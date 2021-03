“SONO CONTENTO DI NON PIACERE A CASALINO” - VITTORIO SGARBI REPLICA A TA-ROCCO, CHE DALLA DE GIROLAMO LO HA DEFINITO “FASTIDIOSO E BRUTTO” - TRA I DUE CI SONO VECCHIE RUGGINI. NEL 2006 CI FU UNO SCONTRO EPICO A “BUONA DOMENICA”: “BUGIARDO, LUMACA”, “MERCENARIO” - VIDEO STRACULT

Vittorio Sgarbi contro Rocco Casalino



Da "Buona Domenica" del 15 ottobre 2006#VeryNormalTRASH pic.twitter.com/TomANcTz0Q — LALLERO (@see_lallero) August 5, 2019

rocco casalino vs vittorio sgarbi buona domenica 2006 2

1 – Casalino, Sgarbi e la repulsione reciproca

Estratto dell’articolo di Gianfranco Ferroni per “il Tempo”

“Sono contento di non piacere a Casalino”: Vittorio Sgarbi risponde così a Rocco Casalino, che aveva dichiarato di non sopportare il critico d’arte. Ieri sera nella trasmissione di Radio24 “La zanzara”, con Giuseppe Cruciani e David Parenzo, Sgarbi ha poi confermato la sua corsa per diventare sindaco di Roma.

rocco casalino a ciao maschio

2 – “VITTORIO SGARBI LO TROVO FASTIDIOSO E BRUTTO” – ROCCO CASALINO OSPITE DI NUNZIA DE GIROLAMO A “CIAO MASCHIO”: “DICONO CHE ABBIA UN GRANDE SUCCESSO CON LE DONNE, MA NON CAPISCO PERCHÉ”

https://www.dagospia.com/rubrica-2/media_e_tv/ldquo-vittorio-sgarbi-trovo-fastidioso-brutto-rdquo-ndash-rocco-262514.htm

rocco casalino ospite di nunzia de girolamo a ciao maschio rocco casalino vs vittorio sgarbi buona domenica 2006 5 nunzia de girolamo ciao maschio 2 rocco casalino vs vittorio sgarbi buona domenica 2006 3 rocco casalino a ciao maschio 3 rocco casalino a ciao maschio 2 rocco casalino vs vittorio sgarbi buona domenica 2006 1 rocco casalino vs vittorio sgarbi buona domenica 2006