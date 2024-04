30 apr 2024 19:57

“JOHN ELKANN CERCAVA UNA COSA SOLA: SOLDI!” – BOMBASTICA INTERVISTA DI GIOVANNA BOURSIER A STUART THORNTON, STORICO MAGGIORDOMO DI GIANNI AGNELLI: “L’AVVOCATO ERA IL RE, PORTAVA LAVORO A TUTTI. DONNA MARELLA? AVEVA UN ALTRO CARATTERE, SI INCAZZAVA, SGRIDAVA, UTILIZZAVA LE PAROLACCE” – “CON LA GESTIONE PERSONALE È IL GIORNO E LA NOTTE. PER GIANNI AGNELLI LA FIAT ERA LA VITA. E PER JOHN? NON SI CAPISCE? OH, SI CAPISCE ECCOME. PENSI A…” – VIDEO: L'INCHIESTA DI "100 MINUTI"