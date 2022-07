IL DIVANO DEI GIUSTI - CALDUCCIO, EH!? PASSA ANCHE LA VOGLIA DI ANDARE AL CINEMA. IERI INCASSI AI MINIMI STORICI - E STASERA IN TV C’È QUALCOSA? MAH… IL MIO FILM PREFERITO DELLA PRIMA SERATA RIMANE IL VIOLENTISSIMO “STARSHIP TROOPERS”, GRANDE FILM DI FANTASCIENZA E DI GUERRA CON GLI UMANI IN GUERRA CON GLI INSETTI GIGANTI - SU RETE 4 VEDO CHE TORNA IL THRILLER EROTICO PIÙ FAMOSO DI SEMPRE, “BASIC INSTINCT”. L’HO RIVISTO DA POCO E VI GIURO CHE FUNZIONA ANCORA PERFETTAMENTE… - VIDEO

Marco Giusti per Dagospia

principessa mononoke 3

Calduccio, eh!? Passa anche la voglia di andare al cinema. Ieri incassi ai minimi storici. 183 mila euro per “Thor: Love and Thunder”, 7,7 milioni in totale, ma 23 mila per “Elvis”. Le novità, pur nella miseria degli incassi, sono il terzo posto della “Principessa Mononoke” di Hayao Miyazaki, 21.439, e il quinto posto per “X – A Sexy Horror Story” di Ti West con 12.826 euro.

paolo borsellino i 57 giorni 2

E stasera in tv c’è qualcosa? Mah… Ci sarebbe su Rai Uno alle 21, 25 il replicone di “Paolo Borsellino. I 57 giorni” girato da Alberto Negrin nel 2012 con Luca Zingaretti, Lorenza Indovina, Enrico Ianniello. Canale 5 risponde alle 21, 20 con una commedia di Riccardo Milani con Paola Cortellesi e Antonio Albanese pre-gatto in tangenziale che non ebbe però lo stesso successo, cioè “Mamma o papà?”, remake italiano di un film francese di grande successo su una coppia in separazione con tre figli che non si sa a chi dare, “Papa ou maman?”, quasi tre milioni di biglietti venduti in patria, diretto da Martin Bourboulon e scritto da Alexandre de La Patélliere e Matthieu Delaporte, la coppia responsabile anche di sceneggiatura e regia di “Le prénom” e interpretato dai formidabili Laurent Lafitte de la Comédie e Marina Fois.

mamma o papa' 5

Milani ne ha fatto una versione quasi fotocopia dell’originale, adattandola però alle forti personalità dei suoi due protagonisti, Paola Cortellesi, che è anche cosceneggiatrice assieme a Giulia Calenda, e Antonio Albanese. La maggior variante è che la coppia in questione, pronta a scannarsi piuttosto che a cedere, è veneta, di Treviso, e i due attori parlano un po’ come in “Signore e signori” di Pietro Germi, da tranquilli borghesi trevigiani.

mamma o papa' 4

La cosa più divertente e riuscita del film è proprio il veneto che parlano Cortellesi e Albanese e il loro repentino cambiamento da coppia borghese che cerca di dividersi in maniera civile a coppia pronta a uccidersi per ottenere quel ognuno di loro vuole. E quel che entrambi i coniugi vogliono è poter andarsene una in Svezia e l’altro in Mali senza il peso dei tre figli. Per questo sono pronti a qualsiasi eccesso. Grande, come al solito Carlo Buccirosso.

starship troopers 1

Detto questo il mio film preferito della prima serata rimane il violentissimo “Starship Troopers. Fanteria dello spazio” di Paul Verhoeven con Casper Van Dien, Denise Richards e Michael Ironside, Rai 4 alle 21, 20, grande film di fantascienza e di guerra con gli umani in guerra con gli insetti giganti. Per signori dai gusti un po’ classici, non diciamo vecchiotti, ci sarebbe la commedia della Fox “Dodici lo chiamano papà” di Walter Lang con la coppia Clifton Webb – Myrna Loy, la bellissima Jeanne Crain, la grande Mildred Natwick, Tv2000 alle 20, 35. Da rivedere sicuramente.

