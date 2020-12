COME DAGO-ANTICIPATO PIÙ DI UN MESE FA, SU RAI2 ARICICCIA IL TALK SOVRANISTA! – ARRIVA “ANNI 20” CON FRANCESCA PARISELLA, NOME CONOSCIUTO AL GRANDE PUBBLICO SOLO PER UN AGGRESSIONE SUBITA ALLA STAZIONE TERMINI TRE ANNI FA, QUANDO LAVORAVA A “MATRIX” - PARISELLA AVEVA UN RUOLO SECONDARIO IN STUDIO A “SECONDA LINEA” DI GIULI E FAGNANI, CHIUSO PER VIA DEGLI ASCOLTI TROPPO BASSI (NON SI PARTE SOTTO I MIGLIORI AUSPICI…)

I bassi ascolti hanno portato alla chiusura di Seconda Linea con Alessandro Giuli e Francesca Fagnani, i due giornalisti dovrebbero, salvo colpi di scena, approdare con due nuovi titoli in seconda serata. Il centrodestra e Rai2 non hanno però intenzione di rinunciare allo spazio informativo in prime time, per questo un nuovo talk show andrà in onda probabilmente da fine gennaio.

Tanti i nomi vagliati (a Viale Mazzini è circolato anche il nome di Antonello Piroso) ma nelle ultime ore ma sono in crescita le quotazioni di Francesca Parisella, stimata professionalmente da Giampaolo Rossi e da Fratelli d'Italia. Un nome sconosciuto al grande pubblico che aveva un ruolo secondario in studio proprio a Seconda Linea.

Il direttore di Rai 2 Ludovico Di Meo non rinuncia all’informazione in prima serata, nonostante gli ultimi deludenti tentativi. “E’ una fossa dei leoni, è una sfida molto difficile che però non deve spaventarci.

Vogliamo restare lì, in questa arena complicata, lavorando ventre a terra per offrire un modello informativo un po’ diverso”, dichiarava non molto tempo fa. La rete si appresta a riprovarci con una novità: Anni 20.

Il progetto promuove alla conduzione la giornalista Francesca Parisella, attualmente impegnata su Radio 2, nonché ex inviata per Mediaset di Quarta Repubblica e prima ancora di Matrix, che le costò tre anni fa un’aggressione alla stazione Temini di Roma. Sarà suo il volto dell’informazione di Rai 2 nella prima serata del giovedì (probabilmente dal 28 gennaio): due ore di servizi, reportage, interviste e inchieste sui maggiori temi di attualità, con l’intento di raccontare il decennio appena iniziato (da qui il titolo Anni 20), a partire da storie e fatti dimenticati o messi in ombra dai canali mainstream d’informazione. Con lei in studio opinionisti, professionisti, politici e vari ospiti che saranno chiamati al confronto.

Il nuovo programma nasce dalle ceneri di Seconda Linea, condotto ad ottobre da Alessandro Giuli e Francesca Fagnani (nella squadra c’era la Parisella), chiuso per flop dopo appena due puntate. Di Meo definì la chiusura necessaria “per ripensare il programma, rilanciarlo e ripartire il prima possibile”. Col senno di poi, il progetto, più che rivisto, è rivoluzionato.

