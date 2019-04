“Noi abbiamo preso in affidamento due bambini di 6 e 11 anni, che voglio tutelare dal gossip e dai social network” (Domenica Live, dicembre 2018)

“Noi ci siamo già sposati” (Domenica In, Marzo 2019)

Ieri sera è andata in onda un’irresistibile pagina di televisione, e se ve la siete persa proviamo a raccontarvela qui. Mettetevi comodi.

eliana michelazzo pamela perricciolo

A Live! Non è la D’Urso erano ospiti le due agenti di Pamela Prati, Eliana Michelazzo e Pamela Perricciolo, che invece di risolvere il mistero sulla vera identità del suo sposo Mark/Marco Caltagirone hanno buttato la palla in tribuna e rimandato di nuovo la questione, forse sperando di sopravvivere un giorno in più al castello che hanno costruito e che sta crollando sulle loro teste. “Mark Caltagirone apparirà. Ha un’esclusiva per un’intervista insieme a Pamela in un altro programma della rete”, che si scoprirà poi essere Verissimo, come Dago-rivelato ieri.

parpiglia sulla storia di pamela prati

[Avviso ai navigati: l’esclusiva è stata firmata giorni fa, prima che Dagospia facesse esplodere la soap opera, e riguarda solo il fantomatico matrimonio che si dovrebbe celebrare a maggio. La D’Urso ci tiene a specificarlo: “per rispetto e amicizia di Silvia Toffanin che ha un’esclusiva per il matrimonio, abbiamo deciso di non far venire qui Pamela, che apparirà solo in un’intervista registrata”.

Eppure Gabriele Parpiglia, che è uno degli autori di punta di Verissimo, ha twittato ieri sera: “Quando una persona mi ha proposto la vicenda, ho fatto una domanda, poi ho detto testuali parole ‘È una sola’”. Quindi si smarca dal suo programma e dalla rete che ancora ieri sera difendeva la bontà di questa storia, visto che – a detta delle agenti – Canale5 ha impedito la partecipazione di Pamela in diretta per tutelare l'esclusiva?]

BARBARA D URSO LIVE NON E LA DURSO

Durante la trasmissione è successo di tutto, con Carmelita che ha apparecchiato un panel che si è rivelato un plotone di esecuzione per le due “sorelline” di Pamela: Mauro Coruzzi, Roberto Alessi, Veronica Maya, Giovanni Ciacci e soprattutto un Daniele Interrante che pareva Bob Woodward, ex tronista trasfigurato in cagnaccio del giornalismo che non ha mai mollato l’osso, non lasciando correre nessuna delle molte incongruenze snocciolate dalle agenti.

pamela prati che insiste ad accreditare mark caltagirone

“Farete vedere finalmente un documento che attesta l’esistenza di Mark Caltagirone?”, incalza Interrante, e la Petricciolo: “Io sono la manager della Prati, non di Caltagirone”. Poi si scoprirà che Pamela è stata nominata direttore della Aicos Management (ma Dagospia lo aveva già scritto in questo articolo) è che lei è “solo una povera dipendente”.

Non ci metteremo a ripetere tutte le bufale dette finora, che trovate nelle varie puntate di questa meravigliosa soap opera degna di Teodosio Losito, pace all’anima sua. Ci basterà mettere in fila le nuove e strabilianti castronerie pronunciate dalle due, come quando Pamela Perricciolo esclama: “Non s’è mai vista una foto di questo signore, magari non esiste”. Con grande sprezzo del ridicolo, non stava parlando di Mark Caltagirone, bensì di Luigi Oliva, l’ex di Pamela Prati che ha contattato Dagospia e ci ha messo la pulce nell’orecchio sul nuovo amore della showgirl e su quanto questo sentimento travolgente sia legato alla sua (disastrosa) situazione debitoria.

