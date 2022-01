GIANLUIGI NUZZI FA LE PULCI A LORENZETTO! "LEGGENDO LA SUA RUBRICA SONO TRASALITO PER UNA SVISTA, LEGGEREZZA, INCURIA CHE DA LUI, RE DEI CENSORI, MAI MI SAREI ASPETTATO. IL 14 GENNAIO LORENZETTO HA CORRETTO UN MIO ARTICOLO NON DI QUALCHE GIORNO PRIMA MA USCITO NIENTEMENO CHE UN ANNO FA. CERTO, LA PANDEMIA FA PERDERE IL TEMPO UN PO' A TUTTI, FIGURATI A CHI TI VUOLE BENE. E LORENZETTO, LO SO, DA SEMPRE RISERVA GRANDE AFFETTO PER ME, DA QUANDO REDATTORE A "IL GIORNALE" MI INSEGNAVA LA GRAMMATICA SUI MIEI SCOOP... CHE VOLETE, C'È CHI TROVA NOTIZIE, CHI TROVA REFUSI"

Riceviamo e pubblichiamo:

Buongiorno Dago, non si prenda questa mia per insubordinazione o oltraggio ma l'altro giorno, leggendo "Pulci di notte" l'imperdibile rubrica di Stefano Lorenzetto sono trasalito. Non per le sottolineature in rosso e blu che il nostro veronese implacabile verga su errori e orrori di noi giornalisti quanto per una svista, leggerezza, incuria - trova tu la parola giusta per carità - che da lui, re dei censori, proprio mai mi sarei aspettato.

Il 14 gennaio mastro Lorenzetto infatti ha corretto un mio articolo sulla tragedia del povero Loris Stival ucciso dalla mamma in Sicilia, non di qualche giorno prima ma uscito nientemeno che proprio un anno fa. Certo, la pandemia fa perdere il tempo un po' a tutti, figurati a chi ti vuole bene.

E Lorenzetto, lo so, da sempre riserva grande affetto per me, da quando redattore al Giornale mi insegnava la grammatica sui miei scoop... che volete, c'è chi trova notizie, chi trova refusi in questi…tutti sono utili. Ricordo anche quando provo' nella sua insuperabile generosità ad aprire un dialogo tra me e il suo caro carissimo amico Angelo Becciu del quale tanto ho scritto nei miei saggi da non conquistarne la simpatia.

