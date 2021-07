Giuseppe Candela per Dagospia

BOMBA UOMINI E DONNE! ERA UN UOMO, ORA È UNA DONNA: A SETTEMBRE SARA' SUL TRONO

maria de filippi 1

Era un uomo, ora è una donna: sarà la nuova tronista di Uomini e Donne. Il date show di Maria De Filippi, in onda da venticinque anni e visto ogni giorno da tre milioni di telespettatori, si prepara a una svolta storica che Dagospia può svelare in anteprima.

La prescelta ha già concluso il suo percorso di transizione, nella vita è una commessa. L'edizione in partenza a settembre confermerà il mix trono over e trono classico, quest'ultimo con quattro tronisti, di cui due uomini. L'identità della tronista è al momento segreta, come reagirà il pubblico di Canale 5? Nella stagione 2016/2017 nella trasmissione per la prima volta era apparso il trono gay.

Maneskin

I MANESKIN TORNANO SU RAI1: ECCO IN QUALE PROGRAMMA

Un successo clamoroso: da Sanremo 2021 all'Eurovision fino ai primi posti delle classifiche di tutto il mondo. Stiamo parlando dei Maneskin che hanno conquistato pubblico e critica. Il gruppo, nato a X Factor, presto farà ritorno su Rai1 come ospiti dei Seat Music Awards previsti il 9 e il 10 settembre con la conduzione di Carlo Conti e Vanessa Incontrada, quest'ultima per l'occasione ha ottenuto una deroga da Mediaset.

anna oxa 4

GRANDE FRATELLO VIP, ECCO CINQUE CONCORRENTI "CERTI". TRATTATIVE IN CORSO CON ANNA OXA, SALTA LA PRESENZA DI GIOVANNI CIACCI

Debutterà lunedì 13 settembre su Canale 5 la nuova edizione del Grande Fratello Vip, il reality con Alfonso Signorini proverà a stupire il pubblico della rete ammiraglia del Biscione. La premessa è d'obbligo: il cast al momento non è chiuso, le trattative tra le parti sono in corso e con continue evoluzioni. Il gruppo di lavoro spera di poter chiudere quest'anno il colpo mancato lo scorso anno: Anna Oxa.

giovanni ciacci 5

Le trattative con la cantante proseguono ma la fumata bianca non è ancora arrivata. I primi cinque concorrenti "certi" della nuova edizione, circolati nei giorni scorsi, dovrebbero essere la cantante Katia Ricciarelli, la showgirl Manila Nazzaro, Anna Lou Castoldi (figlia di Morgan e Asia Argento), il nuotatore Manuel Bortuzzo e Gianmaria Antinolfi, quest'ultimo noto per i flirt con Dayane Mello e Belen Rodriguez. Giovanni Ciacci aveva annunciato nelle scorse settimane il suo addio alla tv, il sito Davide Maggio aveva invece rivelato il provino per il reality. La sua presenza però sarebbe saltata nelle scorse ore.

GIAMPAOLO ROSSI

CAOS NOMINE, SI CERCANO SOLUZIONI PER GIAMPAOLO ROSSI. ASSUNZIONE IN RAI?

L'esclusione di Giampaolo Rossi dal cda Rai è diventato un vero e proprio caso politico, caso che sembra aver aperto un vero e proprio conflitto all'interno del centrodestra. Il candidato uscente di Fratelli d'Italia è stato sacrificato da Lega e Forza Italia per far posto a Simona Agnes, figlia dello storico direttore generale della Rai. Il lavoro di Rossi aveva molto entusiasmato la Meloni: Rai2 nelle loro mani ma anche altre poltrone chiavi, anche grazie all'ottimo feeling con l'ex ad Salini.

anna tatangelo 3

E adesso? Fratelli d'Italia punta su un bilanciamento con la nomina di Daniela Santanché come presidente della Vigilanza Rai, oltre alla direzione di Rai2 (bis di Di Meo o l'arrivo di Mellone, in calo negli ultimi giorni). Non è finita qui, ai piani alti di Viale Mazzini c'è chi accenna a un'altra soluzione: l'ipotesi di una assunzione di Giampaolo Rossi come dirigente Rai. Rumors che se confermato rischierebbe di diventare un nuovo caso politico-televisivo, l'assunzione dell'ennesimo esterno per logiche politiche. Solo una boutade o manovre segrete delle ultime ore?