pamela prati e luigi oliva 2

La foto di Luigi Oliva e Pamela Prati, scattata al compleanno di lui, l’abbiamo mostrata più volte, insieme a quella dell’anello di fidanzamento pubblicata dalla stessa Pamela con la didascalia “A volte i sogni si avverano”. Eccola. Volendo abbiamo anche i documenti firmati in cui lei è costretta a restituire l’anello dopo l’intervento degli avvocati (gesto poco signorile ma comprensibile, visto che si sono lasciati un mese dopo la consegna del gioiello, un monile di famiglia con valore affettivo oltre che economico), per non parlare dei documenti che attestano la situazione economica…

pamela prati e l anello di fidanzamento di luigi oliva

Torniamo alla puntata. Nel programma si dimostra che, dalle visure camerali, la Mark Caltagirone Holding non esiste, ma Barbara D’Urso annuncia di aver ricevuto il video di un ragazzino che dice di essere Sebastian Caltagirone che le fa gli auguri per l’inizio del Grande Fratello, tenendo comunque a precisare: “Se fosse falso, sarebbe una cosa gravissima”.

pamela prati a cena per il compleanno di luigi oliva

Sul perché i due figli in affido, Seba e Rebecca, hanno due profili Facebook, la Perricciolo prova a spiegare: “I minori non potrebbero stare su Facebook, anche i miei tre nipoti hanno dei social intestati a me per superare il requisito dei 18 anni imposto dal social network. Mi deve dire Dagospia come fa a dire che quel profilo è falso”. Ieri sera abbiamo dato molti elementi per dimostrare che quel profilo non appartiene a un minore, e che il ragazzino che appare nelle foto profilo non è affatto il famoso Seba Caltagirone.

La Perricciolo ha di fatto ammesso che il profilo di Seba è intestato a qualcun altro, nella fattispecie qualcuno che gestiva dei profili attivi nel mondo della destra, visto che quella pagina un tempo si chiamava “Giorgia Meloni”. Mark Caltagirone nelle sue interviste-in-ginocchio si definisce “di educazione democristiana” e “lontanissimo dalle idee di Wanda Ferro” (di Fratelli d’Italia), dunque di sicuro non era sua la pagina dedicata alla Meloni…

pamela prati e l anello di fidanzamento di luigi oliva

Alla durissima e precisa lettera della Bausone che accusa le due di aver creato il finto Mark Caltagirone a scopo di marketing e di pressione politica, la Perricciolo non riesce a rispondere, dicendo che non ne sa nulla perché “Lei è del Pd e io sono di destra da quando sono nata” (ecco, appunto), con la D’Urso che chiosa: “E chi se ne frega? Che c’entra?”

Interviene Veronica Maya: “Perché non siete venute qui con l’estratto di matrimonio di Pamela Prati?”. “Non siamo obbligate a presentare documenti”.

ALESSIA BAUSONE

Roberto Alessi smaschera le bugie: “Cara Eliana Michelazzo, tu dici che i minori vanno tutelati? Barbara D’Urso ha ricevuto un video di questo Sebastian Caltagirone che parla in italiano, giusto? Ma tu mi hai detto (a Storie Italiane, ndDago) che questi bambini erano stati dati a una coppia non ancora sposata, che vive all’estero”. Pamela gesticola “no, no” mentre Alessi dice che non sono sposati, la Michelazzo non sa cosa dire. E Interrante implacabile: “Questo copione andava riletto, forse”.

La Michelazzo è chiusa in un angolo, è arrivato il momento di giocarsi l’unico asso nella manica: “A breve ci sarà una esclusiva televisiva e vedrete il signor Marco”. Il pubblico esplode in un “Ooooh” liberatorio.

