KATIA E CARMEN CHE LITIGANO PER LA PARTITA A BILIARDO DI IERI SERA STO MORENDO #gfvip pic.twitter.com/3ogMrrMJSf — trashtvstellare (@trashtvstellare) October 18, 2021

VIDEO: LA LITE TRA KATIA RICCIARELLI E CARMEN RUSSO

“SEI UNA STRONZA VERAMENTE” – MEGA SCAZZO DURANTE LA DIRETTA DEL “GF VIP” TRA KATIA RICCIARELLI E CARMEN RUSSO

https://www.dagospia.com/rubrica-2/media_e_tv/ldquo-sei-stronza-veramente-rdquo-ndash-mega-scazzo-durante-286614.htm

DAGOSELEZIONE

Erika Di Biasi@BiasiErika

grande fratello vip 9

La rissa tra Carmen e Katia che si urlano in faccia ha salvato questa inutile puntata. Le over sono sempre certezza #GFVIP

BICCY.IT@BITCHYFit

Katia Ricciarelli litiga con Carmen Russo e sbotta: "Pettegola, bugiarda, maestrina

Lucillola@LucillaMasini

GFVip. Carmen Russo e Katia Ricciarelli discutono per una partita di biliardo. L'unica stecca per cui, fra donne, valga la pena litigare.

Viperissima Trash@Viperissima_

Le sciure che stasera hanno letteralmente urlato "Volete il vero GF? E noi ve lo diamo" #GFvip

BagnoTrash@bagnotrash

grande fratello vip 11

KATIA DAL NULLA SCLERANDO CONTRO CARMEN DURANTE LA NOMINATION CREANDO UNA DINAMICA IMPAZZISCO #GFvip

BagnoTrash@bagnotrash

Paurissima che a Katia possa scappare un porcone in veneto #GFvip

Paola.@Iperborea_

Oddio all'improvviso lo scontro tra Katia e Carmen, punto più alto della serata, grazie Alfonso, le over sono la mia vita #GFvip

[Righetto]@Ri_Ghetto

QUESTA LITE CARMEN VS KATIA MI SONO RISVEGLIATO #GFvip

trashbiccis@trashbiccis

grande fratello vip 12

LA MERAVIGLIOSA CATFIGHT TRA KATIA E CARMEN (sulle quali non avrei scommesso un centesimo in tema di dinamiche) È VALSA TUTTA LA PUNTATA. #GFVIP

Paola.@Iperborea_

Non provavo queste emozioni dal litigio tra Serena Grandi e Corinne Clery #GFVIP

Viperissima Trash@Viperissima_

Carmen che zitta e buona ha stilato nella sua mente la lista dì tutte le carognate dette da Katia e le ha vomitate tutte alla prima occasione #GFvip

BICCY.IT@BITCHYFit

Carmen col cuore dell’oceano al collo che minaccia di abbandonare il #GFVip alle 00:50 a causa di Katia Ricciarelli

grande fratello vip 2

[Righetto]@Ri_Ghetto

Alfonso ma che due palle con sto buonismo “alcune parole tra voi Katia e Carmen non mi sono piaciute” ti capita la cosa più interessante della stagione e già la mandiamo in pace? N O #GFvip

contechristino@contechristino

Carmen: "No allora Alfonso, adesso parlo.

Katia è da un mese che sparla di tutte.

Le tette della Cipriani,

il culo di quell'altra,

Manila che lascia la roba in lavanderia".

+ Ragazze basta, andiamo avanti contegno

MA QUALE BASTA, SUBITO APPROFONDIRE, CONFRONTO, LE BASI. #GFVIP

lite tra carmen russo e katia ricciarelli al gf vip 7

Mattia Buonocore@Mattiabuonocore

“Non possiamo dedicare tutto questo spazio”. Cioè il momento migliore e più vero dell’edizione vogliono stopparlo #gfvip

GigiGx@GigiGx

Queste guerre di rinfacci sono la ragione BASILARE per cui le nomination si dovrebbero fare alle ore 22:30. Ma l'Italia non è pronta. #gfvip

contechristino@contechristino

lite tra carmen russo e katia ricciarelli al gf vip 8

Carmen è stata seduta per otto puntate accanto a Katia sul divano ma ho sempre avuto il sentore che la seconda la detestasse, stasera mi stavo appunto chiedendo perché avesse cambiato di posto.

