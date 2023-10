IL DIVANO DEI GIUSTI/2 - E IN CHIARO STASERA CHE VEDIAMO? CI SARÀ QUALCHE HORROR STREPITOSO? MAH… L’UNICO IN PRIMA SERATA È “BRIGHTBURN, L’ANGELO DEL MALE”, SU RAI MOVIE, MA VI CONSIGLIO CALDAMENTE SU RAI “JUDAS AND THE BLACK MESSIAH” - IN SECONDA SERATA, SU CIELO PASSA IL FAVOLOSO “AVERE VENT’ANNI” – SI COMINCIA A RESPIRARE HORROR SU MEDIASET ITALIA 2 A MEZZANOTTE CON “HALLOWEEN II” - SU CIELO ALL’1 PASSA “I PORNODESIDERI DI SILVIA” MA OCCHIO A CINE 34 CHE ALL’1,25, CHE PRESENTA IL CAPOLAVORO DI LUCIO FULCI “ZOMBI 2”… - VIDEO

brightburn l angelo del male

Marco Giusti per Dagospia

E in chiaro stasera che vediamo? Ci sarà qualche horror strepitoso anche in chiaro senza andare sulle piattaforme? Mah… L’unico horror della prima serata lo trovate su Rai Movie alle 21, 10, “Brightburn. L’angelo del male”, diretto da David Yarovesky con Elizabeth Banks, Jackson A. Dunn, David Denman, Meredith Hagner, Matt Jones, dove una donna di un paesino del Kansas aspetta un bambino. Ma il bambino non è come crede…

ti amo in tutte le lingue del mondo

Per il resto trovate anche buoni film, vecchi se non vecchissimi, come “L’impareggiabile Godfrey” di Henry Koster con David Niven, June Allyson, Martha Hyer, Eva Gabor, Jessie Royce Landis, Robert Keith, remake del 1957 di un classico con William Powell del 1936. Ben due Pieraccioni, “Ti amo in tutte le lingue del mondo” su Cine 34 alle 21, con Leonardo Pieraccioni, Marjo Berasategui, Giorgio Panariello, Rocco Papaleo, e “Mister Felicità”, Canale Nove alle 21, 25. Iris alle 21 presenta l’ottimo tardo westren “I cowboys” diretto da Mark Rydell, scritto dalla coppia Harriet Frank-Irving Ravetch (“Hud il selvaggio”, “Hombre”), con John Wayne e il fido secondo e cuoco nero Roscoe Lee Brown che svezzano un branco di ragazzini a fare i cowboys in un mondo selvaggio.

john wayne i cowboys

Gli amici di Roscoe Lee Brown, allora molto attivo politicamente, cercarono di non fargli fare un film a fianco del falco John Wayne, ma i due andarono d’accordo e recitavano poesie assieme. C’è anche un finale a sorpresa che vorrei non dirvi, ma ve lo SPOILERO, quindi non leggete di più se volete vedere il film. Insomma Bruce Dern, cattivissimo, uccide John Wayne. Pam! Pam! Prima di girare la scena, Wayne disse a Dern che tutti il mondo lo avrebbe odiato per aver ucciso John Wayne. E Dern rispose: “ma tutti a Berkeley mi ameranno”. 50 anni dopo, il povero Dern, sul set di “The Hateful Eight” rivelò che ancora riceveva lettere e messaggi di insulti e di odio per aver ucciso John Wayne.

il presidente una storia d amore

Canale 27 alle 21, 10 presenta invece “Il presidente. Una storia d’amore”, commedia sentimental-presidenziale diretta da Rob Reiner con Michael Douglas, Annette Bening, Martin Sheen, Michael J. Fox. Bel cast. Su Cielo alle 21, 15 trovate il bellico australiano “La battaglia di Tong Lang” diretto da Kriv Stenders con Travis Fimmel, Daniel Webber, Nicholas Hamilton, Luke Bracey, Richard Roxburgh.