Giovanni Ciacci, uomo di mondo e conoscitore di “Lucherinate”, non si lascia impressionare: “Sandra Milo nel 1990 mostrò un marito falso, non ci vuole niente a trovare un figurante. Noi siamo stati a un matrimonio, non diciamo il nome perché non è carino, dove il marito aveva affittato delle comparse a Cinecittà dicendo che erano i suoi figli, i suoi figli!”

pamela prati intervista live non e la d urso

Le sorprese non sono finite: è il momento di Rosa Perrotta, cliente dell’agenzia Aicos e presente all’addio al nubilato della Prati in Egitto. Ovviamente tutti pensano sia lì a difendere Pamela e le sue socie, invece in un colpo di scena la soubrette prende le distanze da quella che chiama “la signora Prati”, una che non conosce bene, “con cui per caso sono andata in vacanza”. Lapidaria: “Neanche sapevo che era il suo addio al nubilato. Marco Caltagirone non so chi sia, sono stata invitata alle nozze ma non so perché”. Tiè.

pamela prati intervista live non e la d urso 2

La Michelazzo prova a ricordarle la trama del fotoromanzo, ma la Perrotta che doveva ricoprire il ruolo di testimone compiacente si rivela una hostile witness, insistendo sul fatto che non sa nulla di questa storia. “Mi sono ritrovata una sera a fare un video per l’addio al nubilato di Pamela, ma io ero in vacanza con amiche, non è che mi aveva detto prima che quello era un addio al nubilato. Una signora di 60 anni ti dice che è innamorata, ti mostra foto di bambini, non è che ti metti là a dire ‘E’ tutto falso’”.

Non risparmia un’altra bombetta a quelle che, da domani, difficilmente saranno ancora le sue agenti: “Se questa storia dovesse rivelarsi essere una farsa, credetemi, sono vittima come tutti gli altri”. Cioè, questa è partita con la Prati, è invitata al matrimonio, è amica e cliente delle due, e nonostante questo non ha alcuna idea di cosa stia succedendo e ci tiene a scaricarle dichiarandosi vittima prima ancora del verdetto finale? È tutto bellissimo.

pamela prati intervista live non e la d urso

L’inviata del programma torna sulle nozze con Wanda Ferro, che ribadisce via sms: “Non ho mai conosciuto personalmente Marco Caltagirone”. La Perricciolo: “Si sono sposati per scherzo su Facebook, ma all’epoca lei non era deputata”. Embè? Che c’azzecca? Dai, preparatevi meglio la prossima volta.

Sul fatto che la Prati abbia detto alla D’Urso e alla Venier “ci siamo già sposati, ecco la fede”, la Perricciolo si impappina: “Ha un carattere tutto suo, se dice che si sono scambiati le fedi, avranno fatto solo quello”, e Alessi giustamente le ricorda come la Prati abbia precisato – a domanda diretta della Venier – che si sono già sposati e l’unica cosa che manca è la cerimonia religiosa. Dunque il rito civile deve esserci stato.

Cosa replica la Perricciolo? “Io ho sentito che ha detto “non ci siamo sposati”, mentendo spudoratamente (ecco il video, entrambe le agenti erano dietro le quinte durante l’intervista e sanno benissimo cos’ha detto):

Pamela Prati: ''Io e Marco ci siamo già sposati, manca solo il matrimonio in chiesa''

eliana michelazzo e pamela perricciolo

La D’Urso a quel punto rivela: “Io da un anno sul mio telefono ricevo messaggi da un signore che si firma Marco Caltagirone, ma ora non specifico perché, magari ne parliamo in un’altra puntata. Ora vi farò vedere una lettera scritta da Marco Caltagirone al programma, non al mio cellulare”. Siamo all’apoteosi. Seguiteci perché arriva il bello

Questo Mark Caltagirone che non vuole farsi vedere (pur avendo tre profili Facebook), che scrive direttamente alla D’Urso sul cellulare e quindi potrebbe spiegarsi via sms, a un certo punto verga una email in cui dice che “La Prati” (ma si può chiamare così la donna della tua vita?) “non ha bisogno di questi mezzucci per tornare in televisione”, visto che “ha una carriera quarantennale”.

pamela prati fa promozione a un risto pub dell agro pontino

(Sì, e debiti che ci vogliono due carriere per estinguerli, aggiungiamo noi. E per ripianarli non bastavano i ristopizza dove le due hanno trascinato la povera Pamela l'estate scorsa, facendole tenere in mano i menu come all'ultimo avanzo da reality, né IL CENTRO ESTETICO DI FORMELLO DOVE LE HANNO FATTO FESTEGGIARE IL COMPLEANNO. Ma non era una diva piena di offerte televisive?)