verdone pozzetto 7 chili in 7 giorni

Cine 34 alle 21, 20 ripropone “7 chili in 7 giorni” con la coppia di dietologi Verdone-Pozzetto, Iris alle 21 il vecchio western con l’idolo di Ciro Ippolito, Audie Murphy, il soldato più decorato d’America, “Gun Point – Pistole roventi” diretto dal modesto Earl Bellamy, ma scritto dai notevoli Mary e Willard Willingham con Joan Stanley, Warren Stevens, Edgar Buchanan. Fu l’ultimo di 16 film che Audie Murphy girò per la Universal. Ma nel 1966 era già una vecchia gloria. La sua co-star Joan Stanley cadde da cavallo e non si riprese davvero più. Finì a fare la guest star nei telefilm.

ninja assassin 1

Un po’ più moderni, ma non credo superiore, è “Ninja Assassin” di James McTeigue, pupilli dei/delle Wachowski, con Naomie Harris, Randall Duk Kim, Rain, Canale 20 alle 21, 05. Non vedo da quando uscì “Due padri di troppo”, commedia di Ivan Reitman del 1997 con Robin Williams e Billy Crystal e una sempre bellissima Nastassja Kinski, Canale 27 alle 21, 10. In realtà il film è il remake del francese “Les compères" di Francis Veber, con due uomini del tutto diversi, uno avvocato di Los Angeles, l’altro scrittore di San Francisco, che vanno alla ricerca di un adolescente che potrebbe essere figlio dell’uno o dell’altro.

mississippi grind 2

Rai Movie alle 21, 10 propone l’ottimo "Mississippi Grind” di Anna Boden e Ryan Fleck con Ben Mendelsohn e yan Reynolds come giocatori di poker nel Mississipi. “Rebel in the Rye” di Danny Strong con Nicholas Hoult, Zoey Deutch, Sarah Paulson e Kevin Spacey è il biopic sul misterioso scrittore americano J.D.Salinger, l’autore de “Il giovane Holden” Su Canale Nove alle 21, 25 trovate “Solo 2 ore” di Richard Donner con Bruce Willis e Mos Def, ennesima variazione sulla coppia di poliziotti bianco-nero alla “Arma letale”. Ma Donner sa fare benissimo questo tipo di film.

vanessa 3

Non funzionò proprio Alicia Vikander al posto di Angelina Jolie come nuova Laura Croft in “Tomb Raider” di Roar Uthaug, Tv8 alle 21, 30. Con lei ci sono Daniel Wu, Walton Goggins, Dominic West, Kristin Scott Thomas, Derek Jacobi. In seconda serata vedo una marea di repliche, come il divertente “Posta grossa a Dodge City” di Fielder Cook con Joanne Woodward, Henry Fonda e Jason Robards, Iris alle 22, 50, altro film costruito tutto sul poker, anche se ambientato nel West o l’erotico “Vanessa” di Hubert Frank con Olivia Pascal e Uschi Wech, Cielo alle 23, 15.

lennonnyc 2

Occhio però alla versione di “La piscina” di François Ozon, “Swimming Pool” con Charlotte Rampling, Ludivine Sagnier, Charles Dance, Rai Movie alle 23, 05, al bizzarro giallo di Pupi Avati “Tutti defunti… tranne i morti” con Carlo Delle Piane, Gianni Cavina, Francesca Marciano, Cine 34 alle 23, 05, al documentario "LennonNYC” di Michael Epstein dedicato a John Lennon e Yoko Ono a New York, Rai 5 alle 23, 05.

