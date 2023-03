NUOVO CINEMA TARANTINO - NEL SUO LIBRO, "CINEMA SPECULATION", QUENTIN TARANTINO RIPERCORRE I FILM CHE LO HANNO PLASMATO,ì MA ANCHE I PERSONAGGI CHE HANNO CONTRIBUITO ALLA SUA FORMAZIONE - UN RITRATTO DELL'INDUSTRIA DEL CINEMA DELLA FINE DEGLI ANNI '60 E DEI PERSONAGGI CHE HANNO SPAZZATO VIA LA "VECCHIA" HOLLYWOOD - IL 7 APRILE IL REGISTA SARÀ ALLA MILANESIANA PER UN EVENTO SPECIALE IN CUI PRESENTERÀ IL LIBRO…

QUENTIN TARANTINO CINEMA SPECULATION

Estratto dell'articolo di Stefano Giani per “il Giornale”

C’era una volta un bambino che s’innamorò del cinema. Lunedì quell’ormai ex bimbetto compirà sessant’anni e, guardandosi indietro, quando le gambine arrivavano a fatica alla fine della poltrona di certe sale di Los Angeles, ricorda che, da quei locali appesantiti dal fumo e da due spettacoli per un pugno di dollari, era partita la scalata ai due Oscar ora a bella posta in casa sua. […] Era il 1970 e quel bambino si chiamava Quentin Tarantino.

Cinema speculation (La nave di Teseo) è il suo racconto di una vita attraverso i titoli e le persone con cui ha condiviso le emozioni di una sala buia. […] infarcita dai ritratti di tanti personaggi tratteggiati da uno che con loro ha stretto contatti diretti. L’appuntamento è un evento speciale nell’ambito della Milanesiana, in cui il 7 aprile il regista di tanti capolavori dialogherà con Antonio Monda alle 18 in Mondadori.

quentin tarantino foto di bacco

All’Italia Tarantino è legato profondamente, non solo per quelle origini […], ma anche per ragioni culturali e cinematografiche. Tanti film e personaggi che hanno contribuito alla sua formazione come Sergio Corbucci ed Enzo Castellari[…].

Le pagine di Cinema speculation sono però molto più americane del loro stesso autore e quello che emerge è un ritratto della Mecca losangelina nel passaggio tra vecchia e nuova Hollywood. […] E gli anni Cinquanta sono demonizzati dallo stesso Tarantino che si mostra decisamente più benevolo con i film degli anni Sessanta anche se qualcuno non gli andò giù. Bambi, tanto per buttare un titolo. E non solo.

quentin tarantino foto di bacco (3)

«Easy rider aveva uno slogan fantastico, peccato che non rispondeva alla verità». Quelle parole - «Un uomo andò alla ricerca dell’America e non la trovò» - erano il quadro di una generazione iconoclasta più che la sintesi di una trama. […]

La schiera dei John Ford, John Wayne, Charlton Heston, Howard Hawks erano finiti nel mirino dei contestatori Robert Altman, Hal Ashby, Sam Peckinpah, Arthur Penn, Paul Mazursky. Ogni epoca insomma vede una sfida tra chi ha fatto la storia e chi invece vuole farla. La differenza è che quei ragazzacci non erano nati nell’industria ma erano cinefili che davano al pubblico quel che il pubblico voleva vedere. I modelli erano Fellini, Truffaut e Renoir o almeno lo spirito dei loro film come Il mondo di Alex che è una parafrasi di Otto e mezzo.

Quentin Tarantino

Era nata l’era dei remake ma gli eroi non erano più gli stessi. Billy the kid non era il sorridente cowboy di King Vidor e Custer non era più Errol Flynn. Come Wyatt Earp non era l’integerrimo sceriffo Burt Lancaster. Si cercavano cioè nel passato degli States le origini dei fantasmi di un presente ingombrante. E quando Arthur Penn e Robert Aldrich inquadravano il genocidio dei pellerossa, in realtà guardavano alle vite bruciate in Vietnam. Paralleli fuori dall’America difficilmente percepibili, ma Tarantino li spiega con attenzione e precisione.

quentin tarantino foto di bacco (7)

La stessa cura meticolosa che mette nel puntare l’indice sui critici cinematografici. Non è tutto oro quel che luccica, insomma, anche se i promossi ci sono e hanno nomi e cognomi. Clint Eastwood, ad esempio, non proprio un ragazzino oggi. […]

ARTICOLI CORRELATI

quentin tarantino che tempo che fa martin scorsese quentin tarantino 6 martin scorsese quentin tarantino 4 martin scorsese quentin tarantino 5 quentin tarantino foto di bacco (1) tarantino ennio morricone e quentin tarantino tarantino quentin tarantino monte hellman quentin tarantino john waters tim burton quentin tarantino tim burton quentin tarantino 2 quentin tarantino harvey keitel sul set de le iene QUENTIN TARANTINO E LA MADRE quentin tarantino sonny chiba quentin tarantino sonny chiba kill bill quentin tarantino django & django sergio corbucci unchained Kill Bill quentin tarantino che tempo che fa quentin tarantino foto di bacco (2)