Il tenebroso Mark da Catanzaro/Roma Nord si rivolge poi a Dagospia: “Non voglio apparire nei teatrini costruiti ad arte da qualche sito web per attaccare inutilmente le persone”. Giusto, lui vuole apparire solo nelle interviste farlocche ad Antonella Grippo, negli articoli-pompa in cui racconta i suoi invisibili oleodotti in Libia, nei servizi-fantasia in cui si strombazza che ha ricevuto il premio per il miglior imprenditore italiano in Albania…

il compleanno di pamela prati al beauty center onda pulsante di formello

“Tutelerò sempre la mia privacy perché credo che apparire o meno sia una scelta personale”. Che bella frase, peccato che segua di pochi minuti l’annuncio che ha venduto un’intervista esclusiva a Verissimo…

Pronti per un’altra panzana? “Non sono i certificati a dire se un bambino può chiamarmi papà o meno”. Ma come! Certo che sì, se un bambino viene dato in affidamento sono solo i certificati a stabilire un rapporto affettivo…mica è il figlio di una compagna che ti chiama papà perché ti vuole bene. La Michelazzo questa parte di trama se l’è studiata male: a Storie Italiane aveva detto: “Pamela e Mark si sposano in Italia proprio per risolvere la questione dei minori e poterli portare nel nostro Paese”, contraddicendo questa pietosa letterina scritta last minute da uno degli sceneggiatori dell’avvincente feuilleton.

wanda ferro come immagine di copertina di marco caltagirone

“I figli sono di chi li ama e chi li cresce e i miei figli sono all’estero da sempre”. Aridanghete! Non le scrivete ‘ste cose se le avete già smentite. La trama vuole che nel 2017 Sebastian sia stato appena preso in affido da Wanda e Mark, mentre Rebecca appare per la prima volta nell’inverno 2018, con l’ingresso in scena di Pamela nel ruolo di “moglie e mamma”, come ripete lei tipo lavaggio del cervello.

Quindi di sicuro non li ha cresciuti Mark, e “sono all’estero da sempre” non vuol dire niente, anche perché il finto profilo Facebook col nome di Seba Caltagirone non parla mai di sorelle, anzi si professa solo e abbandonato dalla mamma (attenti, quando la mamma era la Ferro e alle due faceva gioco attaccare la deputata che le aveva scaricate). Ragazze, la consistency è fondamentale in un buon plot! Sembrate quei figuranti nei film sul Medioevo con l’orologio digitale al polso.

intervista a mark caltagirone su lavoro e amore con politica calabrese

Il bel Mark chiude con una frase jolly per sgusciare dal cul de sac in cui si è infilata questa inarrestabile compagnia di giro: “Io e Pamela dopo questa volta non avremo più voglia di rispondere al nulla”. A parte l’esclusiva a Verissimo, ovviamente. Ma la frase serve per poter rilasciare, nei prossimi giorni, una dichiarazione che suoni più o meno così: “Stufi degli attacchi mediatici, abbiamo deciso di non parlare più e di rintanarci nella nostra casa di *******” (inserisci località esotica tra quelle tirate fuori finora tipo Bonifacio, Miami, New York), così da avere una ragione per tornare nelle nebbie del web in cui è stato concepito.

