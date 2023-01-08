FLASH! OSCAR DEL PORNO 2023: ROCCO NE VINCE TRE (UNO CON MARTINA SMERALDI) - SIFFREDI È MIGLIOR REGISTA INTERNAZIONALE! E IL SUO "ROCCO'S DOUBLE TROUBLE" È OSCAR PER LA MIGLIOR SCENA DI SESSO DI GRUPPO INTERNAZIONALE (SCENA CON LA NOSTRA MARTINA SMERALDI) - "LO STALLONE SPAGNOLO" CONQUISTA IL PREMIO, INVECE, PER LA MIGLIOR SCENA DI SESSO A DUE INTERNAZIONALE....

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DA “ZERO COVID” A TUTTI CONTAGIATI: XI JINPING HA SBAGLIATO TUTTO E LA CINA È BLOCCATA DI NUOVO – LA FABBRICHE E I PORTI DEL DRAGONE SONO PARALIZZATI PERCHÉ GLI OPERAI SONO QUASI TUTTI POSITIVI AL COVID - DOPO CHE IL PRESIDENTE CINESE HA MANDATO ALL’ORTICHE L’ECONOMIA DEL PAESE CON LA SUA STRATEGIA “ZERO COVID” ORA È DI NUOVO TUTTO FERMO PERCHÉ COL LIBERI "TUTTI" I CINESI VIAGGIANO E SI CONTAGIANO – IL RISCHIO DI UNA NUOVA VARIANTE E LA SCARSA COPERTURA VACCINALE CINESE...

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