SHARON STONE IN BASIC INSTINCT

Alle 23, 35 su Rete 4 vedo che torna il thriller erotico più famoso di sempre, “Basic Instinct” di Paul Verhoeven con Sharon Stone che fa perdere la testa a Michael Douglas. L’ho rivisto da poco e vi giuro che funziona ancora perfettamente. Verhoeven è davvero un maestro. Non era male l’horror “Turistas” di John Stockwell con Josh Duhamel, Melissa George, Olivia Wilde, che si ritrovano in un Brasile pericolosissimo, Tv8 alle 23, 45.

monica bellucci morgan freeman under suspicion

Nella notte troviamo il modesto thriller di Stephen Hopkins “Under Suspicion” con Gene Hackman, Morgan Freeman e una spaesata Monica Bellucci, Rai Movie all’1, il poliziesco di Sergio Corbucci “I giorni del commissario Ambrosio” con Ugo Tognazzi, Carlo Delle Piane, Carla Gravina, Athina Cenci, Claudio Amendola, Cine 34 all’1, 05. Ancora più raro “Miriam”, giallo-horror di Biagio proietti con Luisa Rossi, Claudia Vegliante, Corrado Annicelli, Rai premium alle 2, 20.

ritorno a casa gori 1

Chiudo con dei cult per insonni. "Ritorno a Casa Gori” di Alessandro Benvenuti con Sabrina Ferilli, Athina Cenci, Alessandro Haber, Cine 34 alle 2, 55, il violentissimo western di Sergio Corbucci “La banda J.&S. Cronaca criminale del Far West” con Tomas Milian, Susan George, Telly Savalas, Eduardo Fajardo, Cine 34 alle 4, 45, il falso sequel di "Operazione San Gennaro”, cioè “Operazione San Pietro” di Lucio Fulci con Lando Buzzanca, Jean-Claude Brialy, Edward G. Robinson, ma anche Pinuccio Ardia e Dante Maggio, Rai Movie alle 5, senza scordare l'horror di Giuseppe Veggezzi “Sfida al diavolo” con Christopher Lee e Bella Cortez, Iris alle 5.

chris hemworth thor love and thunder due padri di troppo 2 swimming pool remake by ozon2 operazione san pietro charlotte rampling swimming pool sabrina ferilli ritorno a casa gori alessandro benvenuti ritorno a casa gori swimming pool remake by ozon paolo borsellino i 57 giorni 1 ritorno a casa gori 2 ritorno a casa gori 3 paolo borsellino i 57 giorni 3 i giorni del commissario ambrosio 1 lennonnyc 1 i giorni del commissario ambrosio 2 i giorni del commissario ambrosio 3 charlotte ramplint ludivine sagnier swimming pool sharon stone basic instinct 2 (2) sharon stone basic instinct sharon stone michael douglas basic instinct tutti defunti… tranne i morti 3 tutti defunti… tranne i morti 1 under suspicion monica bellucci under suspicion tutti defunti… tranne i morti 2 elvis 2 vanessa 5 vanessa 1 vanessa 2 vanessa 4 posta grossa a dodge city 3 posta grossa a dodge city 1 posta grossa a dodge city 2 elvis 1 elvis 3 ALICIA VIKANDER TOMB RAIDER ALICIA VIKANDER TOMB RAIDER ALICIA VIKANDER TOMB RAIDER mississippi grind 3 mississippi grind 1 elvis 4 due padri di troppo elvis 5 bruce willlis solo due ore bruce willis solo due ore x – a sexy horror story 6 gun point – pistole roventi 1 gun point – pistole roventi 2 starship troopers rebel in the rye 1 rebel in the rye 2 rebel in the rye 3 starship troopers 2 starship troopers 3 x – a sexy horror story 5 x – a sexy horror story 7 x – a sexy horror story 9 ninja assassin 7 chili in 7 giorni russel crowe thor love and thunder 7 chili in 7 giorni 7 chili in sette giorni 7 chili in 7 giorni 2 dodici lo chiamano papa 2 dodici lo chiamano papa 1 paola cortellesi mamma o papa mamma o papa paola cortellesi antonio albanese mamma o papa mamma o papa' 1 thor love and thunder principessa mononoke 2 thor love and thunder thor love and thunder principessa mononoke 1 principessa mononoke principessa mononoke 5 principessa mononoke 4