7 nov 2024 15:09

PROVE D’INTESA GOVERNO-5STELLE! I BIG DI VIALE MAZZINI SFILANO AGLI STATI GENERALI TARGATI M5S: COSA NON SI FA PER ISSARE LA FORZISTA (TENDENZA GIANNI LETTA) SIMONA AGNES ALLA PRESIDENZA RAI – DIETRO LE QUINTE VIENE DATA PER CERTA LA NOMINA IN VIRTÙ DEL SOCCORSO M5S, IN CAMBIO DEL TG3 (IN POLE SENIO BONINI) – L’ALTOLA’ DI MATTARELLA (“PLURALISMO, NO SPARTIZIONE”) E L’INCOGNITA DEL VOTO DEL 17 PROSSIMO PER LA REGIONE UMBRIA. COME DAGO DIXIT, SE I NOSTALGICI DI BEPPE-MAO, DISERTASSERO LE URNE, RIUSCIREBBE CONTE A SOPRAVVIVERE ALL'ENNESINO BRUCIANTE TRACOLLO ELETTORALE? – DAGOREPORT