PILLOLE DI GOSSIP! “METTITI LA LINGUA NEL CULO”, FEDEZ AL VELENO CONTRO PIETRO FANELLI, EX NAUFRAGO DELL’ISOLA, CHE GLI AVEVA DATO DEL "NANO BURATTINO" - ELODIE E TANANAI INFUOCANO L’ARENA E IANNONE SCOPPIA DI GELOSIA (VIDEO) – BELEN IN VERSIONE “CASALINGUA” DISPERATA - SONIA BRUGANELLI BECCATA DA “CHI” INSIEME AD ANGELO MADONIA. IL BALLERINO LA DEFINISCE UNA "CARA AMICA” - MEGHAN MARKLE (CHE SE LE INVENTA TUTTE) CONFESSA DI AVER VISTO IL FANTASMA DI LADY D – LE BATTAGLIE GREEN DI ALESSANDRO GASSMANN - VIDEO

Ivan Rota per Dagospia

iannone elodie

E Belen Rodriguez poteva stare lontana dai social per un giorno? No: nelle sue storie si mostra ai follower come una normale casalinga. “Non si dica che non sono una donna di casa!", scrive la soubrette che si fa vedere mentre lava i piatti; durante il giorno cucina, mette a posto la casa e passa l’aspirapolvere. Siamo commossi.

Andrea Iannone geloso di Elodie che con Tananai si é esibita al concertone Una, Nessuna, Centomila? Come scrive Chi, alla fine dell’ infuocata esibizione, Iannone l’ avrebbe ripresa. Eppure c’è chi dice che il pilota non è geloso.

belen

Ribeccati insieme Sonia Bruganelli e il ballerino Angelo Madonia che In un’intervista aveva spiegato di aver conosciuto Sonia a Bailando con las estrellas, la versione spagnola di Ballando con le Stelle: quindi a quanto pare i due non erano già amici prima di quell’occasione. Ma una domanda sorge spontanea? Perché Bruganelli era volata in Spagna a vedere il programma?

Fedez in modalità Belen: ma non ha niente da fare da rispondere a Pietro Fanelli, il poeta “bohémien che gli aveva dato del nano e altro. Fedez aveva detto che Fanelli era stato l’ospite meno interessante del podcast Muschio Selvaggio.

fedez

Il rapper dall’ incazzatura facile (che si é fatto fare un tatuaggio per aver vinto contro il Codacons) ha risposto come uno studente di Oxford: “Bro metti la lingua nel culo che mi sembra un’ attività più utile per la tua flora intestinale, dai”.

E si é incazzato anche con l’inviato di Pomeriggio Cinque Michel Dessì che gli chiedeva di fare gli auguri di buon compleanno a Chiara Ferragni. Effettivamente un pó troppo pressato, ha risposto: “Ma Michel io ti dò l’opportunità di fare delle cose giornalistiche belle e tu mandi tutto in caciara. Ma secondo te se devo farle gli auguri glieli faccio personalmente, mica glieli faccio con te. Se vuoi farglieli, faglieli tu!”

E per finire ci si mette anche Cesara Buonamici, ospite di Myrta Merlino a Pomeriggio Cinque a scagliarsi senza senso contro Fedez: “La rappresentazione che loro hanno dato della loro vita secondo me non corrispondeva alla realtà, non corrispondeva al clima che si respirava in casa perché appena lei è inciampata lui è scattato con una molla e è andato via…Secondo me la cosa già scricchiolava prima e nel momento in cui il caso è esploso lui ha tagliato la corda”.

belen tananai

Merlino è intervenuta: “Questa coppia meravigliosa si è dissolta come neve al sole. Sono due ragazzi molto giovani e sono cose che possono succedere. Non c’è la possibilità che lui abbia capito che la moglie era diversa da quella che credeva? O che magari Fedez abbia visto il rapporto con questo famoso manager, che lei ha così difeso… Ci sono molte variabili in gioco, ma voi parlate di scelta molto opportunistica“.

pietro fanelli

La conduttrice ed esperta di reali, Kinsey Schofield, nel podcast Outspoken Uncancelled, ha detto che la principessa Beatrice avrebbe sentito Meghan Markle (che se le inventa tutte) mentre raccontava al Principe Harry di aver visto il fantasma di sua madre, Diana Spencer.

Ecco le parole della conduttrice: “Tutto è successo al Giubileo di Platino della Regina Elisabetta, quando Harry e la moglie erano in quella stanza, li abbiamo visti sbirciare fuori, Beatrice ha sentito la Markle dire al Principe Harry: ‘Tua mamma mi ha parlato stamattina durante lo yoga ed è davvero contenta che stiamo insieme, lei è così felice per noi ed è sempre con te tranquillo’. Posso dire che la Markle ha sempre studiato il personaggio di Diana. Penso che se Diana fosse viva sarebbe sconvolta dal loro comportamento e dal modo in cui hanno ferito la famiglia”.

fedez

C’é comunque da dire che Eurovision cerca sempre di accontentare tutti, siamo passati dal rito satanico alla preghiera per Madre Teresa con in mezzo un quasi porno gay. Dalla Finlandia i Windows95Man No Rules con il frontman che finge di essere nudo. L'estetica ugly internet e il logo di Windows blurrato sulla felpa: una schifezza che rasenta il sublime.

Alessandro Gassman, oltre a recitare, ora si occupa anche di energia solare: “Vietare i pannelli solari nei campi equivale a decidere di non mettere il gesso ad una gamba rotta perché antiestetico. Stiamo perdendo il treno economico della transizione energetica e mettendo i bastoni tra le ruote di chi invece con la ricerca e lungimiranza già produce l’alternativa. Il resto del mondo sta correndo con le rinnovabili e presto dipenderemo da loro, invece di competere come saremmo in grado di fare”.

angelo madonia sonia bruganelli chi alessandro gassmann