TV NEWS - AT&T STUDIA LA VENDITA DELLA DIVISIONE HBO EUROPE, PER FAR FRONTE A UN INDEBITAMENTO DA 170 MILIARDI DI DOLLARI, LIEVITATO DOPO L'ACQUISIZIONE DI TIME WARNER PER 85 MILIARDI. LA REE HA 200 DIPENDENTI E 10 MILIONI DI ABBONATI - NASCE DPLUS, IL SERVIZIO ON DEMAND A PAGAMENTO DEI CANALI DISCOVERY IN ITALIA (3,99 EURO AL MESE)