MASSIMO "PORTA" LA TATANGELO SU CANALE 5

Dopo i no di Marcuzzi e Cuccarini a sorpresa Mediaset ha deciso di puntare su Anna Tatangelo che, com'è noto, sarà alla conduzione di "Scene da un matrimonio", il reboot è stato anticipato da Dagospia, la domenica pomeriggio. Il programma sarà prodotto da Pesci Combattenti e le riprese sono iniziate da qualche giorno, stando alle nostre fonti a spingere sul coinvolgimento della Tatangelo, confermata anche in giuria a All Together Now, sarebbe stato Massimo Porta, Direttore Programmi Intrattenimento Mediaset.

ezio mauro

MEDIASET GONGOLA, IL GRUPPO ESPRESSO CONDANNATO

Era novembre 2009 e in due articoli di Bolzoni e D'Avanzo su Repubblica si avanzano dubbi sul 20% di Mediaset (e sulle origini di Fininvest), insinuando appartenesse alla mafia. Mediaset dopo undici anni gongola perché la Corte d'Appello di Roma ha condannato il Gruppo Espresso, il direttore pro tempore Ezio Mauro e i giornalisti Attilio Bolzoni e Giuseppe D'Avanzo (in questo caso gli eredi) al pagamento a favore del Biscione di una pena pecuniaria di 15 mila euro e di oltre 11 mila euro circa di spese legali. Il Tribunale di Roma in primo grado aveva rigettato la richiesta di risarcimento danni da diffamazione del gruppo dei Berlusconi, la Corte d'Appello ora ha ribaltato la sentenza.

pierluigi pardo sgrappa foto di bacco

CASO MEDIASET-DAZN, RAPPORTI INTERROTTI TRA PIERLUIGI PARDO E LA MN DI UMBERTO CHIARAMONTE?

Pardo tra Mediaset e Dazn ma soprattutto alle prese con l'annuncio di azioni legali da parte del Biscione. Clima rovente per il giornalista e telecronista, gira voce che proprio lo scontro con il gruppo di Cologno Monzese avrebbe portato anche alla rottura tra Pardo e il suo manager Umberto Chiaramonte di Mn Comunicazione.

LAPRESSE, ROTTURA TRA ROSARIA FORESTIERI E MARCO DURANTE

E a proposito di rotture, non è andata meglio dalle parti di LaPresse dove si è già conclusa la collaborazione tra Marco Durante e Rosaria Forestieri. Quest'ultima, ex collaboratrice di Arcobaleno Tre, era stata annunciata da LaPresse in pompa magna come responsabile della sezione management. Qualche settimana fa proprio Dagospia aveva comunicato anche l'uscita dall'agenzia di Belen Rodriguez.

rosaria forestieri

INDOVINELLI

1) Non è giovanissima e presto parteciperà a un noto programma tv. I suoi amici sono preoccupati: "E' fissata con il sesso, rischia di sputtanarsi". Di chi stiamo parlando?

2) C'è sempre una soluzione per aggirare i tagli. Un noto autore ha dovuto accettare una riduzione del suo compenso ma ci ha pensato ben presto il suo "protettore" a risolvere il problema. Come? Aggiungendo un nuovo programma con il compenso tagliato. Il totale, dunque, è rimasto invariato. Chi sono?

3) Vi ricordate Ambra Angiolini con gli auricolari telecomandata da Gianni Boncompagni? Il giochino non è mai passato di moda. C'è una conduttrice che questa estate si è affidata al famoso "phonak". Chi e soprattutto chi fornisce suggerimenti?

AMBRA E BONCOMPAGNI