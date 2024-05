È MORTO A 86 ANNI DUANE EDDY, LEGGENDARIO CHITARRISTA ROCK 'N' ROLL CHE ISPIRÒ LO STILE DI CENTINAIA DI MUSICISTI, DA GEORGE HARRISON A BRUCE SPRINGSTEEN - IL MUSICISTA, CHE RAGGIUNSE L'APICE DELLA FAMA NEGLI ANNI '50 CON CANZONI STRUMENTALI COME "REBEL ROUSER" E "PETER GUNN", ERA MALATO DI CANCRO DA TEMPO - EDDY HA APERTO NUOVE STRADE NELLA MUSICA ROCK CON UNO STILE DI CHITARRA NOTO COME "TWANG" - VIDEO

AGI - È morto a 86 anni il chitarrista statunitense Duane Eddy, che, con il suo caratteristico vibrato, ebbe un'influenza fondamentale sul rock'n'roll degli albori, ispirando lo stile di musicisti come George Harrison e Bruce Springsteen. Eddy è deceduto martedì per un tumore in un ospedale di Franklin, nel Tennessee, ha fatto sapere la moglie, Deed Abbate. Tra i primi "guitar hero" della storia del rock, l'artista ha inciso più di 50 Lp, ha venduto oltre cento milioni di dischi in tutto il mondo ed è stato inserito nella Rock and Roll Hall of Fame nel 1994.

Nato a Corning, New York, e cresciuto a Phoenix, Arizona, Eddy inizio' a suonare la chitarra a cinque anni e raggiunse l'apice della fama alla fine degli anni '50, con brani strumentali che segnarono un'epoca come "Rebel Rouser" e "Peter Gunn". Negli anni '70 si trasferì in California, dove iniziò a concentrarsi sull'attività di produttore e autore di colonne sonore per poi trasferirsi a Nashville nel 1986, quando ridusse gli impegni in studio e dal vivo affermando di poter vivere comodamente dei diritti d'autore. Dopo lo scioglimento dei Beatles, sia Paul McCartney che George Harrison collaborarono con Eddy, per il quale provavano una forte ammirazione. Il primo ospito' il chitarrista americano sul brano "Rockestra Theme", inciso con i suoi Wings nel 1978, e il secondo suono' nell'album omonimo del 1987 che segno' il ritorno in sala di registrazione di Eddy.