judas and the black messiah

Vi consiglio caldamente, su Rai 4 alle 21, 20 il bellissimo biopic su Fred Hampton, leader delle Black Panther, “Judas and the Black Messiah” diretto da Shaka King con Daniel Kaluuya, Lakeith Stanfield, Jesse Plemons, Dominique Fishback, Martin Sheen, forte di ben due premi Oscar più che giusti, a Daniel Kaluuya come attore non protagonista nei panni di Fred Hampton, leader delle Pantere Nero di Chicago che venne giustiziato dall’FBI nel 1969, e alla miglior canzone. Non è solo un buon film, ma ci ricorda anche una terribile pagina di storia che in America non si era mai raccontata.

judas and the black messiah

Curiosamente il regista ha scelto di non mischiare il coinvolgimento di Hampton nel processo ai Chicago Seven, e infatti nel film sul processo non solo il personaggio di Hampton c’è, ma la sua morte risulta parte integrante della storia. In questo modo, però, riesce a raccontare invece la storia dell’infiltrato nel gruppo, interpretato da LaKeith Stanfield, e la posizione dell’FBI che volle premeditatamente uccidere Hampton. Qualcuno si ricorderà di un altro celebre film di Antonella Branca sulla morte di Fred Hampton, “Seize the Time-Afferra il tempo”, che utilizzava parte del girato di Nicholas Ray durante il processo ai Chicago Seven. Fu Ray a filmare il corpo morto del militante nero quando stava lavorando a un film che non farà mai sul processo…

attraverso i suoi occhi

Canale 5 alle 21, 20 se la cava con la commedia con cane che si chiama Enzo e ha un padrone attratto dai motori “Attraverso i suoi occhi”, diretto da Simon Curtis con Milo Ventimiglia, Amanda Seyfried, Kathy Baker, Martin Donovan, Ryan Kiera Armstrong. Direte. Ma gli horror per Halloween? Nulla. Dobbiamo recuperare i vecchi vhs…

monster 1

Passiamo alla seconda serata. Rai Movie alle 22, 45 presenta l’ottimo “Monster”, ma non è un film di mostra, è un biopic su una celebre criminale, Aileen Wuornos, che da prostituta diventa killer di maschi, diretto da Patty Jenkins con Charlize Theron truccata e ingrassata ad arte, infatti vinse l’Oscar, Christina Ricci, Bruce Dern, Lee Tergesen. Cine 34 alle 23, 05 ripresenta “Amarcord”, capolavoro di Federico Fellini con Federico Fellini con Pupella Maggio, Armando Brancia, Magali Noël, Ciccio Ingrassia, Nando Orfei, tutto in ruoli di romagnoli senza esserlo, con l’eccezione di Nando Orfei.

AMARCORD - FEDERICO FELLINI

Canale Nove alle 23, 30 presenta la commedia “Poli opposti”, opera prima di Max Croci con Luca Argentero, Sarah Felberbaum, Giampaolo Morelli, Tommaso Ragno, Grazia Schiavo. Se si esclude un notevole “C’è figa?”, detto dal vecchio padre di Giampaolo Morelli alla festa del figlio, non ci sono battute pesanti. E c’è una certa grazia nella costruzione del racconto e nella direzione degli attori. Stefano e Claudia, cioè Luca Argentero e l’incantevole Sarah Felderbaum, abitano e lavorano sullo stesso pianerottolo e si detestano.

poli opposti 1

Lui è uno psicoterapeuta per coppie in crisi, lei è un’avvocatessa divorzista. Lui si è appena lasciato con una moglie antipatica, l’arcigna Anna Safroncik, lei ha un figlioletto grasso, Riccardo Russo, avuto da un uomo sposato. Scoprono, grazie a Giampaolo Morelli, amico di lui e fratello di lei, che si conoscevano da piccoli, quando Stefano era grasso e Claudia era la sua unica amica. Ahi! Come se non bastasse il figlio grasso di lei diventa un simpatico accollo per lo psicoterapeuta. Si innamorano, poi c’è un quiproquo e tutto finirà bene.

poli opposti 2

La cosa più interessante, a parte il gioco sul genere sentimentale, è il fatto che tutti scopino tranquillamente mentre i sentimenti procedono. Così lui ha una storiella con l’amica di lei, una rossa produttrice tv, Grazia Schiavo, mentre lei ha una storiela con un tanguero finto argentino in realtà veneto. Segno che i tempi di Cukor sono finiti. Due momenti stracult per la cronaca, la coppia Morelli-Elena Di Cioccio, già presentatori di Stracult Show e Sarah Felderbaum che canta “Cocktail d’amore”.

