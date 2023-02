GILLES ROCCA VA IN BIANCO CON BIANCA GUACCERO. LEI: “UN FLIRT CON LUI? IO NON C’ENTRO NIENTE”

Ivan Rota per Dagospia

Dopo l'annuncio da parte di Gilles Rocca della fine della sua liason con Miriam Galanti, si è parlato di un nuovo flirt con una conduttrice televisiva che con lui ha partecipato a Tale e Quale Show Sanremo. Il nome che si è quello di Bianca Guaccero che, però, ha smentito le voci in merito con un video su Instagram. Sarà vero?

Giulia Salemi è sempre in viaggio da Roma a Milano per partecipare come opinionista al Grande Fratello Vip e ironicamente ha postato un messaggio indirizzato a Trenitalia:”Piccolo recap: la fashion week non ha fatto in tempo ad iniziare che per me è già finita. Sono in viaggio, come sempre la mia seconda dimora è il treno. Da oggi in poi voglio fare un calcolo esatto di quanti treni ho preso da settembre. Trenitalia mi merito una carrozza dedicata.”

Il nuovo inviato dell’Isola dei Famosi, che partirà tra due mesi, potrebbe essere Filippo Bisciglia. Alvin ha avuto numerosi “sturbi” con Ilary Blasi. Stando ad alcune indiscrezioni riportate da Di Più, ci sarebbero stati diversi scontri dietro le quinte dell’Isola dei Famosi tra Ilary Blasi e Alvin. – e li abbiamo visti!– Amici da oltre venti anni, l’ex Letterina di Passaparola e il collega a un certo punto avrebbero smesso di capirsi. “Ilary e Alvin non si sopportano più”, avrebbe spifferato una fonte vicina alla rivista agli ambienti Mediaset. Ma non è finita qui…

Secondo alcune voci, infatti, una volta rientrato in Italia l’inviato avrebbe dato un ultimatum alla produzione dell’Isola dei Famosi: “O io o lei, per quanto mi riguarda la mia esperienza all’Isola finisce qui”. Allo stesso tempo, però, ci sarebbe chi assicura che la parola fine l’abbia messa proprio Ilary, seppellendo per sempre l’amicizia che un tempo la legava ad Alvin.

“Kim Kardashian? La riconosco solo da dietro” : questa è solo una delle battute con cui Amanda Lear ha deliziato i “duomosessuali” intervenuti alla presentazione del libro La mia vita con Dalí alla Terrazza Martini a Milano. La cantante ha fatto amicizia con Iva Zanicchi e nel pomeriggio hanno passato il tempo a raccontarsi barzellette (hard).

Ma chi è quella ragazza con reggiseno molto hot a vista nel quadrilatero della moda a Milano. Peccanti ammutoliti Di chi si trattava? Di Elisabetta Gregoraci che stava per andare a una sfilata con Gabriel Garko.

Nunzia De Girolamo a Ciao Maschio ha chiesto ai suoi ospiti chi preferirebbero coma suocera tra Barbara D’Urso, Wanna Marchi e Lilli Gruber. I giovani virgulti Alex Di Giorgio e Manuel Bortuzzo hanno scelto Barbara D’ Urso perché non conoscevano le altre sue signore.

Nessun figlio in arrivo per Diletta Leotta sempre più innamorata del portiere Loris Karius. Si vogliono così bene che la lontananza per loro non é un problema: lei vive a Milano. Lui gioca in Inghilterra.

Gigi Marzullo ieri sera a Che Tempo che ha si è sperticato in complimenti verso Rosa Chemical dicendogli che ha una sguardo penetrante diverso da tutti gli altri e una pelle bellissima che, sempre secondo Marzullo, si é rovinato con i tatuaggi.

Edoardo Donnamaria e Nicole Murgia sempre più vicini al GF Vip . Tra loro una grande complicità: i due svippati mentre Alfonso Signorini parlava si sono più volte guardati negli occhi come se fosse successo altro oltre a ciò che è stato scoperto dal Grande Fratello. Donnamaria ha più volte sottolineato agli spartani di averla passata liscia e che essere andato al televoto è stata una punizione minima rispetto a quanto si é detto e fatto all’interno del van. Stasera scopriremo tutta la verità.

Sempre Donnamaria, ormai fuori di senno, ha palpato un seno a Nicole Murgia . La di lui fidanzata Antonella Fiordelisi non ha ancora visto il video. Cosa dirà la bambola assassina quando le sarà mostrata la piccante scenetta?

