PIPPITEL! - DOMENICA TELEVISIVA MOVIMENTATA, LA PRIMA SERATA SE LA AGGIUDICA LA FICTION “CUORI 2” SU “RAI1”: 16.8% DI SHARE PARI A 2.8 MILIONI DI PERSONE – SEGUE FAZIO CON LA PRIMA PUNTATA DI “CHE TEMPO CHE FA” SU “NOVE” CHE BATTE ANCHE "CANALE5” - SU RAI3, AL POSTO DI FABIOLO, "REPORT" ATTIRA IL 7.6% - MARA VENIER, CON “DOMENICA IN”, È TRAVOLTA DA “AMICI” DI MARIA DE FILIPPI CON IL 22.1% – CANDELA: “FAZIO SUCCESSO SU NOVE, BERLINGUER SU RETE 4, GRAMELLINI SU LA7. QUANDO PARLAVAMO DEL SUICIDIO RAI..."

Fazio successo su Nove

Berlinguer successo su Rete 4

Gramellini successo su La7

Annunziata nonostante le cazzate non si candida

Quando parlavamo del suicidio Rai, non temevamo per il loro futuro ma solo per quello del servizio pubblico. Forse oggi vi è più chiaro. — Giuseppe Candela (@GiusCandela) October 16, 2023

Marco Zonetti per Dagospia

Domenica televisiva quanto mai movimentata, quella di ieri 15 ottobre 2023, con il debutto della nuova stagione di Che Tempo Che Fa, condotta da Fabio Fazio per la prima volta sul Nove (e in simulcast su tutti i canali Discovery). Su quella che era la sua rete fino al giugno scorso, Rai3, è invece andato in onda Sigfrido Ranucci con la seconda puntata del nuovo ciclo del suo Report.

La serata è stata vinta al ribasso dalla fiction Cuori 2 su Rai1, che ha totalizzato il 16.8% pari a 2.879.000 spettatori, mentre Caduta Libera - I Migliori con Gerry Scotti su Canale5 si è fermato all'11.5% con 1.622.000 affezionati.

La nuova avventura di Fabio Fazio ha dal canto suo conquistato, sul solo Nove, il 10.5% di share pari a 2.100.000 affezionati battendo in valori assoluti anche Canale5. Sommando tutti i risultati del simulcast, Che tempo che Fa ha ottenuto 2.005.000 spettatori equivalenti al 10.79% di share, 2.608.000 con un 13% "monstre" nel segmento principale e 1.476.000 pari al 10.83%.

Per quanto riguarda i programmi di approfondimento, Report svetta con il 7.6% e una media di 1.478.000 spettatori, Dritto e Rovescio con Paolo Del Debbio su Rete4 si è assestato al 6.2% pari a 837.000 teste, e Marianna Aprile e Luca Telese con In Onda su La7 a un magro 3.2% con 568.000. Il Collegio su Rai2 ha radunato invece 899.000 individui all'ascolto con il 4.8% . Vediamo la classifica dei programmi della prima serata per numero di spettatori:

Cuori 2 (Rai1) - 4.504.000 Che tempo che fa (Nove) - 2.100.000 Caduta Libera - I migliori (Canale5) - 1.622.000 Report (Rai3) - 1.478.000 FBI - Most Wanted (Italia1) - 1.053.000 Il collegio (Rai2) - 899.000 Dritto e Rovescio (Rete4) - 837.000 In Onda (La7) - 568.000 Spider-Man: Far from Home (Tv8) - 441.000

In access prime time, Amadeus con Affari Tuoi su Rai1 ha totalizzato il 22.4%, mentre Paperissima Sprint su Canale5 il 12.7%. Fabio Fazio con la presentazione di Che Tempo che fa e Che tempo che farà sul Nove ha conquistato il 5.7% e l'8.8%; Serena Bortone con Che sarà su Rai3 si è arenata al 3.3%, Massimo Gramellini con In altre parole su La7 ha segnato il 3.7%; Augusto Minzolini con Stasera Italia Weekend su Rete4 il 4.3% e il 3.9%, in crescita.

Al pomeriggio, Mara Venier con Domenica In su Rai1 ha segnato il 14.0%, il 15.9%, il 14.2% e il 12.7%, travolta da Amici di Maria De Filippi con il 22.1% e da Silvia Toffanin con Verissimo e il suo 21.9%. Toffanin con Verissimo - Giri di Valzer (17.1%) ha staccato anche Francesca Fialdini che, su Rai1, con Da noi... a ruota libera ha raccolto il 13.4%. Sempre in fascia pomeridiana, Monica Maggioni con In mezz'ora Speciale su Rai3, dedicato al conflitto israelo-palestinese in corso, ha siglato un ottimo 9.1%, mentre con Il mondo di In mezz'ora ha siglato il 7.1%.

