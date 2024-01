PIPPITEL! - LA FINALE DI SUPERCOPPA ITALIANA, SU CANALE5, STRAVINCE LA GARA DEGLI ASCOLTI: 31.1% DI SHARE E 7.1 MILIONI DI SPETTATORI - LA FICTION "LA STORIA", SU RAI1, REGGE IL COLPO E OTTIENE IL 20.5%, 3.7 MILIONI DI TELE-MORENTI - IL MONOLOGO DI ENRICO BRIGNANO SU RAI2 (6.3%) - BENE MILO INFANTE: CON "ORE14" TOTALIZZA L'8.1% - "CINQUE MINUTI" 19% - "AFFARI TUOI" 22.7% - GRUBER 6.7%

Marco Zonetti per Dagospia

antonio rapuano walter mazzarri

Gli ascolti Tv e i dati Auditel di lunedì 22 gennaio 2024 vedono, in prima serata, il penultimo appuntamento con la fiction La Storia di Francesca Archibugi, interpretato da Jasmine Trinca, Valerio Mastandrea, Elio Germano, Francesco Zenga e Lorenzo Zurzolo, totalizzare una media di 3.716.000 spettatori pari al 20.5% di share.

La finale di Supercoppa Italiana su Canale5, che ha visto l'Inter vincere battendo il Napoli uno a zero, ha invece conquistato 7.190.000 spettatori con il 31.1%, mentre a seguire - Supercoppa Italiana Live ha coinvolto 2.385.000 tifosi pari al 13.2%.

napoli inter 8

Per l'approfondimento, Far West con Salvo Sottile su Rai3 ha totalizzato il 4% con 503.000 individui all'ascolto in crescita rispetto a sette giorni fa, Quarta Repubblica con Nicola Porro - e ospite Giorgia Meloni - ha segnato il 6.9% con 923.000 teste, La Torre di Babele con Corrado Augias su La7 il 3.7% con 785.000, e Roberto Giacobbo con Freedom - Oltre il confine su Italia1 il 4.9% con 791.000.

Su Rai2 il monologo Tutto suo padre... e un po' sua madre con Enrico Brignano ha divertito 1.038.000 individui pari al 6.3%. Vediamo la classifica dei programmi della prima serata per numero di spettatori:

la storia

Napoli-Inter (Canale5) - 7.190.000 La Storia (Rai1) - 3.716.000 Tutto suo padre... e un po' sua madre (Rai2) - 1.038.000 Quarta Repubblica (Rete4) - 923.000 Freedom - Oltre il confine (Italia1) - 791.000 La Torre di Babele (La7) - 785.000 Far West (Rai3) - 653.000 Quattro Hotel (Tv8) - 531.000 Little Big Italy (Nove) - 351.000

In access prime time, i Cinque Minuti di Bruno Vespa hanno totalizzato su Rai1 il 19%, mentre Amadeus a seguire con Affari Tuoi ha siglato il 22.7%. Su Canale5 Striscia la Notizia, in versione ridotta per via del calcio, ha raccolto il 16.4%.

la storia

Per l'approfondimento, penalizzato dalla partita su Canale5, Marco Damilano con Il Cavallo e la Torre su Rai3 ha siglato il 5.7%, Otto e mezzo con Lilli Gruber ha conquistato il 6.7%, Sabrina Scampini con Stasera Italia su Rete4 il 2.9%, Manuela Moreno con Tg2 Post il 2.4%.

In seconda serata su Rai1, Francesco Giorgino con XXI Secolo conquista il 7.9%, mentre su Rai2 Luisella Costamagna con Tango totalizza un buon 4.7% di share. Su Rai3 Monica Giandotti con Tg3 - Linea Notte segna il 5.4% e, a seguire, a tarda notte O anche no con Paola Severini Melograni sigla un ottimo 4.1%.

francesco giorgino 4

Al mattino, I Fatti Vostri con Tiberio Timperi e Anna Falchi superano il 10% di share in entrambe le parti, e al pomeriggio sempre sulla Seconda Rete è boom per Milo Infante con Ore14 che totalizza l'8.1% sfiorando il milione di spettatori. Bene anche, a seguire, Pierluigi Diaco con Bella Ma', che porta a casa il 6.2% con picco dell'8.7%.

funerale costanzo enrico brignano foto di bacco 2 enrico brignano volevo un figlio maschio napoli inter 5 aurelio de laurentiis napoli inter 6