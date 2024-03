PILLOLE DI GOSSIP! LA SBROCCATA STRACULT DI FABIO CARESSA A “PECHINO EXPRESS”: “SONO INCAZZATO NERO, ABBIAMO RISCHIATO LA VITA” – VIDEO – IL SELFIE DEL DISGELO TRA FEDEZ E BARBARA D’URSO - TUTTO SUL CAST DELL’ISOLA: C’E’ ANCHE LA EX MISS ITALIA FRANCESCA BERGESIO, FIGLIA DEL SENATORE LEGHISTA - AMBRA ANGIOLINI E ANDREA BOSCA SI SONO LASCIATI? - KRISTEN STEWART E DYLAN MEYER SEMPRE PIU’ INNAMORATE HANNO DECISO DI CONGELARE GLI OVULI - GUENDALINA TAVASSI E LE ANFETAMINE, ELETTRA LAMBORGHINI E LA TETTA CHE SCOTTA, CHIARA NASTI INVIPERITA AL SUPERMERCATO E LE ULTIME SUL POST FINALE DEL “GRANDE FRATELLO” - VIDEO

Ivan Rota per Dagospia

Lo sfogo di Fabio Caressa a Pechino Express: "Non è una gara di Formula 1, in montagna e sotto la pioggia. Se loro vogliono rischiare va bene, ma io ho mia figlia a bordo. Sono infuriato" ha detto il giornalista riferendosi a un sorpasso azzardato effettuato dall'auto in cui viaggiavano le 'Amiche' Maddalena Corvaglia e Barbara Petrillo. "Calma tuo papà, che giustamente si è spaventato e preoccupato per te" ha detto allora Fru a Eleonora, il cui tentativo è però andato a vuoto: "Sono incazzato nero - ha detto Caressa alla figlia - abbiamo rischiato la vita, esigo provvedimenti". Poi sono arrivate Le scuse di Caressa ma

il suo sfogo è divenuto virale sui social…

Kristen Stewart é sempre piú innamorata della collega Dylan Meyer. Le due attrici hanno fatto una scelta importante: “Abbiamo fatto scelte coraggiose. Entrambe abbiamo deciso di congelare gli ovuli. Quindi se vogliamo possiamo. Manteniamo aperte tutte le porte”.

Ma Ambra Angiolini e Andrea Bosca si sono lasciati? I due non si seguono più reciprocamente, cosa davvero strana, dato il loro legame era continuamente pubblicato proprio sui social.

Inoltre l’attrice ha un problema di salute che l’ha costretta a rinunciare a molte date della sua tournée teatrale, ma ha voluto rassicurare i fan: "Adesso sono tornata a casa, sono a Milano a casa di mia mamma. Sono in buonissime mani. Abbiamo fatto una valutazione ecografica e la situazione è ferma". I due erano abituati a raggiungersi a vicenda in ogni luogo, ma, se nonostante la cancellazione delle date e i problemi di salute di lei non si sono visti, qualcosa non funziona.

“Ciao mamma, non so neanche da che parte cominciare. Di certo so che non ero pronto mamma, non così, non in dieci giorni”: è una parte della lettera che Lorenzo Rossi, figlio di Vasco Rossi e Gabriella Sturani, scomparsa a soli 56 anni, ha scritto per la sua mamma.

Guendalina Tavassi, concorrente di vari reality, ha confessato di aver usato anfetamine per avere un corpo “perfetto”: “Mi facevo delle punture e non avevo più fame. Ho fatto questo per due anni e mezzo. Dovevo andare all’Isola dei Famosi e non volevo farmi vedere fuori forma”.

Ed ecco il cast iniziale definitivo della nuova edizione de L’ Isola dei Famosi: Marina Suma, protagonista della scena piú cult di Sapore di Mare, Valentina Vezzali, ex schermitrice, Matilde Brandi, Luce Caponegro (ex attrice a luci rosse con il nome di Selen), Maité Yanes, Greta Zuccarello, vista a Ciao Darwin, e la Miss Italia Francesca Bergesio, figlia del senatore leghista.

perla vatiero mirko brunetti

Sul fronte uomini Joe Bastianich da MasterChef Italia, Edoardo Stoppa, ex inviato di Striscia la Notizia, il ballerino Samuel Peron, Aras Senol della fiction Terra Amara, Edoardo Franco, vincitore di MasterChef e il modello Artur Dainese. In corso d’opera dovrebbero entrare il giornalista Alan Friedman, l’attore Francesco Benigno, l’indossatore Pietro Fanelli e la rapper Beba.

