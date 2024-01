CIAK, MI GIRA! - LA NOTIZIA È CHE IERI, FRA LAZIO-ROMA E IL DURO SCONTRO TRA GRUBER E BERLINGUER (+ CONCITA), SU CHI ERA PIÙ ANTIFASCISTA E ANTIMELONIANA, IL FILM DI WIM WENDERS, “PERFECT DAYS”, SALE AL TERZO POSTO IN CLASSIFICA, DIMOSTRANDO QUANTO CONTI AL CINEMA IL PASSA PAROLA - FA UN CERTO EFFETTO VEDERE NELLA GIORNATA PARECCHIO SMORTA DI IERI CHE IL PRIMO INCASSO È “IL RAGAZZO E L’AIRONE”, QUELLO CHE UN TEMPO AVREMMO CHIAMATO CINEMA INTELLIGENTE… - VIDEO

perfect days di wim wenders 1

Marco Giusti per Dagospia

La notizia è che ieri, fra partite di coppa, Lazio-Roma…, il duro scontro tra Lilli Gruber e Bianca Berlinguer(+ Concita), cioè tra La7 e Canale 5, su chi era più antifascista e antimeloniana, in una giornata, insomma, dove non è che i cinema fossero così pieni (a vedere il film di De Luigi e Accorsi eravamo in 5 vecchi!), il piccolo film giapponese di Wim Wenders, “Perfect Days”, sul sofisticato pulitore di cessi di Tokyo più cool di Alain Delon in “Le samourai” di Jean-Pierre Melville, sale al terzo posto in classifica, 82 mila euro, 14 mila spettatori in 119 sale, dimostrando quanto conti al cinema il passa parola.

il ragazzo e l airone 2

Al punto da superare i confini di Roma Nord e dei quei quattro cinema di Prati. Magari è arrivato fino a Pigneto. Un film controcorrente. Mi scrive Valerio de Paolis, che di film d’essai se ne intende, che è “un grande successo per un film minimalista che inneggia alla scelta della libertà nella vita!!!”. Certo fa un certo effetto vedere nella giornata pur parecchio smorta di ieri che il primo incasso è “Il ragazzo e l’airone” di Hayao Miyazaki”, altro autore molto amato dal pubblico del cinema d’arte, ieri con 189 mila euro, 29 mila spettatori in 346 sale e un totale di 4, 4 milioni, e il terzo è “Perfect Days” di Wenders.

Succede anche nelle migliori famiglie.

La rivincita di quello che un tempo avremmo chiamato il cinema intelligente. La commedia di Alessandro Siani, “Succede anche nelle migliori famiglie”, è secondo con 11 mila euro, 18 mila spettatori in 326 sale e in totale di 4, 1 milioni. Al quarto posto troviamo ancora “C’è ancora domani” di Paola Cortellesi con 78 mila euro, 13 mila spettatori in 254 sale per un totale di 34 milioni 744 mila euro. Non credo che possa arrivare a 40 milioni ma ci andrà vicino. Il potente “Wonka” scivola al sesto posto con 60 mila euro, un totale di 13 milioni.

STEFANO ACCORSI - FABIO DE LUIGI 50 KM ALL'ORA

La commedia nordica, anzi emiliana, “50 km all’ora” diretta da Fabio De Luigi con De Luigi e Stefano Accorsi, con un parrucchino alla Mathieu Amalric, storia di due fratelli che non si vedono da trent’anni e si riuniscono in un viaggio in motorino per portare le ceneri del padre accanto alla tomba della madre a Cervia, è settima con 53 mila euro, 8 mila spettatori in 333 sale e un totale di 1, 3 milioni. Mi dispiace, perché Fabio De Luigi è un attore civile e divertente, Stefano Accorsi fa dei bei numeri in motorino, ma il film è totalmente inerte.

STEFANO ACCORSI - FABIO DE LUIGI 50 KM ALL'ORA

E la coppia con Accorsi, per la prima volta in un ruolo comico, non funziona, non si capisce chi dei due debba far ridere e così nessuno fa ridere. Qua e là troviamo le facce di Vito, Paolo Cevoli, Marina Massironi, di Alessandro Haber nel ruolo, ormai tipico, del moribondo. Come chiede il pappagallo al figlio De Luigi (vecchio quasi quanto lui…) Haber muore. Già lo sapevamo. Per cinquanta minuti non succede niente. Ciro Ippolito mi ha offerto 200 euro per andarcene via prima della fine del film dopo un quarto d’ora di film.

enea di pietro castellitto 6

Poi 300… Ci credo che vanno a vedere “Perfect Days” di Wim Wenders. Allegria che oggi escono nuovi film, “Enea” di Pietro Castellitto, il curioso film sportivo sulla squadra di calcio di Samoa “Next Goal Wins” di Taika Waititi con Michael Fassbender (ma le critiche non sono buone…), l’action-mystery “The Beekeeper" di David Ayer con Jason Statham e Jeremy Irons, il film per signore “Sidonie au Japon", ribattezzato da noi “Viaggio in Giappone” con Isabelle Huppert, dove troverete il pubblico di “Perfect Days”. Di che parla stasera la Gruber?

enea di pietro castellitto 7 enea di pietro castellitto 4 enea di pietro castellitto 5 enea di pietro castellitto 8 enea di pietro castellitto 9 perfect days di wim wenders 2 PERFECT DAYS - WIM WENDERS timothee chalamet in wonka 5 timothee chalamet in wonka 3 PERFECT DAYS - WIM WENDERS il ragazzo e l airone 1 timothee chalamet in wonka 4 il ragazzo e l airone di hayao miyazaki il ragazzo e l airone di hayao miyazaki Succede anche nelle migliori famiglie. Succede anche nelle migliori famiglie. il ragazzo e l airone di hayao miyazaki 8 perfect days di wim wenders 3