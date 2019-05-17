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MARK CALTAGIRONE ESISTE E LO HA INCONTRATO MARIA MONSÈ? CERTO CHE NO! LA SHOWGIRL PER MANCANZA DI SHOW AVEVA SCRITTO UN'ARTICOLO A LUGLIO 2018 SUL RICCO IMPRENDITORE CHE PRESENZIAVA A UNA SERATA AL ''CASANOVA'' ORGANIZZATA DAL SOLITO DUO MICHELAZZO-PERRICCIOLO. OGGI SPIEGA A DAGOSPIA COSA SUCCESSE QUELLA SERA - CANDELA CONTATTA ANCHE MATILDE BRANDI E LUCIA BRAMIERI, CHE PARLA DI ''PROBLEMI ECONOMICI'' DI PAMELA PRATI - PAMELA CAMASSA: ''HANNO USATO I MIEI VIDEO IN UN PROFILO FINTO? BEH…''

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