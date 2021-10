MARCO LILLO SCRIVE A DAGOSPIA E SMENTISCE LA TRATTATIVA CON "DOMANI": "STO E RESTO ALLA GRANDE AL FATTO, DEL QUALE MI ONORO DI ESSERE, NEL MIO PICCOLO, FONDATORE E SOCIO. PERALTRO CHI CONOSCE COME VA IL NOSTRO MONDO SA CHE NON SERVIVA CHIAMARMI PER CAPIRE CHE QUELLA NOTIZIA NON STA IN CIELO NÉ IN TERRA. NON SENTO STEFANO FELTRI DA QUANDO HA LASCIATO IL FATTO…" - LA DAGO-RISPOSTA

FLASH - C'E' MARETTA AL "FATTO QUOTIDIANO". LA LINEA PRO-CONTE DI MARCOLINO TRAVAGLIO NON VA PIU' GIU' A UN BEL PEZZO DELLA REDAZIONE - DOPO CARLO TECCE E SELVAGGIA LUCARELLI, POTREBBERO ESSERCI NUOVE USCITE: SI VOCIFERA CHE IL DIRETTORE DI "DOMANI", STEFANO FELTRI, ABBIA PROPOSTO UN CONTRATTO A MARCO LILLO, CHE PROPRIO IERI HA FIRMATO UN ARTICOLO SUL CASO DI DONNA-CONTE MARCANDO LA DISTANZA DALLA LINEA DEL QUOTIDIANO...

marco lillo

Riceviamo e pubblichiamo:

Caro Dago visto che c’è chi riprende le tue notizie come fossero timbrate ANSA e visto che nonostante il mio silenzio interessato l’amministratrice del Fatto Cinzia Monteverdi non ha rilanciato alla presunta offerta di Domani nemmeno con un piccolo aumento, rassegnato alla crisi della stampa (in tutti i i sensi) alla fine mi arrendo e ti scrivo per smentire l’esistenza della notizia pubblicata ieri.

stefano feltri

Sto e resto alla grande al Fatto, del quale mi onoro di essere, nel mio piccolo, fondatore e socio. Peraltro chi conosce come va il nostro mondo sa che non serviva chiamarmi per capire che quella notizia non sta in cielo né in terra. Non sento Stefano Feltri da quando ha lasciato il Fatto e non sento Selvaggia Lucarelli da più anni ancora. Non ho ricevuto nessuna offerta di contratto. Anzi si, una l’ho ricevuta. Era la solita telefonata Sky per il wi/fi. Ho rifiutato.

Marco Lillo

Dago-risposta

STEFANO FELTRI E IL LIKE ALL INDISCREZIONE DI DAGOSPIA

Caro Marco Lillo, non sappiamo se c'è "chi riprende la notizie di Dagospia come fossero timbrate ANSA". Non rispondiamo di questa irresponsabilità. Magari è perché su questo disgraziato sito circolano notizie. Oltre a qualche indiscrezione. Come quella che riguardava il suo contatto con il quotidiano "Domani".

"Si vocifera", era specificato nel nostro flash. Abbiamo raccolto una voce e l'abbiamo riportata. Prendiamo atto che lei sta e "resta alla grande" al "Fatto". Ne siamo lieti. D'altronde siamo sempre comprensivi con i masochismi.

SELVAGGIA LUCARELLI E MARCO TRAVAGLIO

Nella sua precisazione, ha chiarito di non sentire Stefano Feltri da quando ha lasciato il "Fatto". Allora le consigliamo di spendere una telefonata al suo ex collega che - leggendo la nostra indiscrezione su twitter - ha anche spolliciato un like...Hai visto mai che da Dagospia nasca l'occasione per una rimpatriata, o una buona idea per il futuro.

Cordiali saluti

La redazione