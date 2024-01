I DISPETTI NELLA MAGGIORANZA SI CONSUMANO ANCHE A MEZZO TV – MENTRE MATTEO SALVINI È A PALERMO PER IL PROCESSO OPEN ARMS, LA RAI MELONIANA CHIUDE UN OCCHIO SULL'OSPITATA DI QUESTA SERA, NEL PROGRAMMA “IL CAVALLO E LA TORRE” DI MARCO DAMILANO SU RAI3, DI RICHARD GERE, TESTIMONE CHIAVE NELLO STESSO PROCESSO – I FRATELLINI D'ITALIA NON VEDONO L'ORA DI GODERSI LE BORDATE DELL’ATTORE CONTRO IL MINISTRO LEGHISTA? AH, NON SAPERLO…

Marco Zonetti per Dagospia

Richard Gere Open Arms

Mentre il leader della Lega e ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini è al momento a Palermo nel carcere dell'Ucciardone per il processo Open Arms, che lo vede imputato per sequestro di persona e rifiuto di atto d'ufficio, apprendiamo che questa sera Marco Damilano - nel suo programma di Rai3 Il Cavallo e la Torre - avrà ospite nientemeno che Richard Gere, testimone chiave nello stesso processo.

salvini open arms

Mentre Salvini, insomma, dichiara di presenziare di fronte ai giudici a testa alta sapendo di rischiare 15 anni di carcere per aver difeso la sicurezza e i confini del suo Paese, sulla Rai di Giorgia Meloni (non esattamente in idilliaci rapporti con il leader del Carroccio) comparirà in video proprio l'attore che si è reso disponibile a testimoniare le tragiche condizioni a bordo dell'Open Arms, contro Salvini.

Richard Gere Open Arms 2

A quanto apprendiamo, stasera Gere parlerà del suo impegno a favore dei migranti, ma è evidente che qualche accenno al processo che vede lui testimone contro il ministro delle Infrastrutture non potrà evitarsi. Un colpaccio mediatico e politico non da poco per Marco Damilano, e anche piuttosto coraggioso, visto che il suo programma - malgrado gli ottimi ascolti - è fin dall'inizio nel mirino della Destra.

Richard Gere Open Arms 3

Cosa dirà Richard Gere stasera? Appuntamento alle 20.40 circa su Rai3.

MATTEO SALVINI A PALERMO PER IL PROCESSO OPEN ARMS MATTEO SALVINI AULA PER IL PROCESSO OPEN ARMS matteo salvini a palermo a processo per la open arms 5 CHEF RUBIO E RICHARD GERE SULLA OPEN ARMS open arms salvini Richard Gere Open Arms 5