avere ventanni fernando di leo 7

Su Cielo alle 23, 30 passa il favoloso “Avere vent’anni” di Fernando Di Leo con la coppia Gloria Guida e Lilli Carati, Ray Lovelock, Vincenzo Crocitti, Vittorio Caprioli. Solo le scene di sesso fra le due ragazze valgono gran parte dei film della serata. Quando cercai di riunire la coppia per un incontro tv la Guida non ne volle sapere. Si comincia a respirare horror su Mediaset Italia 2 a mezzanotte con “Halloween II” di Rick Rosenthal con Donald Pleasence, Jamie Lee Curtis, Charles Cyphers, seguito all’1, 50 da “Halloween III” di Tommy Lee Wallace con Tom Atkins, Stacy Nelkin, Dan O'Herlihy, Michael Currie. Non male.

richard roundtree shaft 5

Rai 4 a mezzanotte e 5 minuti passa il mitico “Shaft il detective” di Gordon Parks con l’appena scomparso Richard Roundtree, Moses Gunn, Charles Cioffi, Gwenn Mitchell. Finalmente un giusto omaggio. Cielo all’1 di notte non si smentisce e passa il vecchio erotico “I pornodesideri di Silvia” di Franz Josef Gottlieb con Corinne Brodbeck, Gianni Garko, Olivia Pascal, Frits Hassoldt, Betty Vergès, seguto da “Emanuelle Nera n.2” di Bitto Albertini con Shulamith Lasri, Angelo Infanti, Sharon Leslie, Dagmar Lassander.

il gatto a nove code

Ma occhio a Cine 34 che all’1, 25 presenta il capolavoro (insomma… però, sì, dai) di Lucio Fulci “Zombi 2” con Tisa Farrow, Ian McCulloch, Richard Johnson, Olga Karlatos, seguito dal meno clamoroso, ma sempre interessante “Zombi 3”, sempre diretto Fulci con Deran Sarafian, Beatrice Ring, Alex McBride, Richard Raymond. Rai 2 alle 3, 35 presenta un classico di Dario Argento, “Il gatto a nove code” con James Franciscus, Karl Malden, Catherine Spaak, Rada Rassimov, Pier Paolo Capponi. Chiudo con “La PIca sul Pacifico”, titolo mitico della folle serie di film con Tina Pica che si produssero negli anni ’50 quando lei mollò Eduardo De Filippo sbattendo la porta, Rete 4 alle 4, 10.

il gatto a nove code emanuelle nera n. 2 emanuelle nera n. 2 brightburn l angelo del male halloween ii i pornodesideri di silvia 1 richard roundtree shaft 3 richard roundtree shaft 4 richard roundtree shaft 2 richard roundtree shaft 6 halloween iii halloween ii avere ventanni fernando di leo avere ventanni fernando di leo 3 il presidente una storia d amore avere ventanni fernando di leo 2 avere ventanni fernando di leo 4 brightburn l angelo del male halloween iii halloween iii halloween ii zombi 2 zombi 2 zombi horror le notti del terrore 3 il gatto a nove code la pica sul pacifico la pica sul pacifico 2 la pica sul pacifico 9 la pica sul pacifico 5

zombi 3. i pornodesideri di silvia 2 gloria guida avere vent'anni avere vent'anni 2 lilli carati gloria guida avere vent'anni il presidente una storia d amore monster 4 monster 3 POLI OPPOSTI POLI OPPOSTI l impareggiabile godfrey POLI OPPOSTI AMARCORD - FEDERICO FELLINI ciccio ingrassia amarcord amarcord bruno zanin amarcord amarcord fellini magali noel in amarcord bruno zanin amarcord 5 mister felicita AMARCORD - FEDERICO FELLINI AMARCORD - FEDERICO FELLINI monster 2 alessandro siani mister felicita judas and the black messiah 2 judas and the black messiah judas and the black messiah mister felicita judas and the black messiah 1 mister felicita 1 brightburn l angelo del male