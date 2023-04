BUONE NOTIZIE PER I TIFOSI: IL MATCH DI ANDATA TRA MILAN-INTER (10 MAGGIO), SEMIFINALE DI CHAMPIONS, SARÀ TRASMESSO IN CHIARO – UN PROVVEDIMENTO DELL’AGCOM PREVEDE CHE ALCUNE TIPOLOGIE DI EVENTI “DI PARTICOLARE RILEVANZA” DEBBANO ESSERE TRASMESSE GRATUITAMENTE. E IL DERBY DI CHAMPIONS RIENTRA TRA QUESTE. LA PARTITA DI RITORNO ERA GIÀ PREVISTA SIA SU MEDIASET CHE SU SKY – PRIME VIDEO STA TRATTANDO CON TUTTE LE TV, LE FAVORITE SONO MEDIASET E TV8…

Estratto dell’articolo di Elisabetta Esposito per www.gazzetta.it

inter milan 3

Il Derbissimo entusiasma tutti, a partire da chi a suo tempo ha acquistato i diritti tv per l’evento. Sulla carta doveva essere Prime Video - che ha l’esclusiva sulla migliore partita del mercoledì - la sola a diffondere le immagini della gara di andata (il 10 maggio), mentre Mediaset e Sky assicurano quelle del ritorno (il 16). Ma la situazione per quanto riguarda il primo match di San Siro è molto diversa e apre a nuovi, interessantissimi scenari.

inter milan 5

Un provvedimento dell’Agcom prevede infatti che per gli eventi "di particolare rilevanza per la società" venga assicurata la diffusione in chiaro. Esiste anche una lista che definisce questi "eventi che le emittenti televisive non possono trasmettere in esclusiva, al fine di assicurare ad almeno l’80% della popolazione italiana la possibilità di seguirli su un palinsesto gratuito senza costi supplementari". […]

inter milan 4

Impossibile dunque che la semifinale d’andata venga trasmessa soltanto da Prime Video e difficilmente l’Agcom si accontenterebbe di una diffusione gratuita dello streaming. Negli uffici di Prime Italia lo sanno bene, tanto che da un paio di giorni sono state avviate le interlocuzioni con tutti i broadcaster che trasmettono in chiaro, a partire dai due che già hanno la Champions League - Mediaset e Sky con il suo canale Tv8 - fino a Rai, La7 e Discovery.

PIOLI INTER MILAN

La scelta spetta solamente alla piattaforma di Amazon ed è probabile che alla fine si opti per il miglior offerente (Mediaset e Sky sono in pole) […]

giroud milan inter inter milan INTER MILAN