L’avvocato Annamaria Bernardini de Pace è intervenuta a La Zanzara su Radio 24 parlando delle accuse di molestie a Rocco Siffredi: “Ho sentito che Rocco si è lamentato del modo di condurre l’intervista e che son state scritte cose sulle quali non era d’accordo. Mi occupo di violenza sulle donne da anni e mi fanno pena le donne che subiscono veramente molestie, non sopporto invece il fatto che questa giornalista, sveglia, grande e donna ci sia rimasta male.

A noi donne ci capitano cose simili ogni giorno e ci sappiamo difendere”. “Molestie? Magari ingiurie – dice la Bernardini riferendosi alle frasi di Rocco Siffredi contro la giornalista - ma non molestie. L’ingiuria non è reato. Se mi dicessero fatti una scorpacciata di cazzi, mi sembrerebbe un augurio. Stare male per una frase simile mi sembra provocatorio”.

L’avvocato Bernardini de Pace poi a La Zanzara si sofferma sul fatto che nei primi due giorni non è stato fatto il nome della giornalista querelante: “E’ assurdo. O non si fa il nome di nessuno oppure quello di tutti, io ho sentito solo il nome di lui. Perchè non si tutela il presunto molestatore? Se sono presunti non si nomina nè uno nè l’altro”. “Ci sono quei ragazzi a processo in Sardegna - afferma Bernardini de Pace – e la loro vita è rovinata. Alla fine si potrebbe scoprire che la ragazza ha mentito e che questi sono innocenti. Nel frattempo hai rovinato la vita di 4 ragazzi”.

Poi Annamaria Bernardini de Pace va all’attacco: “Attenti ai messaggi? Non ne posso più di questo politicamente corretto, mi ha rotto… Bisogna registrare anche l’atto sessuale. I giovani ricchi sono a rischio perchè ci sono donne pessime, questa parità le ha fatte diventare insopportabili. Se andate con una sconosciuta che non amate registratevi le cose che vi dite. Non il video, ma le parole, bisogna dare la prova che questa ha voluto. Almeno non passi 4 anni a essere processato per stupro. Continua: “Le donne minacciano come gli uomini? Assolutamente, non avete idea di quante donne fanno violenza psicologica sugli uomini, che non hanno coraggio di denunciarle per paura di fare la figura dei cretini. Siamo in pieno matriarcato? Secondo me si”

