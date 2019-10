“BARBARA TI VOGLIO BENE, MA QUESTA VOLTA HAI TOPPATO” - STAFFELLI DÀ IL TAPIRO A MARCO COLUMBRO DOPO LO SCAZZO CON LA D’URSO MA IL CONDUTTORE NON MOLLA: “MI SONO SENTITO TRUFFATO PERCHÉ GLI AUTORI MI AVEVANO DETTO CHE AVREMMO PARLATO DEL MIO CAMBIO DI VITA. E INVECE SONO ARRIVATO LÀ E HANNO …”

"Il gossip è una cosa la verità è un'altra"

Marco Columbro a Live #noneladurso pic.twitter.com/ZGOrBZtRcf — Live – Non è la d’Urso (@LiveNoneladUrso) October 6, 2019

MARCO COLUMBRO SBROCCA CON BARBARA D'URSO DOPO IL VIDEO IN CUI SI PARLA DEI SUOI DEBITI E DELLA SUA NUOVA VITA: ''NON HO INTENZIONE DI PARLARE DEI CA**I MIEI''.

https://www.dagospia.com/rubrica-2/media_e_tv/39-39-vengo-ti-strappo-vestiti-39-39-video-marco-215646.htm

VALERIO STAFFELLI CONSEGNA IL TAPIRO D'ORO A MARCO COLUMBRO

TAPIRO D’ORO A MARCO COLUMBRO

Questa sera a Striscia la notizia (Canale 5, ore 20.35) Marco Columbro riceve il Tapiro d’oro per la lite con Barbara d’Urso durante la puntata di Live – Non è la d’Urso di domenica scorsa.

Il conduttore, intercettato da Valerio Staffelli a Basiglio (Milano), dichiara: «Approfitto per scusarmi con il pubblico che domenica guardava la trasmissione per il mio comportamento. Mi dispiace e vi chiedo scusa».

E continua: «Mi sono sentito truffato perché gli autori mi avevano detto che avremmo parlato del mio cambio di vita. E invece sono arrivato là e hanno tirato fuori un articolo di 4 mesi fa che diceva che ero pieno di debiti. Era un fake, non so come sono arrivati a raccontare queste fandonie. Io mi sono arrabbiato perché mi hanno chiamato per una cosa e poi ne hanno fatta un’altra. Mi sono sentito usato per fare ascolti. Barbara io ti voglio bene, ma questa volta hai toppato, mi spiace!».

L’inviato di Striscia gli chiede: «Lei a un certo punto l’ha presa così male che ha detto che voleva strappare il vestito della signora d’Urso. Come mai?» e Columbro risponde: «Ho fatto una battuta! Volevo sdrammatizzare, non volevo essere maschilista o violento, non è nelle mie corde».

