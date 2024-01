26 gen 2024 18:04

“MA PERCHÉ LA SCHLEIN VA AL CINEMA E NON HA MAI PARLATO DI LIBRI? LEGGERE NO? - MIRELLA SERRI POLEMIZZA CON ELLY E FRANCESCO MERLO RINTUZZA: “È AL CINEMA CHE RESISTE E RINASCE LA VECCHIA EGEMONIA CULTURALE DELLA SINISTRA COME DIMOSTRANO ‘IO CAPITANO’ DI GARRONE, CANDIDATO ALL’OSCAR E POI ‘C’È ANCORA DOMANI’ DI CORTELLESI. I POST FASCISTI, INVECE, CHE SI SONO IMPOSSESSATI DELLA RAI, DEL CENTRO SPERIMENTALE DI CINEMATOGRAFIA, SI SONO SENTITI RAPPRESENTATI SOLO IN UN FILM, ‘COMANDANTE’, CON DE ANGELIS E FAVINO, CHE SONO DI SINISTRA…"