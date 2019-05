“CHICCHE” DI GOSSIP - COSA AVRA’ PENSATO ELISABETTA GREGORACI DEL MESSAGGIO SU INSTAGRAM DEL SUO (EX?) FIDANZATO FRANCESCO BETTUZZI: “ARRIVA UN MOMENTO NELLA VITA IN CUI PRENDI COSCIENZA CHE LO SCHIFO NEL COMPORTAMENTO ALTRUI…” - COME DAGO-ANTICIPATO, ILARY IN POLE PER IL RILANCIO DI 'GIOCHI SENZA FRONTIERE' (E ORA PURE PER 'TEMPTATION ISLAND VIP') - MAMMUCCARI TORNA IN TV - NUOVO FILM PER PIO & AMEDEO - IL RAPPER SFERA EBBASTA HA UNA NUOVA FIDANZATA: L’EX METEORINA MARTINA HAMDY

DAGOSPIA, 29 APRILE: ILARY BLASI IN LIZZA PER ''GIOCHI SENZA FRONTIERE''

Da “Chi”

LA GREGORACI BALLA DA SOLA

Elisabetta Gregoraci e Francesco Bettuzzi

Dopo aver lasciato la scuderia di Lucio Presta, manager e amico per molti anni, Elisabetta Gregoraci si rappresenta da sola. O meglio: a farle da spalla adesso c’è Marco Durante, titolare di LaPresse. Nel frattempo, lei e il fidanzato Francesco Bettuzzi non si seguono più su Instagram; e lui ha pubblicato sul proprio profilo, dopo il servizio apparso su “Chi” la scorsa settimana, un messaggio inquietante che recita: “Buondì. Arriva un momento nella vita in cui prendi coscienza che lo schifo nel comportamento altrui può raggiungere livelli infiniti. In quel momento i tuoi nervi sono intrecciati in un groviglio da guerriglia, ma poi riflettendoci ti rendi conto che una vittoria in tasca ce l’hai già: non sei come loro!”.

TOTTI NAINGGOLAN

NAINGGOLAN TORNA A CASA

A Roma grande party per il calciatore dell’Inter Radja Nainggolan, che ha festeggiato i suoi trentun anni. La festa è stata organizzata dalla moglie Claudia. Pace fatta e amore ritrovato per la coppia. Inoltre, a sorpresa, a Nainggolan sono arrivati gli auguri dell’amico Francesco Totti.

RITORNA MAMMUCARI

Nuovo progetto top secret per il conduttore Teo Mammucari, che a breve tornerà a sedere tra le poltrone di “Tú sí que vales” come giudice. Presto potrebbe infatti partire con una trasmissione (in prima serata, su Italia Uno) che è un progetto completamente nuovo.

teo mammuccari (2)

PIO E AMEDEO AL CINEMA

Dopo “Amici”, i comici foggiani Pio e Amedeo si dedicheranno alla stesura del loro secondo film da protagonisti. L’uscita è prevista per il 2020 e conferma il momento d’oro o dorato che i due stanno vivendo.

SFERA IN LOVE CON LA GIEFFINA

Il rapper Sfera Ebbasta ha una nuova fidanzata. Lei è l’ex meteorina e concorrente dell’ultima edizione del “Grande Fratello Vip” Martina Hamdy. I due fanno coppia fissa da un mese e lei, dopo aver conosciuto la popolarità e Sfera, ha lasciato lo storico fidanzato con cui parlava di nozze.

martina hamdy

ILARY SENZA FRONTIERE

Dopo aver chiuso la porta ai reality, Ilary Blasi è in pole position per due programmi: il primo è una versione rinnovata di “Giochi senza frontiere”, che avrà anche un nome nuovo, il secondo potrebbe essere “Temptation Island Vip”. Al momento è lei la favorita per guidare il racconto della trasmissione dei sentimenti.

“THE APPRENTICE” IN CORSA PER LA RAI

Trattative in corso in viale Mazzini per portare “The Apprentice”, il talent guidato dal boss Flavio Briatore (andato in onda su Sky), in Rai. Infatti, ora è sul tavolo del direttore di Raidue Carlo Freccero.

POLITICALLY (S)CORRECT

Brigitte Macron allunga l’orlo

EMMANUEL E BRIGITTE MACRON A SAINT TROPEZ

E' una notizia delle ultime settimane e sta rivoluzionando la politica transalpina: Brigitte Macron, sposa del presidente francese, ha finalmente allungato gli orli delle sue gonne. Bandite le minigonne fuori luogo anche se griffate Louis Vuitton, largo a splendide longuette da vera première dame.

Vittorio Sgarbi tiene banco nel Pd

Che ci faceva l’altro giorno l’onorevole Vittorio Sgarbi al centro di un capannello del Partito Democratico capitanato da Maria Elena Boschi in Transatlantico? Il critico parlava e tutti lo ascoltavano rapiti e divertiti. Che stia meditando di attrarre qualche deputato decisivo nel centrodestra?

massimo popolizio

Buy e Popolizio interpreti al Senato

Grande successo dell’iniziativa della Presidente Maria Elisabetta Casellati che ha ospitato nell’aula del Senato le performance dei ragazzi dell’Accademia Silvio D’Amico e degli attori Margherita Buy e Massimo Popolizio. Applausi scroscianti e grande emozione per tutti.