1 mag 2024 13:10

“ANNALISA? NON È PIÙ UNA RAGAZZINA E DOVREBBE FARE COSE DI ALTO SPESSORE ARTISTICO, NON MUSICHETTE DOZZINALI PER VENDERE” – LUCA JURMAN, EX PROFESSORE DI CANTO DI "AMICI", STRONCA LA NUOVA REGINETTA DEL POP CHE INIZIO' NEL PROGRAMMA DELLA DE FILIPPI - LA BORDATA CONTRO ALESSANDRA AMOROSO (ANCHE LEI EX "AMICI"): "MI HA DELUSO. POTEVA FARE MOLTO DI PIÙ TECNICAMENTE, E' UN VORREI MA NON POSSO. E ANCHE EMMA…”