FACCIO COSE, VEDO AGENTE - LA VIROLOGA ANTONELLA VIOLA A "UN GIORNO DA PECORA" SMENTISCE DI AVER INGAGGIATO UNA PERSONA PER GESTIRLE LE RICHIESTE DI INTERVISTE E OSPITATE: "È SOLO UN'AMICA CHE MI DÀ UNA MANO" (E CHE QUINDI LE FA DA AGENTE…) - POI FA COME GALLI E PROMETTE DI SPARIRE A BREVE: "POTREI DIRE BASTA, LA PANDEMIA È IN VIA DI RISOLUZIONE. NON MI HANNO CHIESTO DI SCENDERE IN POLITICA E..." - VIDEO

ORMAI I VIROLOGI SONO TALMENTE TELEDIVI CHE HANNO GLI AGENTI

https://www.dagospia.com/rubrica-2/media_e_tv/ormai-virologi-sono-talmente-teledivi-che-hanno-agenti-269896.htm

Da "Un Giorno da Pecora"

antonella viola 1

Se è vero che ho dovuto prendere un agente per le troppe richieste di partecipazione in tv? “No, si tratta di una cara amica dei tempi dalle scuole medie. Quando è scoppiata la 'bolla mediatica', hanno iniziato a chiamarmi dalle varie trasmissioni e sono andata un po' in crisi, non sapevo come comportarmi, il telefono squillava sempre e io dovevo lavorare. A quel punto la mia amica Gabriella mi ha detto: Antonella, dai il mio numero, tanto io faccio questo di lavoro, e ti do una mano. Quindi non ho un agente ma solo un'amica che mi aiuta”.

gabriella nobile agente di antonella viola

A Un Giorno da Pecora, su Rai Radio1, con queste parole l'immunologa Antonella Viola ha smentito le voci secondo cui, vista la notorietà raggiunta, si sarebbe affidata ad professionista del settore come spesso avviene tra i personaggi noti.

ANTONELLA VIOLA

Lei ha raccontato che da piccola, quando giocava con le sue amiche, spesso si divertiva a fare la parte della "donna invisibile". Oggi invece è una tra le virologhe più presenti in tv ed è difficile che passi inosservata... “Ma io spero di tornare invisibile. Ormai stiamo andando verso una risoluzione di questa situazione, l'estate il virus circola poco e a settembre/ottobre saremo vaccinati. Quindi spero che mi vedrete molto poco andando avanti. Adesso c'è da finire la stagione in tv con Gramellini, a fine maggio, e poi direi basta, di cosa dobbiamo parlare?”.

antonella viola

Non parteciperà più ad altri programmi? “Vediamo, ora voglio focalizzarmi di nuovo sul mio lavoro, abbiamo un sacco di articoli che devo far pubblicare, insomma ho altro da fare”. Le mancherà la tv quando non ci andrà più? “No, assolutamente no”.

Vista la sua notorietà c'è stato chi ha provato a farla scendere in politica? “No, non mi è arrivata – ha sottolineato la dottoressa a Rai Radio1 - ma se anche arrivasse non la accetterei mai, voglio continuare a fare il mio lavoro”.

antonella viola 5 antonella viola 3 antonella viola 4 antonella viola 2 antonella viola 1 antonella viola 2 antonella viola 1 il libro di antonella viola antonella viola ANTONELLA VIOLA IMMUNOLOGA antonella viola 7 antonella viola antonella viola 5 ANTONELLA VIOLA antonella viola un giorno da pecora 1 antonella viola un giorno da pecora 2 ANTONELLA VIOLA CON NUOVO TAGLIO DI CAPELLI DALLA GRUBER antonella viola antonella viola antonella viola6 ANTONELLA VIOLA ANTONELLA VIOLA antonella viola 3 antonella viola antonella viola 1 antonella viola antonella viola 3 antonella viola 2 ANTONELLA VIOLA