Non avevamo dubbi. A Vladimir Luxuria, conduttrice de L’ Isola dei Famosi è stato chiesto se sulla sua tavola di Pasqua ci sará la colomba o la pastiera. Lei ha scelto il simbolo di pace.

Fedez e Barbara D’ Urso hanno sempre battibeccato, ma ora é scoppiata la pace. Tutto é iniziato quando Il rapper, stanco dei giornalisti sottocasa disse: “Myrta Merlino, devo dirti che se il tuo interesse giornalistico è nei confronti della solidità degli escrementi di Paloma… Barbara D’Urso lo avrebbe fatto meglio, ci vuole più impegno”. Ora Fedez e Barbara D’Urso si sono fatti un selfie insieme in treno a suggellare un ritrovato feeling.

La “plurilaureata” Anita Olivieri ha risposto in modo ironico (per la prima volta!) a chi insinuava fosse protetta dentro la casa da uno degli autori del Grande Fratello: “Il segreto del gioco? Farsi un autore, avere mamma autrice, compagno che lavora a Mediaset e far vedere le tettine al regista. Mi pare abbastanza, no?“.

La tetta che scotta: Elettra Lamborghini ha annunciato ai suoi followers che si é ustionata un seno. Una parte del corpo che la Lamborghini ha dichiarato di essersi rifatta è proprio il seno, che probabilmente ha riguardato una mastoplastica additiva.

La fila che scotta. L’influencer Chiara Nasti, incinta di sei mesi, avrebbe dovuto avere la precedenza, ma al supermercato nessuno l’ha fatta passare: “La gentilezza è passata di moda. Manco a pagamento ormai ti fanno passare! Io che ancora faccio passare tutte le persone anziane davanti, ormai nel 2024 tutto uno schifo!”. E vai di polemica social.

Sicuramente, visto il suo uso improprio della lingua italiana, qualcuno ha scritto il post (troppo) strappalacrime a Perla Vatiero, vincitrice del GF: "Dedico a voi questa vittoria, alla mia famiglia, alle mie amiche, perché siete riusciti a capirmi dal primo momento anche quando era più difficile. Insieme abbiamo riso, abbiamo pianto, abbiamo sofferto, abbiamo sognato…e alla fine posso dirvi che l’amore vero è immortale… anche se fa giri immensi, poi torna". Aggiungiamo: abbiamo dovuto sopportare la sua liason con Mirko tanto piaciuta a un pubblico analfabeta.

É giá una coppia formatasi nella casa del Grande Fratello é saltata: dopo la finale, Josh Rossetti, fratello di Greta e fidanzato di Monia La Ferrara, ha dato di matto prendendo a calci e pugni l’auto di Massimiliano Varrese . La gieffina Monia, ex anche di Varrese, a seguito di questo, ha deciso di tutelarsi mettendo fine alla relazione.

Beatrice Luzzi fa chiarezza sul presunto "Linate-gate" e spiegando di aver raggiunto Silvia Toffanin per registrare Verissimo a Milano, afferma di aver perso l’aereo di ritorno e di aver preso il treno con la manager e Giuseppe Garibaldi. Lui avrebbe quindi perso volontariamente l’aereo per starle vicino? Garibaldi non riesce piú a stare senza la queen del GF.

Ora é in tv con la miniserie Studio Battaglia, ma della vita sentimentale di Lunetta Savino mai un accenno. L’attrice vive con il giornalista Saverio Lodato dal 2015, dopo un colpo di fulmine sul set del film Felicia Impastato, per il quale Lunetta era stata scelta come attrice protagonista, mentre Saverio ne era sceneggiatore.

