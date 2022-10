MARILU’ FARAONE MENNELLA, MOGLIE DI ANTONIO D’AMATO, SCRIVE A DAGOSPIA: “CARO ROBERTO, CONOSCI POCO MIO MARITO SE PROMUOVI LA LEGGENDA DELLA MOGLIE CHE LO INFLUENZA. QUANTO AL FISCO, DEVO DELUDERE I FAN DELLA PUNTURA MEDIATICA: IL SEQUESTRO CI FU MA VENNE SUBITO ANNULLATO DA UNA SENTENZA LIBERATORIA DEL TRIBUNALE…”

Riceviamo e pubblichiamo:

Caro Roberto,

conosci poco mio marito se promuovi la leggenda della moglie che lo influenza. Quanto al fisco, devo deludere i fan della puntura mediatica: il sequestro ci fu ma venne subito annullato da una sentenza liberatoria del Tribunale.

Molti cordiali saluti,

Marilu’ Faraone Mennella

MARILU FARAONE MENNELLA E ANTONIO DAMATO

