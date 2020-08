A COSA SERVE DAGOSPIA - DOPO LA NOTIZIA BY GIUSEPPE CANDELA A PROPOSITO DELLA SERIE TV DI LUISA RANIERI, PRODOTTA DALLA SOCIETÀ “ZOCOTOCO” DEL MARITO LUCA ZINGARETTI (DI CUI È SOCIA ANCHE LA RANIERI) E ACQUISTATA DALLA RAI, LA LEGA PORTA IL CASO IN VIGILANZA: “URGONO CHIARIMENTI, SE TALI INDISCREZIONI VENISSERO CONFERMATE SAREMMO DAVANTI A UN GRAVE CASO DI CONFLITTO DI INTERESSI…”

LUCA ZINGARETTI LUISA RANIERI

(ASI) Roma - “Urgono chiarimenti in Rai sull’acquisto da parte della Società di produzione “Zocotoco” - di proprietà dell’attore Luca Zingaretti - dei diritti sui racconti di ‘Lolita Lobosco’ per la produzione di una fiction, dal momento che Luisa Ranieri, moglie proprio di Zingaretti, sarà protagonista degli episodi. Se tali indiscrezioni venissero confermate saremmo davanti a un grave caso di conflitto di interessi, così come stabilito dal codice di condotta della Rai e dal contratto di servizio. Per tale ragione abbiamo depositato alla società concessionaria un quesito urgente, per segnalare la vicenda e approfondire, alla luce di questi fatti, perché ne sia stata autorizzata la produzione, auspicando che la disciplina sul conflitto di interessi non sia stata aggirata in qualche modo”. Lo afferma in una nota Paolo Tiramani, deputato della Lega e capogruppo in Vigilanza Rai.

luisa ranieri luca zingaretti