Segue siparietto in cui alla Michelazzo si chiude la vena e inizia a dire “Stai zitta” a Veronica Maya, che con Interrante la liquida in due parole: “Non esiste qualcuno che va in tv da 40 anni e manda un agente a parlare al suo posto”. Beh, esiste se, in diretta, può dimenticarsi la sceneggiatura…

eliana michelazzo e pamela perricciolo

Arriva il momento della fatidica intervista. La Prati conciata come Samara di “The Ring”, e con altrettanta carica inquietante, inizia a ripetere il copione dell’amore a prima vista, delle due metà che si incontrano, dell’unico respiro, già gustato in precedenti performance. Quando la cronista le chiede del matrimonio è costretta ad ammettere: “Non siamo sposati”. E allora? “Abbiamo fatto le promesse”. “No, guardi, neanche quelle risultano nei registri”. “Perché le abbiamo fatte all’estero”.

Ah, l’estero, rifugio di tutte le bufale. Smontiamo pure questa. I due piccioncini hanno parlato di Francia e Stati Uniti come i due paesi in cui risiederanno dopo le sudate nozze, quindi ci limiteremo a questi. In effetti il povero Sebastian dice di vivere a Bonifacio (Corsica-Francia), parrebbe che stavolta le due abbiano fatto i compiti.

Purtroppo basta conoscere qualche rudimento di diritto francese per sapere che il fidanzamento, le fiançailles, non hanno alcun valore legale in Francia, a differenza delle promesse che in Italia sono obbligatorie prima di un matrimonio. Oltralpe, come in America, le promesse non sono un passaggio formale di diritto civile.

E soprattutto: anche se le avessero fatte in un paese che le contempla, a che servono delle promesse all’estero, se il matrimonio si celebrerà in Umbria? L’ennesima pezza che non copre manco un centimetro della voragine su cui ballano le tre grazie.

pamela prati intervista live non e la d urso 3

“Marco non vuole apparire. Apparirà il giorno del matrimonio”. Vabbè. In lacrime: “Avere una famiglia è una cosa bellissima, se voi non ci credete è un vostro problema”.

Dopo questo chiarimento che non chiarisce, si torna in studio. Roberto Alessi smonta un altro pezzo del personaggio Mark Caltagirone: “In un’intervista, quest’uomo privatissimo si vanta di essere stato premiato come miglior imprenditore italiano in Albania. Io conosco importanti costruttori e imprenditori albanesi, gli ho chiesto di Marco Caltagirone e non lo hanno mai sentito nominare, nessuno sa nulla”. Possibile che del prestigioso premio non ci sia una foto? Una traccia su un altro sito internet che non sia una delle interviste compiacenti rilasciate dallo stesso “Mark” al solo scopo di accreditare la propria esistenza?

pamela prati intervista live non e la d urso 33

Quando Ciacci chiede “Ma il nome Mark Caltagirone è vero? Perché a me risulta sia un nome d’arte”. Pamela Perricciolo, che sostiene di conoscerlo da anni, che commenta i post di tutti i suoi numerosi profili almeno dal 2016, E CHE SI FA LE FOTO CON SEBA CALTAGIRONE (o forse un nipote che si spaccia per lui?), si stringe nelle spalle e si limita a rispondere: “Io so che si chiama Marco Caltagirone”.

Ma come “io so che si chiama così”? Non esclude che sia un nome d’arte? E avrebbe dato il suo nome d’arte pure ai figli, che non sono neanche adottati ma in affidamento? Quei figli che non vogliono essere messi in mezzo ma che hanno profili apertissimi e leggibili da chiunque?

rebecca caltagirone

Insomma, in attesa della fantomatica intervista doppia che Pamela e Mark (o chi per lui) rilasceranno a Verissimo, se mai avrà luogo, vi preannunciamo che la storia non si chiude qui. Dopo Wanda Ferro, Antonella Grippo e Alessia Bausone (e la stessa D’Urso!), ci sono altre persone che dicono di essere state contattate via Facebook da questo inafferrabile imprenditore giramondo, e ci hanno mandato le loro conversazioni. Ne vedrete delle belle…

marco caltagirone si sposa e wanda ferro commenta con baci e amore

