CIAK! LORENZO MIELI E MARIO GIANANI HANNO FONDATO LA LORO NUOVA CASA DI PRODUZIONE: SI CHIAMA "OUR FILMS SPA", ED È CONTROLLATA AL 51% DAL COLOSSO FRANCESE "MEDIAWAN", CHE PERÒ NON HA VOLUTO INSERIRE UOMINI DI SUA FIDUCIA NEL CDA - I DUE MANAGER, INSIEME A DARI OMORELLI, EX COO DI "THE APARTMENT", CONTINUERANNO COMUNQUE A COLLABORARE CON IL GRUPPO "FREMANTLE", CHE HANNO LASCIATO A GENNAIO...

lorenzo mieli 4

Da www.boxofficebiz.it

Si sapeva già da diversi mesi che Mario Gianani e Lorenzo Mieli, dopo la loro uscita dal gruppo Fremantle, si sarebbero lanciati presto in nuova avventura produttiva.

Addirittura, era già noto che i due manager avevano trovato una nuova formula per continuare a collaborare con Fremantle attraverso la loro nuova società. Quello che mancava erano solamente i dettagli sulla loro nuova realtà.

mario gianani 3

Dettagli che sono trapelati oggi sulle pagine di Italia Oggi, secondo cui Mario Gianani e Lorenzo Mieli sono ora alla guida di Our Films spa, casa di produzione attiva dallo scorso 4 aprile con sede a Roma, forte di un capitale sociale di 102mila euro controllato al 51% dal colosso francese Mediawan International (già alla guida di Palomar dal 2019) e al 49% da Prati srl (holding posseduta al 50% da Mieli e al 50% da Gianani).

mario gianani 1

Our Films spa vede Mario Gianani in veste di presidente e Lorenzo Miele nel ruolo di consigliere. Mediawan sembrerebbe puntare tutto sull’esperienza di lunga data dei due manager e, al momento, non avrebbe voluto inserire propri uomini di fiducia all’interno del cda della nuova società di produzione.

lorenzo mieli 2

Ricordiamo, infatti, che prima della costituzione di questa neonata azienda, Lorenzo Mieli era presidente di Fremantle Italia e amministratore delegato di The Apartment (a sua volta controllata da Fremantle), mentre Mario Gianani era amministratore delegato di Wildside, che rientrava sempre in Fremantle. Come preannunciato, al fianco dei due manager in Our Films ci sarà anche Dario Morelli (ex COO di The Apartment). Recentemente Mario Gianani si è inserito anche tra gli azionisti principali del gruppo editoriale Be Production insieme a Guido Brera e Filippo Sugar.

ARTICOLI CORRELATI

lorenzo mieli 3 lorenzo mieli 1 mario gianani 2