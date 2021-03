DA BUZZICONA A SIRENETTA: COME HA FATTO NOEMI A PERDERE 15 CHILI? PARLA MONICA GERMANI, DIETISTA DELLA CANTANTE E IDEATRICE DEL PROTOCOLLO META: “NON E’ UNA SEMPLICE DIETA”. ECCO COME FUNZIONA IL METODO – “NOEMI HA CAPITO CHE A NON FUNZIONARE ERA L’ATTEGGIAMENTO CHE AVEVA NEI CONFRONTI DEL CIBO E CHE LA SOLUZIONE ERA…”

Sul palco dell’Ariston, fasciata in un Dolce e Gabbana scintillante di Swarovsky, Noemi ha incantato tutti con la sua voce (canta Glicine, singolo del prossimo album, Metamorfosi) e con un aspetto diverso. La cantante romana nell’ultimo anno ha perso 15 chili seguendo un metodo che si chiama Meta Experience, ideato dalla dottoressa Monica Germani. Che lo racconta a OGGI, in edicola da domani.

«Noemi ha capito che a non funzionare era l’atteggiamento che aveva nei confronti del cibo e che la soluzione non era non mangiare o mangiare meno. Ma per altri lo stesso percorso può condurre all’accettazione del fatto che le forme giuste, per il tipo di conformazione e metabolismo, sono altre, più morbide. Non tutti sono stati creati per avere un corpo statuario».

Germani poi precisa: «Quella fatta da Noemi non è una dieta ma un approccio interdisciplinare alle abitudini alimentari, al rapporto col cibo e alla “storia del peso”, che spesso affonda le radici nel Dna». Ma non è tutto: «A essere tassativa è la consulenza psicologica: il paziente inizia un percorso educativo-comportamentale che non funziona come la normale psicoterapia».

