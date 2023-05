“CORONATION” ERA UNA PUNTATA KOLOSSAL DI “THE CROWN” GUASTATA DAI TELECRONISTI” – ALDO GRASSO RANDELLA SUI GIORNALISTI CHE HANNO STRAPARLATO A VUOTO DURANTE LA CERIMONIA: “NON CONOSCONO PIÙ IL VALORE DEL SILENZIO DI FRONTE A MANIFESTAZIONI STRARIPANTI DI COSE DA SENTIRE E DA VEDERE. RAI1 AVEVA UNO STUDIO AFFOLLATO DI PERSONE E BEN QUATTRO INVIATI A LONDRA, QUANDO SAREBBE BASTATO IL SOLO MARCO VARVELLO…”

Una puntata kolossal di «The Crown», «Coronation», guastata dai telecronisti. Ogni volta, mi chiedo perché i telecronisti parlino così tanto, non conoscano più il valore del silenzio di fronte a manifestazioni straripanti di cose da sentire e da vedere: investitura, unzione, riti antichi, musiche, carrozze e balconi. Rai1, tanto per fare un esempio, aveva uno studio affollato di persone e ben quattro inviati a Londra, quando sarebbe bastato il solo Marco Varvello, che questi avvenimenti li sa raccontare bene.

Ma forse una ragione c’è, inconfessata ma c’è. Che non è quella di sovrapporsi alla cerimonia per apparire più importanti della cerimonia stessa o di essere testimoni oculari dell’uso di abiti riciclati. No, queste sono bagatelle psicologiche o sociologiche. No, si parla di tutto per superare l’interdetto: i due attori principali di questo finale di serie non erano all’Altezza. Il re Carlo e la regina Camilla sono totalmente privi di carisma […]

