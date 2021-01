IN NEWS WE (DON’T) TRUST – MENO DELLA METÀ DEGLI AMERICANI SI FIDA DEI MEDIA TRADIZIONALI, E SOLO IL 27% DEI SOCIAL. MA NON È COLPA SOLO DI TRUMP: LA FAZIOSITÀ E LA POLARIZZAZIONE ERODONO LE ISTITUZIONI CIVICHE DA DECENNI, COMPLICE UN MODELLO DI BUSINESS CHE ARRICCHISCE PIATTAFORME COME GOOGLE E FACEBOOK - COME FARE? SERVONO PIÙ NOTIZIE, MENO OPINIONI E UNA MANO DAI “CEO”, I NUOVI DEI CHE GLI AMERICANI VENERANO (E RISPETTANO)

PERCENTUALE DI AMERICANI CHE SI FIDANO DEI MEDIA TRADIZIONALI

Felix Salmon per www.axios.com

La fiducia nei media tradizionali è scesa ai minimi storici, e molti professionisti del settore delle news sono determinati a fare qualcosa al riguardo.

Perché è importante: La fede nelle istituzioni, specialmente nel governo e nei media, è il collante che tiene insieme la società. Quel collante si stava visibilmente dissolvendo già un decennio fa, e ora, per molti milioni di americani, è scomparso del tutto.

donald trump intervistato da fox news

Secondo i numeri: Per la prima volta in assoluto, meno della metà degli americani ha fiducia nei media tradizionali, secondo i dati del barometro annuale della fiducia di Edelman condivisi in esclusiva con Axios. La fiducia nei social media ha raggiunto il minimo storico del 27%.

Il 56% degli americani è d'accordo con l'affermazione "I giornalisti e i reporter cercano di proposito di ingannare la gente dicendo cose che sanno essere false o grossolane esagerazioni".

fake news 4

Il 58% pensa che "la maggior parte delle testate sia più interessata a sostenere un'ideologia o una posizione politica che a informare il pubblico". Quando Edelman ha sondato nuovamente gli americani dopo le elezioni, le cifre si sono ulteriormente deteriorate, con il 57% dei democratici e solo il 18% dei repubblicani che si fidano dei media.

Il quadro generale: Questi numeri hanno un'eco in tutto il resto del mondo: Non sono per lo più una funzione della guerra di Donald Trump alle "fake news".

fox news

Come dice Heidi Larson (antropologa e fondatrice del Vaccine Confidence Project, ndD), "non abbiamo un problema di disinformazione, abbiamo un problema di fiducia".

Le testate giornalistiche si sono storicamente basate principalmente sulle entrate pubblicitarie, e mentre quei dollari confluiscono sempre più verso Google e Facebook, questo ha creato una debolezza istituzionale che si riverbera nei dati sulla fiducia.

jeff bezos cnn

Invertire il declino è un compito mostruoso – un compito che alcuni giornalisti e testate stanno cercando di sobbarcarsi, ma avranno bisogno di aiuto - forse dagli amministratori delegati delle grandi società americane.

Il problema: La sfiducia nei media è ormai parte centrale dell'identità personale di molti americani - un “articolo di fede” che non può essere messo in discussione

giornali

Cosa stanno dicendo: Secondo l'ex direttore del Financial Times Lionel Barber per riconquistare la fiducia del pubblico che legge serve un “factual reporting”, un’informazione legata ai fatti e alla concretezza. Axios ha la dichiarata missione di "aiutare a ripristinare la fiducia nelle notizie basate sui fatti".

lionel barber ft

Margaret Sullivan, editorialista dei media del Washington Post, scrive che "il nostro obiettivo dovrebbe andare oltre il semplice mettere di fronte al pubblico un’informazione veritiera. Dovremmo anche fare del nostro meglio per assicurarci che sia ampiamente accettata".

donald trump

Come funziona: I media possono continuare a riportare fatti affidabili, ma questo da solo non cambierà la tendenza. Ciò che è necessario è che le istituzioni di cui le persone si fidano si stringano attorno ai media. E I CEO (che sono ormai il quarto ramo del governo americano) sono sono in cima alla lista delle istituzioni di cui le persone si fidano.

un manifestante armato fuori dal campidoglio a phoenix arizona

Secondo i numeri: Il 61% degli elettori di Trump dice di fidarsi dei CEO. In confronto, solo il 28% si fida dei leader del governo e solo il 21% dei giornalisti.

IL GRAFICO DI FOX NEWS CHE METTE IN CORRELAZIONE I RIALZI A WALL STREET E LE MORTI DI AFROAMERICANI

Morale della favola: Gli amministratori delegati si sono a lungo proposti come le persone in grado di aggiornare le infrastrutture fisiche dell'America. Ora è il momento per loro di usare la fiducia che hanno costruito per aiutare a ricostruire la nostra infrastruttura civica

lionel barber

giornali la guardia nazionale scorta i parlamentari americani fuori dal congresso dopo l arrivo dei supporter di trump

donald trump e qanon 1 donald trump e qanon 2 donald trump e qanon 3 donald trump e qanon 8 donald trump qanon QANON

macron sui giornali iraniani

11 settembre sulla cnn 2 one america news parler la portavoce di trump mcenany censurata su fox news roger ailes e la nascita di fox news seguaci di qanon disperati dopo il giuramento di trump 2 lo sciamano qanon e jamiroquai una donna di qanon in texas DONALD TRUMP E QANON qanon 2 donald trump e qanon 5

fake news 5 fake news 1 fake news 3 fake news 2 chris ruddy ceo di newsmax