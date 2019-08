PAMELA STREGATA – VI MANCAVA IL PRATI-GATE? LA SOAP CONTINUA: GIANNI IPPOLITI, CHE CONTINUA A GIRARE IL SUO CORTO SULLA STORIA DI MARK CALTAGIRONE, FA UNA RILEVAZIONE: “SEMBRA INCREDIBILE, MA NEL MIO FANTA-THRILLER (CHE STO GIRANDO) C’È UNA SCENA IN CUI IN UN’INTERVISTA ALLA SHOWGIRL LEI ANNUNCIA IL SUO ADDIO A PAMELA PRATI PER POI PRECISARE DI ESSERE STATA TRAVISATA” - ESATTAMENTE QUEL CHE E' ACCADUTO POCHI GIORNI FA. NON SARA' CHE...

ECCO PERCHE' PAMELA PRATI ERA COSI' CONTRARIA AL FILM DI GIANNI IPPOLITI SULLA VICENDA DI MARK CALTAGIRONE: IL FILM VUOLE GIRARLO LEI! - "STO GIRANDO L'ITALIA ALLA RICERCA DELLE LOCATION GIUSTE PER IL MIO FILM: LA STORIA ATTRAE SIA SKY SIA NETFLIX. CHI INTERPRETERÀ PAMELA PRATI? IO, OVVIAMENTE IO. E CHI SE NO? OGGI SONO PAOLA PIREDDU: QUELLA PAMELA NON ESISTE PIU'..." (E NEANCHE UN GRAZIE A DAGOSPIA...)

1 – PAMELA, I DUE FILM E LA CRISI D'IDENTITÀ... INFINITO PRATI-GATE

Francesco Fredella per www.iltempo.it

La soap continua con colpi di scena clamorosi e retroscena. Stiamo parlando ovviamente del Prati-gate. Ed ogni notizia, che corre alla velocità della luce, rischia di invecchia in pochi istanti. Ma non mancano le novità. Andiamo per gradi. Giorni fa è arrivato il clamoroso stop alla proiezione del trailer del fanta-triller del regista Gianni Ippoliti (era previsto al Festival di Maratea), che ha risposto con il suo legale Fabio Verile alla showgirl.

Adesso, arriva un’altra sconvolgente verità. Sulle pagine del settimanale Oggi, la Prati sembra che abbia annunciato di aver chiuso col passato accarezzando l’idea di voler girare un film come Paola Pireddu (il suo vero nome all’anagrafe) per poi precisare sui social di essere stata ancora una volta fraintesa.

E in tutto questo, il regista Gianni Ippoliti - che continua a girare il suo corto - fa una rilevazione bomba. “Sembra incredibile, ma nel mio fanta-thriller (che sto girando) c’è una scena in cui in un’intervista alla showgirl lei annuncia il suo addio a Pamela Prati per poi precisare di essere stata travisata”. Insomma, tutto questo è accaduto per davvero. Stando a quanto afferma la Prati in un post apparso sul suo account Instagram. Dove testualmente scrive: “... a cuore aperto parlo di me, e qualcuno ha travisato scrivendo che io avrei detto addio a Pamela Prati e fare largo a Paola. Io non posso dire addio a Pamela Prati perché Pamela Prati sono io come lo sono sempre stata come sempre sono stata Paola, Io sono sempre Io, una Donna, un’Artista. Io, inesorabilmente, Io”.

2 – LA PRATI VUOL TRASFORMARE I SUOI ABBAGLI IN UN FILM

Simonetta Sciandivasci per “la Verità”

Pamela Prati è tornata. Ne avevamo sentito la mancanza. Ci eravamo tutti piuttosto affezionati alla sua storia d' amore e frode, manager e wedding planner, matrimoni unilaterali con mariti assenti a insaputa della moglie, che aveva tenuto banco nella cronaca, nel dibattito pubblico e persino in Parlamento (c' era stata un' interrogazione parlamentare del Pd sulle frottole che era andata a raccontare in Rai, perché coi soldi pubblici non si possono finanziare narrazioni di balle al pomeriggio, quando le anziane guardano la tv per sapere come va il mondo nelle case degli altri). Aveva promesso che sarebbe sparita per un po', per riappropriarsi di sé, riprendersi dai raggiri (le sue manager l' avevano illusa di avere un fidanzato e pure un matrimonio in cantiere). E così ha fatto.

Ieri, su Oggi, è uscita una sua lunga intervista nella quale specifica di non essere più Pamela Prati, bensì Paola Pireddu, la ragazza che lasciò la Sardegna e venne a Roma per diventare la star che poi è diventata e che, anni dopo, s' è fatta fregare dalla solitudine dei numeri dopo sessanta.

Dice di essere finalmente libera, di volersi godere la gente che la ferma per strada e l' abbraccia, di non avercela con nessuno, ma d' essere diventata diffidente e però non chiusa - «come la mia terra» -e soprattutto di voler condividere le piccole cose con chi le vuol bene. Tuttavia non basta.

Quello che ha passato l' ha così segnata che ha capito l' importanza di dover diventare «testimonial di questo inciampo tutto femminile», avendo scoperto che, come lei, molte altre donne vengono raggirate su Facebook e illuse di essere amate, desiderate, scelte per una vita insieme (in verità succede pure ai maschi, Alfonso Signorini ha confessato di esserci cascato anche lui, e di averla pagata con un dolore immenso). Quindi, oltre al ritorno alle origini, e a una vita ritirata, ciò in cui sta impegnandosi fortissimamente è la ricerca «della location giusta» per un film che racconti questa sua storia di fedi e frodi, corteggiata com' è (almeno, così dice, da Netflix e Sky).

Chi interpreterà la sua parte? «Ovviamente io, e chi se no?». Navigator di sé stessa, capostipite del nuovo nascondismo delle vittime in risposta alla sovraesposizione mediatica. Se non finisce con un «vissero felici e contenti», finisce con un contratto Sky. Magari è anche meglio così.

