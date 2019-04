CON LA COSCIENZA PER NIENTE CANDIDA - PRATI-CALTAGIRONE: LA MORVILLO SUL ''CORRIERE'' DEDICA UNA PAGINA AL CASO ''MARITO FANTASMA'' SOLLEVATO DA DAGOSPIA, MA NELLA SUA INTERVISTONA NON LE CHIESE DI VEDERE MANCO UNA FOTO, NÉ COME MAI UN GIORNO DICE CHE È GIÀ SPOSATA E QUELLO DOPO SI SMENTISCE - UN PAIO DI NOTIZIE CI SONO: LA DATA DELLE NOZZE NON LA SA MANCO ''VERISSIMO'' (MA NON ERANO TRA 3 SETTIMANE?) E LE INTERVISTE DI MARK CALTAGIRONE SUI SITI SONO FALSE

Candida Morvillo per il ''Corriere della Sera''

Prima gli aggiornamenti, poi il riepilogo: ieri, Pamela Prati, scossa per le accuse sul «marito fantasma», ha avuto un malore. Niente di grave, ma dal suo management spiegano al Corriere che era distrutta, affranta, arrabbiata: non può credere che, dopo 40 anni di carriera, sia sospettata di essersi inventata un promesso sposo per farsi pubblicità. Sintesi delle puntate precedenti: a gennaio, Pamela, 60 anni, annuncia che sposerà tale Mark Caltagirone, 54, nato a Roma, non imparentato coi Caltagirone costruttori ed editori, ma costruttore anche lui, che vive a Miami e ha realizzato oleodotti in Libia e ospedali e centri commerciali in Cina e Corsica. Uomo riservatissimo, dice lei.

I profili social

Il punto è che, online, non c’è traccia ufficiale della sua Mark Caltagirone Holding, salvo un profilo Facebook assai scarno e ormai chiuso. Il profilo Instagram personale, invece, è stato aperto a marzo 2018, più o meno in concomitanza col colpo di fulmine, e nelle foto lui non si vede mai in viso. In tv e giornali, Pamela racconta di un amore travolgente, di due bambini già presi in affido temporaneo, di una villa che l’aspetta a Miami, ma si rifiuta di mostrare foto dell’amato. Al che, Dagospia inizia a parlare di «marito fantasma». Altri siti riprendono i sospetti. Mercoledì, Barbara D’Urso, nel suo Live su Canale 5, ci costruisce su la metà di una prima serata.

Un giallo paradigmatico

Ci si chiede se Pamela non si sia inventata il fidanzato per recuperare visibilità sul viale del tramonto. E così questo diventa un giallo paradigmatico dell’era digitale. Forse una gigantesca fake news, forse la storia paradossale di un uomo che non vuole apparire e perciò è accusato di non esistere e di una donna che, invece, appare troppo e perciò è accusata d’inventarsi un uomo che non c’è, pur di non sparire. Manca il reato, ma il processo è ugualmente kafkiano.

La prova regina, ovvero l’uomo in carne e ossa, si rifiuta di palesarsi. Pamela minaccia querele, fa sapere al Corriere che non ha intenzione di esibire documenti né prove, ma che la prova saranno le nozze previste entro un mese in Umbria e riprese da Verissimo. Dal programma Mediaset, confermano che l’esclusiva c’è, anche se ancora aspettano la data delle nozze.

I presunti figli in affido

Intanto, in tv e sui giornali, si dibattono gli indizi. La holding di Caltagirone non ha un sito né indirizzi rintracciabili, nessun dipendente figura su Linkedin, nessun appalto o progetto è su Internet. Inoltre, a che titolo Pamela e Mark hanno in affido per le vacanze, a Miami, due bimbi, Sebastian e Rebecca, che però vivono in Francia? E perché Sebastian, a giudicare da Instagram, parla italiano e tifa Lazio? Perché era lui, un undicenne, l’amministratore del profilo Facebook della holding di «papà Mark»? Perché Mark, su Instagram, pur vivendo e lavorando all’estero, ha solo followers italiani e segue solo italiani?

Il «cuore» di Wanda

Nel giallo non poteva mancare la politica. Il 23 aprile 2016, Mark Caltagirone (che dunque già a quella data esisteva, in persona o in Avatar) scriveva su Facebook di essersi sposato. Sotto il post, compariva un commento con cuoricino dell’attuale deputata di Fratelli d’Italia Wanda Ferro. Lui le rispondeva: «Mia per sempre, qualcuno ti doveva incatenare».

Come se la sposa fosse lei. Peccato che, dimentico di quel post, il 2 ottobre 2017, lo stesso Mark rilasciava un’intervista a Rtm web, annunciando investimenti in Puglia e a Tokyo e prossime nozze con «una nota politica calabrese». Lì, l’imprenditore che tanto tiene alla privacy si diceva sorpreso d’essersi innamorato a 50 anni, raccontava che con la fidanzata avevano un bimbo in affido e volevano costruire un canile. Riservatezza a parte, uno potrebbe pensare: ha rilasciato un’intervista, ergo esiste. Ma non era un’intervista.

La versione di Rtm

Patrizia Quaranta, che col papà gestisce Rtm, spiega: «Non l’abbiamo mai visto né sentito, abbiamo solo pubblicato il comunicato stampa». Che lei non ha più. Per la cronaca, Wanda Ferro ha scritto a Dagospia assicurando che non ha mai conosciuto Caltagirone e non è mai stata sposata. Ieri, sull’Instagram di Pamela è comparso il video in cui i titolari dell’Atelier Dei Sogni Signa spiegano che l’abito di nozze «sarà romantico». Non sarà una prova, ma almeno i preparativi procedono.

