“ELISABETTA CANALIS NON LA PERDONO” - AMORI, BOLLORI E AMICIZIE TUMULATE DI MADDALENA CORVAGLIA

Estratto dell’articolo di Giovanna Cavalli per il “Corriere della Sera” – 24 APRILE 2023

https://www.dagospia.com/rubrica-29/cronache/ldquo-elisabetta-canalis-non-perdono-rdquo-amori-bollori-amicizie-350828.htm

[…] Eli e Maddy, Maddy e Eli, la Velina bionda e la Velina bruna. Amiche per la pelle e poi di colpo non più.

«È stata una bellissima amicizia, che sia finita non gli toglie nulla. Con Elisabetta siamo state inseparabili e complici anche nei momenti più difficili […]».

Cos’è successo di tanto tremendo?

«Non lo dirò mai, è stato troppo grave per me. Quando si perde la fiducia, l’amicizia si spezza. Non sono una str…a, però tendo a non fare avvicinare troppo le persone proprio per la paura di vederle andare via. Sono guardinga, ho addosso ottanta strati di corazza, perdere qualcuno a cui tieni è dolorosissimo. Ho perso mio padre da piccola, so cosa si prova, non voglio mi ricapiti».

Il perdono non è contemplato?

«Al momento no ed è giusto così, poi mai dire mai nella vita. Però le voglio ancora bene, voglio sapere che è felice, le auguro il meglio. So che adesso ha problemi personali e mi dispiace. Parlarne male ora sarebbe becero, non si fa. Per tanto tempo ho provato una sensazione di vuoto, senza di lei, adesso mi sono abituata alla sua assenza. E ho altre amiche intorno, poche ma buone, persone speciali, le ho scelte con cura. Una? Costanza Caracciolo, gran brava ragazza».

ELISABETTA CANALIS, FACCE RIDE: “HO SOFFERTO TANTISSIMO PER AMORE” – L’EX VELINA RACCONTA AMORI E BOLLORI A “BELVE” – “CON BOBO VIERI HO TOCCATO IL FONDO. ERA UNA RELAZIONE TOSSICA, MI HA TRAUMATIZZATA. NON C’ERA FEDELTÀ DA PARTE SUA. HO CERCATO DI PICCHIARLO IN UN BAR, CI HANNO DOVUTI SEPARARE” – “LA STORIA DEL CONTRATTO CON GEORGE CLOONEY? “UNA STRONZATA! MA HO AVUTO AMORI PIÙ GRANDI DI LUI” – IL DISORDINE ALIMENTARE DAI 15 AI 20 ANNI E LA ROTTURA CON L’AMICA MADDALENA CORVAGLIA: “LA VITA CI HA ALLONTANATE. IO NON FACEVO BENE A LEI E LEI NON LO FACEVA A ME. MA…” – VIDEO

https://www.dagospia.com/rubrica-2/media_e_tv/santa-maria-godetti-ldquo-ho-sofferto-tantissimo-amore-rdquo-416709.htm

