“LA RAI È CAMBIATA MA NON SO SE IN MEGLIO. IO GUARDO NETFLIX E SKY” – PER LA SERIE VOLEMOSE MALE, GIOVANNI MINOLI VA SU RAIUNO A PARLAR MALE DEL SERVIZIO PUBBLICO. OSPITE DI “DA NOI A RUOTA LIBERA”, A DOMANDA “COME TI SEMBRA LA RAI DI OGGI?” RISPONDE: “MOLTO CAMBIATA, MI HA FATTO UN CERTO EFFETTO ESSERE ACCOLTO DA SOCIETÀ DI PRODUZIONE ESTERNA” – EVIDENTEMENTE LA LUX VIDE DELLA MOGLIE, MATILDE BERNABEI, ERA UNA SOCIETÀ INTERNA – INTANTO FAZIO PROMUOVE DUE PRODUZIONI DI AMAZON… - VIDEO

- È molto cambiata la Rai?

- Molto. Non so se in meglio.



4 secondi di imbarazzo



- Che tipo di tv vedi?

- Sky e Netflix#Minoli pic.twitter.com/NzXLiEE0dZ — Il Grande Flagello (@grande_flagello) January 22, 2023

Marco Zonetti per www.vigilanzatv.it

giovanni minoli critica la rai ospite della fialdini (su rai1).

Giovanni Minoli... a ruota libera. Così, con una parafrasi, si potrebbero riassumere le dichiarazioni del giornalista rilasciate a Da noi... A ruota libera, trasmissione del pomeriggio domenicale di Rai1 condotta da Francesca Fialdini.

Ricordiamo che, da qualche settimana, il giornalista è tornato in onda su Rai3 il giovedì in seconda serata con Mixer - 20 anni di televisione (assestato su un non esaltante 3% di share), malgrado il contenzioso aperto con la tv pubblica riguardo ai diritti di un'altra sua trasmissione, La storia siamo noi.

francesca fialdini

Nel gelo in studio Minoli ha dichiarato che la Rai è cambiata molto, "non so se in meglio", quindi - interrogato da Fialdini su questioni di Tv - ha deplorato la deriva dei talk show che usano le parole come proiettili per "uccidere" l'avversario politico, per poi confessare di seguire moltissimo le serie di Netflix e Sky, assestando così una bella stoccata alla Rai.

matilde bernabei giovanni minoli

Dopodiché si è lamentato di essere stato accolto in studio da maestranze provenienti dalle "troppe società esterne" che collaborano con la Rai (Da noi... a ruota libera è prodotto da Endemol). Ci domandiamo se, tra le società esterne, egli annoveri anche la Lux Vide, della quale è fondatrice e presidente sua moglie Matilde Bernabei, che con la Rai collabora a profusione da decenni.

FABIO FAZIO OSPITA FABIO VOLO E VITTORIA PUCCINI

Per giunta, dal marzo 2022, la Lux Vide fa parte del gruppo Fremantle, che produce tanti programmi per la Rai assieme ad alcuni di quei talk show che al buon Giovanni piacciono. Ma forse, seguendo assiduamente le serie su Netflix e Sky, non se ne sarà accorto.

Ieri Giovanni Minoli era comunque in buona compagnia. Anche Fabio Fazio su Rai3 è riuscito a promuovere ancora una volta un competitor della Rai, in questo caso Amazon Prime Video, lanciando addirittura due sue produzioni nella stessa puntata di Che tempo che fa. Ma è la Rai o l'ufficio stampa della concorrenza?

giovanni minoli critica la rai ospite della fialdini (su rai1)

Aggiungiamo poi che una delle due produzioni vede protagonista Fabio Volo, anch'egli rappresentato dalla Itc 2000 di Beppe Caschetto come il conduttore ligure, Luciana Littizzetto e l'altro ospite della puntata Roberto Saviano. Altro che società esterne...

giovanni minoli mixer vent'anni di televisione 4 matilde bernabei giovanni minoli giovanni minoli critica la rai ospite della fialdini (su rai1). giovanni minoli critica la rai ospite della fialdini (su rai1) giovanni minoli mixer vent'anni di televisione 1 giovanni minoli la storia siamo noi giovanni minoli la storia siamo noi giovanni minoli la storia siamo noi matilde bernabei giovanni minoli