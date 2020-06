A LUME DI CANDELA – HABEMUS GIURIA DI ‘X FACTOR’: NESSUNA SORPRESA PER I LETTORI DI DAGOSPIA CHE AVEVA COMUNICATO IL RITORNO DI MIKA E AGNELLI IL 24 APRILE E L’ARRIVO DI EMMA MARRONE IL 2 MAGGIO – VI RICORDATE LA GUERRA CON AMICI? IL TALENT POP DA UNA PARTE E QUELLO FIGHETTINO RADICAL DALL’ALTRA? ACQUA PASSATA, C’È CRISI E SERVONO VOLTI NOTI - QUARTO NOME HELL RATON, CHE SI SCRIVE TUTTO ATTACCATO CON “CHI È?”

MANUEL AGNELLI E MIKA TORNANO A ''XFACTOR'' – DAGOSPIA DEL 24 APRILE 2020

https://www.dagospia.com/rubrica-2/media_e_tv/lume-candela-concorrente-39-39-gf-vip-39-39-appena-234477.htm

LA GIURIA DI "X FACTOR" PRENDE FORMA E GUARDA ALLLA CONCORRENZA: TRATTATIVA IN CORSO TRA EMMA MARRONE E SKY - DAGOSPIA DEL 2 MAGGIO 2020

https://www.dagospia.com/rubrica-2/media_e_tv/candela-flash-giuria-quot-factor-quot-prende-forma-guarda-235186.htm

LA NUOVA GIURIA DI X-FACTOR

alessandro cattelan annuncia la giuria di x factor 2020

Giuseppe Candela per Dagospia

Due ritorni e due novità: habemus giuria di X Factor 2020. Dopo i bassi ascolti della precedente edizione il talent di Sky rivoluziona il cast, presentato ieri in diretta da Alessandro Cattelan a Epcc. Nessuna sorpresa per i lettori di Dagospia che aveva comunicato il ritorno di Mika e Agnelli addirittura il 24 aprile scorso e l'arrivo di Emma Marrone anticipato il 2 maggio.

emma marrone giudice x factor

Vi ricordate la guerra tra Amici e X Factor? Il talent pop, troppo per alcuni, da una parte e quello fighettino radical dall'altra. Acqua passata. C'è crisi e servono volti noti e trasversali, una mossa che farà pur gongolare la De Filippi. Quarto nome Hell Raton, che si scrive tutto attaccato con "chi è?". Vero nome Manuel Zappaddu, nomignolo Manuelito, giovane discografico, manager, talent scout. La puntata è stata vista da 146.000 telespettatori con lo 0,55% di share.

hell raton

X FACTOR CALA IL POKER D'ASSI

Luca Dondoni per “la Stampa”

emma marrone 4

Prendi una coppia che rappresenta l'usato sicuro, ma sistemale accanto una new entry più pop che mai e un rapper di nicchia con cui agganci i giovanissimi. Ecco la formula a cui si affida la nuova edizione di X Factor, quella della rivincita obbligatoria rispetto ai bassi ascolti della passata stagione. Ad annunciarla, ieri sera all'inizio della puntata di #EPCCLive, Alessandro Cattelan che ha svelato i nomi dei quattro giudici della prossima edizione, di cui resta maestro di cerimonie. Oltre alla conferma di Emma Marrone, di cui si parlava da giorni, un asso sicuro nel poker 2020, ci sono altri ritorni eccellenti quali Manuel Agneli e Mika.

maria de filippi emma marrone

manuel agnelli foto di bacco

Una vera sorpresa è stato invece l'arrivo dell'artista e produttore Hell Raton, sconosciuto ai più, ma amato dai fan del rap made in Italy. Quest' ultimo (vero nome Manuel Zappadu), è un punto di riferimento per i giovani rappers grazie a Machete, la crew che ha fondato insieme a Salmo e Slait nel 2010. Non solo, Manuel nel 2013 ha fondato anche la Machete Empire Records della quale è CEO e direttore creativo. In parallelo a questo lavoro Hell Raton ha dato vita a un progetto chiamato Machete Gaming dove musica e videogioco si incontrano in una formula mai vista prima.

MIKA FEDEZ

emma marrone

Ultimamente poi il nuovo giudice - chi ha visto i suoi provini lo annuncia come la grande rivelazione della prossima stagione Sky - ha promosso Machete Aid on Twitch una maratona a sostegno dei lavoratori del settore musicale duramente colpiti dall'emergenza sanitaria del Covid-19. Parlando con Nicola Maccanico - Executive Vice President Programming Sky Italia - pare che gli addetti ai lavori della tv satellitare abbiamo scoperto che X Factor 2020 (in onda su SkyUno da metà settembre per sei puntate e a seguire i Live serali) è un programma che ha bisogno di un nuovo inizio e una nuova formazione capace di rivitalizzare l'esperienza dell'anno scorso.

giuria x factor 2020

emma marrone torna ad amici

In effetti nel 2019 gli ascolti sono stati più bassi del previsto e un cast mediocre unito a quattro giudici che non hanno mai trovato la quadra, avevano messo i telespettatori di fronte a una delle peggiori stagioni di sempre. «X Factor 2020 non è semplicemente una nuova edizione - dice Maccanico -, vuole essere il simbolo della capacità di Sky di continuare a innovare le formule di intrattenimento, in ogni condizione. Abbiamo deciso di affrontare questa sfida, di volerci essere, ancor prima di sapere come farlo». E aggiunge: «Siamo convinti di aver scelto la strada giusta che ci ha consentito di mettere in campo nuove idee, passione ed energia. La nuova giuria conferma la forza adrenalinica di ciò che stiamo costruendo e ne siamo soddisfatti.

EMMA MARRONE

alessandro cattelan annuncia la giuria di x factor 2020 1

Sono giudici di grande talento che hanno scelto con entusiasmo di far parte della squadra e rappresentano un ponte tra passato, presente e futuro. Sono certo che contribuiranno in modo sostanziale a rendere X Factor 2020 diverso ed unico al tempo stesso». Applaudita, per bravura e competenza dell'artista, la scelta di Emma Marrone che l'altro ieri ha fatto sapere con un post sui suoi social di essere finalmente uscita dal tunnel nel quale era a causa di un tumore alle ovaie e l'aveva recentemente obbligata a una pausa forzata. «Ho sempre amato le sfide - spiega - che mi spingono a tirare fuori il meglio di me o almeno lo spero.

emma marrone

Stiamo vivendo un periodo "strano" e inevitabilmente anche questa edizione di X Factor sarà "diversa" dalle precedenti. Vogliamo lanciare un messaggio positivo di rinascita e ripartenza soprattutto per tutti i ragazzi e le ragazze che si mettono in gioco per il loro grande sogno. Non vedo l'ora di condividere questo ruolo con gli altri giudici che sono artisti che stimo molto». Manuel Agnelli torna al tavolo della giuria che l'ha visto protagonista, amatissimo e temutissimo per tre stagioni consecutive, dal 2016 al 2018.

hell raton 1

«Ho di nuovo e credo come mai prima, l'occasione per portare la voce di un modo di fare musica e del perché fare musica, lontani dalle logiche dei numeri e del risultato a tutti i costi. X Factor per me torna ad essere, ma con una consapevolezza tutta nuova, un tavolo di discussione libero da formule troppo rigide e preconcetti». Mika è stato giudice dal 2013 al 2015: «Torno a X Factor con una forte motivazione e una missione che mi hanno convinto ad accettare questa sfida. Ho risposto alla chiamata solo con due parole: ci sono!»

alessandro cattelan annuncia la giuria di x factor 2020 2 la nuova giuria di x factor 2020