Grazie biliardo per averci regalato la prima vera dinamica dell'edizione. #GFVIP

jedà stan account@Tristan__esdpv

lite tra carmen russo e katia ricciarelli al gf vip 6

KATIA E CARMEN CHE SI SCANNANO DURANTE LE NOMINATION OMG QUESTA DINAMICA PAZZESCA CONTINUATE FINO ALLE 2 #GFVIP

Paola.@Iperborea_

Katia e Carmen stanno ancora litigando e Katia ha appena dato della stronza a Carmen, io so de core, io per voi due mi ammazzo #Gfvip

INDECENTE @AlbiIndecente

grande fratello vip 1

Carmen Russo dopo aver innescato questa dinamica pazzesca contro la Ricciarelli NON deve uscire. #GFVIP

TrashBoy@Trash___Boy

A voi pare normale, che nel bel mezzo di una lite, s'interrompe tutto, per fare la sorpresa ad Aldo Montano? #GFVip

Eleonora D'Amore@EleonoraDAmore

#ChicoForti scrive a #JoSquillo e Signorini per ringraziarli dello sciopero della fame dedicato alla sua causa. Il racconto più distopico che la tv italiana potesse propinarci #gfvip

Paola.@Iperborea_

La Farnesina che deve scrivere al GFVip per dare spiegazioni, la potenza di Jo Squillo #GFvip

grande fratello vip 3

Diabolik @Gia_Uss90

Che palle sta cosa di Jo Squillo non la tollero, questo è un programma di intrattenimento non è Storie Maledette, non siete la Leosini. #Gfvip

leopu93@lenardo14031054

Oggi mi sento un po’ Jo squillo , voglio tirare in ballo uno sciopero della fame a caso , vestendomi con il Nijab mentre sorseggio un whiskey in riva al mare. #GFvip

Tonia @ToniaPeluso

Se Chico Forti torna in Italia noi ne siamo molto felici, ma sappi che non è merito del tuo sciopero della fame Jo. Ma sentiti anche meno dai. #GfVip

BICCY.IT@BITCHYFit

Raffaella Fico e Sophie fanno lo sciopero della fame con Jo Squillo, ma poi lo interrompono e mangiano di nascosto

grande fratello vip 4

Romina Robotti@RominaRobotti

Jo lo chiama sciopero della fame, Sophie e Raffaella lo chiamano detox. Pensate che cervelli. #gfvip

Jo Squillo ha mangiato?@johamangiato

Jo Squillo: "Fate il digiuno per Chico Forti?"

Raffaella: "Io quando non mangio per un giorno perdo 1 kg 2 kg"

Sophie: "Facciamolo, se domani usciamo dobbiamo essere magre"

MA CHE MESSAGGIO PASSA? QUI L'ATTIVISMO NON C'ENTRA NULLA #gfvip

GigiGx@GigiGx

Tutto sto spiegamento di forze per far smettere lo sciopero della fame a Jo Squillo perché "fuori luogo con il reality". #gfvip

Mediasette@PierSilvio__B

grande fratello vip 8

Dobbiamo fare lo sciopero della fame per chiedere meno blocchi con le sorprese dei parenti e più dinamiche della casa? #GFVip

Gab@gabbo9910

Sonia:"Sophie mi sembra una Soleil che non ce la fa" Soleil:"Questo è poco ma sicuro" IO TI VENERO #GFVIP

phoebe@notordinarylog

Soleil: “in realtà ero dolcissima da piccola, poi non so cos’è successo” #gfvip

Fabio Fabbretti@fabiofabbretti

La Bruganelli che dice di vedere tutto come mai non fa notare che Alex, Davide e Soleil hanno nominato Ainett? Loro non si sono messi d'accordo? Dai su. #GFVIP

grande fratello vip 5

ghimi7@ghimi7

Sonia bruganelli ha due tessere elettorali: una per lei, una per il neo #GFVIP

