bacco

Jasmine ha iniziato a cantare a 15 anni di nascosto dal padre, ha 95mila follower su Instagram, sogna di calcare un giorno il palco di Sanremo, ma anche di trasferirsi a Los Angeles, ha già pubblicato due brani, “Ego” e “Calamite”, è stata coach di “The Voice Senior” in coppia con il famosissimo genitore (Team Carrisi già riconfermato per la prossima stagione tv, manco a dirlo). E non le dispiacerebbe un duetto con Pietro Tredici, rapper ultimogenito di Gianni Morandi, tanto per unire due figli d'arte di cotanti padri. E poi vedere l'effetto che fa.

“Io ho anche la cittadinanza albanese ed è bello quando nazionalità diverse si incontrano in un progetto che si chiama musica, che è da sempre la mamma degli esseri umani. Mamma musica è consolatrice. Conosco bene la mia carriera, ma la più bella è sempre davanti a me perché sto preparando dei progetti fantastici e vorrei presentare proprio qui in questa sala con i miei amici della TechPro il mio nuovo album”, specifica Carrisi padre.

jasmine carrisi e deny k foto di bacco

Che poi ha voluto ricordare anche Raffaella Carrà, tirando fuori dal suo Smartphone una foto con super Raffa, pubblicata anche sui social appena arrivata la notizia della sua scomparsa improvvisa. “Era il 2018, stavamo seduti vicini ad un concerto, a Milano. Ci sentivamo ogni tanto, se n’è andata una grande artista, molto importante per la tv, una grave perdita per tutti”.

A presentare la serata rigorosamente ad inviti, l’attrice Miriam Galanti, la fidanzata tanto decantata e desiderata da Gilles Rocca quando era sull'Isola dei Famosi. Tra i presenti, gli attori Marco Rossetti e Lorenzo Tiberia, lo stylist Antonio Bardini, il produttore televisivo Alfonso Stagno, il produttore discografico Christian Tipaldi, Kate Cavaliere, Raffaella Paleari, l’autore tv Tommaso Martinelli con Sasha Lunatici e Thomas Cardinali. Non pervenuti alla serata tutti i volti noti annunciati. Tanto che Al Bano scherza: “Ma che Vip andate cercando! Ci sto io, non vi basto?”. E certo che ci basti! Stikide agli assenti!

