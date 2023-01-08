rocco siffredi martina smeraldi martina smeraldi 3 (2) rocco siffredi
FLASH! OSCAR DEL PORNO 2023: ROCCO NE VINCE TRE (UNO CON MARTINA SMERALDI) - SIFFREDI È MIGLIOR REGISTA INTERNAZIONALE! E IL SUO "ROCCO'S DOUBLE TROUBLE" È OSCAR PER LA MIGLIOR SCENA DI SESSO DI GRUPPO INTERNAZIONALE (SCENA CON LA NOSTRA MARTINA SMERALDI) - "LO STALLONE SPAGNOLO" CONQUISTA IL PREMIO, INVECE, PER LA MIGLIOR SCENA DI SESSO A DUE INTERNAZIONALE....-
DA “ZERO COVID” A TUTTI CONTAGIATI: XI JINPING HA SBAGLIATO TUTTO E LA CINA È BLOCCATA DI NUOVO – LA FABBRICHE E I PORTI DEL DRAGONE SONO PARALIZZATI PERCHÉ GLI OPERAI SONO QUASI TUTTI POSITIVI AL COVID - DOPO CHE IL PRESIDENTE CINESE HA MANDATO ALL’ORTICHE L’ECONOMIA DEL PAESE CON LA SUA STRATEGIA “ZERO COVID” ORA È DI NUOVO TUTTO FERMO PERCHÉ COL LIBERI "TUTTI" I CINESI VIAGGIANO E SI CONTAGIANO – IL RISCHIO DI UNA NUOVA VARIANTE E LA SCARSA COPERTURA VACCINALE CINESE...
“PAPÀ AVREBBE VOLUTO VEDERCI SORRIDERE” – AI FUNERALI DI LANDO BUZZANCA, ALLA CHIESA DEGLI ARTISTI DI ROMA, IL FIGLIO MASSIMILIANO REPLICA COSÌ A FRANCESCA DELLA VALLE, COMPAGNA DELL’ATTORE, CHE NON HA VOLUTO PARTECIPARE ALL’ULTIMO SALUTO – IL DURISSIMO POST DELLA DONNA SU FACEBOOK: “FUNERALE DELL’IPOCRISIA. IL MIO AMATO LANDO NON AVREBBE GRADITO. CHI L’AVREBBE POTUTO SALVARE NON È INTERVENUTO” – IL DISCORSO DI IGNAZIO LA RUSSA E LA COMMOZIONE DI NERI PARENTI E SEBASTIANO SOMMA - VIDEO
QUANDO IL MARE E' UNA TAVOLA BLU - SE VI FIDATE DELLE CLASSIFICHE, SAPPIATE CHE PER IL ''SISTEMA NAZIONALE PER LA PROTEZIONE DELL’AMBIENTE'' IL MARE PIU' PULITO BISOGNA FARE ROTTA SULLA PUGLIA CHE HA IL 99% DI ACQUE ECCELLENTI. SUL PODIO ANCHE LA SARDEGNA CON IL 97.6% E LA TOSCANA CON IL 96%. INCREDIBILMENTE AL QUARTO POSTO DI COLLOCA L’EMILIA ROMAGNA - IN FONDO ALLA CLASSIFICA C’È L’ABRUZZO CON IL 71,9%
ALT-ZHEIMER! – NEGLI STATI UNITI È STATO APPROVATO UN FARMACO IN GRADO DI RALLENTARE L’ALZHEIMER – SI CHIAMA “LEQEMBI” E SERVE A CURARE LA MALATTIA, NON SOLO I SINTOMI. IL MEDICINALE PERÒ, SECONDO GLI SCIENZIATI, “RALLENTA SOLO IN MODO MODESTO” LA PROGRESSIONE DELLA MALATTIA E PUÒ AVERE EFFETTI COLLATERALI IMPORTANTI...